Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопольщине стартовали работы по восстановлению самой длинной в регионе дороги Т-20-02 Тернополь - Скалат - Жванец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Протяженность дороги составляет 171,8 км, а качественный ремонт последний раз здесь делали 30 лет назад.

"Дорожники начали фрезеровать изношенное покрытие на отрезке от города Скалат в село Смыковцы. Через карьер у дороги там ежедневно курсируют сотни грузовиков. Старое покрытие не выдерживает, основа потеряла несущую способность, поэтому на автодороге Т-20-02 образовались колеи и наплывы", - говорится в сообщении.

Так, в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтируют участок от Гримайлова до Смыковцев. Также в планах - восстановить отрезок Гримайлов - Сатанов автодороги Т-09-03.

Кроме того, в Тернопольской области создадут комфортный маршрут к Природному заповеднику "Медоборы" и бальнеологическому курорту Сатанов, а в течение года восстановят более 200 км государственных дорог.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ко Дню независимости откроют новый маршрут М-30 Стрый - Изварино.

Как пояснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, маршрут объединит дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино и станет самым удобным путем между Западом и Востоком страны.

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