По факту аварии на "Ривнеазоте" открыто криминальное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
По факту аварии на ЧАО "Ривнеазот" начато досудебное расследование по части 1 статьи 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию сегодня, 20 июля, около 17:50 поступило сообщение, что на ЧАО "Ривнеазот" произошла авария, в результате чего произошел выброс газов.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. По предварительным данным произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи отделения полиции № 1 Ривненского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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