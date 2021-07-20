По факту аварии на "Ривнеазоте" открыто криминальное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По факту аварии на ЧАО "Ривнеазот" начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию сегодня, 20 июля, около 17:50 поступило сообщение, что на ЧАО "Ривнеазот" произошла авария, в результате чего произошел выброс газов.





"На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авария на "Ривнеазоте": над предприятием поднялся бурый дым (обновлено). ВИДЕО





По данному факту следователи отделения полиции № 1 Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также читайте: Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазоте" в 5 раз ниже опасного уровня, - ГСЧС