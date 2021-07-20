РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8917 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
2 742 2

По факту аварии на "Ривнеазоте" открыто криминальное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По факту аварии на ЧАО "Ривнеазот" начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По факту аварии на Ривнеазоте открыто криминальное производство, - Нацполиция 01

В полицию сегодня, 20 июля, около 17:50 поступило сообщение, что на ЧАО "Ривнеазот" произошла авария, в результате чего произошел выброс газов.

По факту аварии на Ривнеазоте открыто криминальное производство, - Нацполиция 02
По факту аварии на Ривнеазоте открыто криминальное производство, - Нацполиция 03

"На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авария на "Ривнеазоте": над предприятием поднялся бурый дым (обновлено). ВИДЕО

По факту аварии на Ривнеазоте открыто криминальное производство, - Нацполиция 04
По факту аварии на Ривнеазоте открыто криминальное производство, - Нацполиция 05

По данному факту следователи отделения полиции № 1 Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также читайте: Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазоте" в 5 раз ниже опасного уровня, - ГСЧС

Автор: 

авария (1285) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) Ровно (531) Ривнеазот (19) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какое там все гнилое... трубы из 80-х. ни копейки не хотят вкладывать в модернизацию. людям правду скажите а не семьи вывозите по ночам из Ровно.
показать весь комментарий
20.07.2021 23:09 Ответить
ок,от то до прикладу,завод недопосадженого фірташа- одного з ні разу не олігархів. Тоді хочу запитати; якого біса той же фірташ і йому подібні можнопромисловці не відповідають за технічний стан їхніх власних небезпечних до довкілля виробництв? ....Агов,********** і шапіто твоє! Чого ж ти з дєрьмаком ще не на місці катастрофи?
показать весь комментарий
20.07.2021 23:43 Ответить
 
 