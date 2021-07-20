Акция "Ищите настоящих убийц!" прошла возле здания МВД в годовщину убийства журналиста Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Министерства внутренних дел по случаю пятой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета прошла акция "Ищите настоящих убийц!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции, вместо того, чтобы искать настоящих убийц журналиста, следствие просто назначило виновных - военнослужащего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Участники акции требовали прекратить преследование невиновных, провести внутреннее расследование в Национальной полиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, передать дело Шеремета другим органам досудебного расследования.













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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ