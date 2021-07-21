РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6401 посетитель онлайн
Новости Фото
2 022 9

Подозрительная сумка обнаружена в аэропорту Львова, пассажиров и работников эвакуируют из здания, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские проверяют сообщение о возможном минировании аэропорта во Львове. Проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

"Сегодня, 21 июля, около 9.25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка", - следует из сообщения.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские. 

В настоящее время проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Подозрительная сумка обнаружена в аэропорту Львова, пассажиров и работников эвакуируют из здания, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из домов Днепра произошел взрыв, - полиция. ФОТО

Автор: 

аэропорт (1511) взрывчатка (846) Львов (4599) минирование (1446) Нацполиция (16562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вот дура! Я же сало на работе забыла!" - воскликнула уборщица Львовского аэропорта вернувшись домой с работы.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:27 Ответить
В тебе в слові ***** шість помилок
показать весь комментарий
21.07.2021 10:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/490171.ватан, в Украине уже давно стало неприлично говорить путин, порядочные люди говорят *****
показать весь комментарий
21.07.2021 11:26 Ответить
***** своїми руками нічого не робе. Не сцарьськоє єто дєло. В нього є безліч відморозків для цього.
показать весь комментарий
21.07.2021 11:30 Ответить
Якийсь йолоп полетів на море у Туреччину, а валізу з шортами і футболками забув
показать весь комментарий
21.07.2021 10:43 Ответить
скоро узнаем что было на самом деле, но перестраховаться надо
показать весь комментарий
21.07.2021 11:27 Ответить
Это бубочка, полностью обосравшись по всем направлениям в Украине решил рвануть на землю обетованную через Западное направление, пока звиздюлин не отгреб от благодарных избирателей. Но что-то у него не срослось, его заметили и он убежал, а вещички остались.
показать весь комментарий
21.07.2021 10:44 Ответить
"...из здания, - Нацполиция. ФОТО"
Это фото???
показать весь комментарий
21.07.2021 11:00 Ответить
 
 