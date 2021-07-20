Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На Тернопольщине стартовали работы по восстановлению самой длинной в регионе дороги Т-20-02 Тернополь - Скалат - Жванец.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".
Протяженность дороги составляет 171,8 км, а качественный ремонт последний раз здесь делали 30 лет назад.
"Дорожники начали фрезеровать изношенное покрытие на отрезке от города Скалат в село Смыковцы. Через карьер у дороги там ежедневно курсируют сотни грузовиков. Старое покрытие не выдерживает, основа потеряла несущую способность, поэтому на автодороге Т-20-02 образовались колеи и наплывы", - говорится в сообщении.
Так, в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтируют участок от Гримайлова до Смыковцев. Также в планах - восстановить отрезок Гримайлов - Сатанов автодороги Т-09-03.
Кроме того, в Тернопольской области создадут комфортный маршрут к Природному заповеднику "Медоборы" и бальнеологическому курорту Сатанов, а в течение года восстановят более 200 км государственных дорог.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ко Дню независимости откроют новый маршрут М-30 Стрый - Изварино.
Как пояснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, маршрут объединит дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино и станет самым удобным путем между Западом и Востоком страны.
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якісний ремонт востаннє тут робили 30 років тому.Джерело: https://censor.net/ua/p3278209
На фото, ями діаметром 120см та глибиною 150см, які витримали 30-ть років.