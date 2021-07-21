Из-за ЧП на "Ривнеазоте" круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС. ФОТО
Из-за вчерашней разгерметизации трубопровода на предприятии "Ривнеазот" в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг состояния воздуха в окружающей среде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"По состоянию на 6.00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", - уточняют спасатели.
Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.
Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.
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За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые
перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:
На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko