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Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабное строительство развернули вблизи резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина в Ново-Огарево в Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "МБХ медиа".

Земля, на которой ведется строительство, находится в пользовании Федеральной службы охраны (ФСО). Документов на работы нет. Стоимость строительства, по оценке экспертов, может составить от 20 до 50 миллиардов рублей.

Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 01
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 02
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 03
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 04
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 05

На земельном участке площадью 10,7 гектара ранее был расположен трехэтажный особняк с с башенками, но его снесли. По словам строителей, "он не понравился владельцу". Снесли также два коттеджа - вместо них появился двухэтажный гостевой дом площадью 4 000 квадратных метров. Примерная стоимость этого дома - 800 миллионов рублей.

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Также на территории построили пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой ареной. Его стоимость оценивается в 6 миллиардов рублей. Площадь объекта - 30 тысяч квадратных метров, не учитывая подземные этажи, к которым ведут отдельные въезды. Один из инженеров, который работает на стройке, заявил журналистам, что подземный тоннель в спорткомплексе должен связать территорию с нынешней резиденцией президента Путина.

Кроме того, на земельном участке находятся четырехэтажный гостевой комплекс (2 миллиарда рублей, площадь - около 10 тысяч квадратных метров) и лечебно-оздоровительный комплекс (3,4 миллиарда рублей, площадь - более 16 тысяч квадратных метров).

Строительство обнаружили летом 2020 года, когда возле пристани ФСО, у резиденции Владимира Путина начали возводить мост через Москву-реку. Это обошлось в 180-200 миллионов рублей. По данным издания, за мост отвечает ФСО, а сам объект закрыт для посторонних.

Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 06
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 07
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 08

По данным издания "Медуза", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что "в Ново-Огарево нет никаких строек". Он подчеркнул, что не знает о строительстве объектов возле резиденции президента, а "на территории резиденции президента нет никаких строек". Песков также сказал, что сайт "МБХ медиа" - "запрещенный сайт у нас в стране". "Мы его не читаем. Запрещенное издание", - добавил представитель Кремля.

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Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 09
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 10
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 11
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование 12

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Автор: 

Подмосковье (59) путин владимир (31551) резиденция (147) россия (96157)


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Топ комментарии
+19
Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование - Цензор.НЕТ 360
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20.07.2021 17:02 Ответить
+17
лучше б усыпальницу строили.. для ***** и всех его копий недох*йловских..
склеп... скотомогильник !!!
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20.07.2021 17:03 Ответить
+12
Очень хорошо - меньше рядовым лаптям достанется.
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20.07.2021 17:02 Ответить
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Путину строят еще одну резиденцию в Подмосковье за 50 млрд руб., - расследование - Цензор.НЕТ 360
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20.07.2021 17:02 Ответить
Вот именно!

Радостно за рассеянинов - их царь стал ещё нажористее 😂
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20.07.2021 22:44 Ответить
Очень хорошо - меньше рядовым лаптям достанется.
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20.07.2021 17:02 Ответить
лучше б усыпальницу строили.. для ***** и всех его копий недох*йловских..
склеп... скотомогильник !!!
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20.07.2021 17:03 Ответить
Наверное еще рано. Тот же Байден старше ***** на 10 лет. Так шо окурок думает, что он еще мужчина в самом рассвете сил. Хотя с другой стороны на расие по статистике мужики не доживают до пенсии, по этому хрен его знает короче
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20.07.2021 17:05 Ответить
Але звичайні мужики не мають доступу до елітної медицини, на відміну від *********.
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20.07.2021 17:08 Ответить
Та він і до 100 років доживе. Звичайно не фізіологічно. Бо ***** це скоріше не про людину як істоту, а як про символ. Байдуже, шо то двійник, главнає шо він схожий на ***** і не важливо двійник, трійник чи четвірник це. Головне шо символ расії сидить в кремлі і він схожий на плєшивого окурка)
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20.07.2021 17:11 Ответить
Своєрідний Еліксир Безсмертя...
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20.07.2021 17:13 Ответить
***
говорят среди двойников ***** переполох -
кого-то ведь все равно в гроб положить придется )))
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20.07.2021 17:13 Ответить
бо путін - це анекдот
сальний анекдот
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20.07.2021 17:38 Ответить
Это усыпальница и есть.
Вслед за собой он утащит охрану, поваров, и тренеров.
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20.07.2021 17:28 Ответить
на 7 лет, Пукин не 52, а 50 года (разнюхали немецкие СМИ).
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20.07.2021 18:39 Ответить
Це було б дуже просто. А тому не-зкріпно. Тут масштаб потрібен. З мега-розмахом. Щось подібне у Войновича було в "Москва 2042". Коли Геніалісімуса (в якому безпомилково вгадується одне облізле *****) відрядили на навколоземну орбіту - з Космосу дивитися на Москорєп...
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20.07.2021 17:12 Ответить
з бункером і кріокомплексом?
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20.07.2021 17:37 Ответить
Только "Пирамиду Путина" чтоб рассеянине в Египет не ездили и не расходовали валюту почём зря 🤔
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20.07.2021 22:47 Ответить
Та плевать на Путина. Лучше за нашими власть имущими следите.
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20.07.2021 17:05 Ответить
И, не отвлекайтесь.
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21.07.2021 16:58 Ответить
Один колись "розсосався", а це "росстроилось"
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20.07.2021 17:05 Ответить
Это ответ Хутина на расследования Навального
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20.07.2021 17:06 Ответить
тебя кацапа туда потом пригласят...?
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20.07.2021 18:32 Ответить
Сейчас вылезет второй ротенберг и заявит, что это его собственность.
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20.07.2021 17:08 Ответить
***** просто сдохнет, а все имущество окажется зарегистрированным на его друзьях олигархах.
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20.07.2021 17:12 Ответить
холопы-кацапы за все заплятят.еше и писю ему пососут
потомственные рабы
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20.07.2021 17:14 Ответить
лахта?
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20.07.2021 18:21 Ответить
да пусть вы кацапы так считаете - мне по барабану Страдивари...!
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20.07.2021 18:33 Ответить
Оно что, два срока жить собралось?
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20.07.2021 17:35 Ответить
Пусть расходует денежки рассейские
Будет на что гостям столицы посмотреть 🙄
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20.07.2021 22:50 Ответить
Ну, эта резиденция уже последняя.
Там и яма есть.
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20.07.2021 18:06 Ответить
Плешивая ************ куражится...)))
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20.07.2021 20:55 Ответить
холопы оплачивают, так почему сцарю не строить?
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20.07.2021 21:46 Ответить
Пирамида Путина? Вечноживой, как Вова Ленин. Может, они его мумифицируют вместе с его членососами - Шойгу, Матвиенко, Козаком, Песковым, Навкой, и прочей челядью?
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21.07.2021 16:57 Ответить
 
 