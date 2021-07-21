Из-за ЧП на "Ривнеазоте" круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС. ФОТО

Из-за вчерашней разгерметизации трубопровода на предприятии "Ривнеазот" в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг состояния воздуха в окружающей среде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 6.00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", - уточняют спасатели.







Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

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