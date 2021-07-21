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Из-за ЧП на "Ривнеазоте" круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС. ФОТО

Из-за вчерашней разгерметизации трубопровода на предприятии "Ривнеазот" в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг состояния воздуха в окружающей среде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 6.00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", - уточняют спасатели.

Из-за ЧП на Ривнеазоте круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС 01
Из-за ЧП на Ривнеазоте круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС 02
Из-за ЧП на Ривнеазоте круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС 03

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

Читайте также: "Лисий хвост" над "Ривнеазотом": специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии

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авария (1285) Ривнеазот (19) экология (1609) ГСЧС (5012)


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Топ комментарии
+2
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне

Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:33 Ответить
+1
НОЧЬЮ ШИШКАРИ МЕСТНЫЕ ВЫВЕЗЛИ ВСЕХ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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21.07.2021 09:06 Ответить
+1
А ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ОСТАВИЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА.
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21.07.2021 09:06 Ответить
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НОЧЬЮ ШИШКАРИ МЕСТНЫЕ ВЫВЕЗЛИ ВСЕХ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ...
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21.07.2021 09:06 Ответить
А ОСТАЛЬНОЙ НАРОД ОСТАВИЛИ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА.
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21.07.2021 09:06 Ответить
діоксид азоту, дозою 0,045 ppm (0,08 мг/м3) та вище ембріотоксичний та тератогенний ....
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21.07.2021 10:44 Ответить
СТРАНА НЕ ПУГАНЫХ ИДИОТОВ...
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21.07.2021 09:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26993630.html Кожен з вас заплатитить борги і за себе і за Фірташа
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21.07.2021 09:44 Ответить
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваются инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
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21.07.2021 09:52 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые
перегрузки и ветхость локального оборудования. Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия "Ривнеазот" приведший к выбросу диоксида азота.
показать весь комментарий
21.07.2021 09:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26995922.html Про Рівне

Хотілося б, аби кожного разу ми трішечки більше занурювались в контекст. Не "на РівнеАзот трапилась розгерметизація", а якось так буде точніше:

На підприємстві проросійського олігарха-корупціонера Фірташа, чиїм облгазам Рада тиждень тому простила десятки мільярдів гривень боргів, що перебуває в кримінальному провадженні ФБР у США та був позбавлений активів у Таджикистані, звинувачений в Іспанії у відмиванні коштів та участі в ОЗУ, підприємства якого працюють в анексованому Криму, що живе під заставою 125млн євро під домашнім арештом у Відні та досі не позбавлений активів, у тому числі медійних, в Україні, сталася розгерметизація.

https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157783475486783 Bogdan Logvynenko
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21.07.2021 09:33 Ответить
Дальше будет еще хуже. Совок давно почил, а его тело давно разлагается. Нового ничего, кроме базаров, автостоянок, аптек и заправок не строим. Чинить старью уже бесполезно. Все просрали. Остается теперь только батрачить на чужбине и смотреть видосики бездарного клоуна.
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21.07.2021 09:35 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26993630.html Кожен з вас заплатитить борги і за себе і за Фірташа
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21.07.2021 09:43 Ответить
 
 