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Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопольщине стартовали работы по восстановлению самой длинной в регионе дороги Т-20-02 Тернополь - Скалат - Жванец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Протяженность дороги составляет 171,8 км, а качественный ремонт последний раз здесь делали 30 лет назад.

"Дорожники начали фрезеровать изношенное покрытие на отрезке от города Скалат в село Смыковцы. Через карьер у дороги там ежедневно курсируют сотни грузовиков. Старое покрытие не выдерживает, основа потеряла несущую способность, поэтому на автодороге Т-20-02 образовались колеи и наплывы", - говорится в сообщении.

Так, в этом году в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтируют участок от Гримайлова до Смыковцев. Также в планах - восстановить отрезок Гримайлов - Сатанов автодороги Т-09-03.

Кроме того, в Тернопольской области создадут комфортный маршрут к Природному заповеднику "Медоборы" и бальнеологическому курорту Сатанов, а в течение года восстановят более 200 км государственных дорог.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" ко Дню независимости откроют новый маршрут М-30 Стрый - Изварино.

Как пояснил координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, маршрут объединит дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино и станет самым удобным путем между Западом и Востоком страны.

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Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - Укравтодор 01
Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - Укравтодор 02
Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Тернопольская область (738)


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Ну а чьо! Зедебіли, там ещьо чьото там из вашего бабла в асфальт закатают! А какая разница?! Весело же!)))
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20.07.2021 17:23 Ответить
Агия Загребельная обвинила Вовчика в разврорвывании бюджета со скоростью 4 млн гривен в час, на "боььшой стройке", и шлема молчит, как будто набрал в рот гивна, тем самым подтверждает, шо он пахан мародер.
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20.07.2021 17:51 Ответить
Может самой дорогой?
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20.07.2021 19:51 Ответить
Старе покриття не витримує, основа втратила несучу здатність, тому на автодорозі Т-20-02 утворилися колії і напливи", - йдеться в повідомленні.Джерело: https://censor.net/ua/p3278209

якісний ремонт востаннє тут робили 30 років тому.Джерело: https://censor.net/ua/p3278209

На фото, ями діаметром 120см та глибиною 150см, які витримали 30-ть років.
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21.07.2021 11:35 Ответить
 
 