Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабное строительство развернули вблизи резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина в Ново-Огарево в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "МБХ медиа".

Земля, на которой ведется строительство, находится в пользовании Федеральной службы охраны (ФСО). Документов на работы нет. Стоимость строительства, по оценке экспертов, может составить от 20 до 50 миллиардов рублей.











На земельном участке площадью 10,7 гектара ранее был расположен трехэтажный особняк с с башенками, но его снесли. По словам строителей, "он не понравился владельцу". Снесли также два коттеджа - вместо них появился двухэтажный гостевой дом площадью 4 000 квадратных метров. Примерная стоимость этого дома - 800 миллионов рублей.

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Также на территории построили пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой ареной. Его стоимость оценивается в 6 миллиардов рублей. Площадь объекта - 30 тысяч квадратных метров, не учитывая подземные этажи, к которым ведут отдельные въезды. Один из инженеров, который работает на стройке, заявил журналистам, что подземный тоннель в спорткомплексе должен связать территорию с нынешней резиденцией президента Путина.

Кроме того, на земельном участке находятся четырехэтажный гостевой комплекс (2 миллиарда рублей, площадь - около 10 тысяч квадратных метров) и лечебно-оздоровительный комплекс (3,4 миллиарда рублей, площадь - более 16 тысяч квадратных метров).

Строительство обнаружили летом 2020 года, когда возле пристани ФСО, у резиденции Владимира Путина начали возводить мост через Москву-реку. Это обошлось в 180-200 миллионов рублей. По данным издания, за мост отвечает ФСО, а сам объект закрыт для посторонних.







По данным издания "Медуза", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что "в Ново-Огарево нет никаких строек". Он подчеркнул, что не знает о строительстве объектов возле резиденции президента, а "на территории резиденции президента нет никаких строек". Песков также сказал, что сайт "МБХ медиа" - "запрещенный сайт у нас в стране". "Мы его не читаем. Запрещенное издание", - добавил представитель Кремля.

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