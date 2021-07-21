Подозрительная сумка обнаружена в аэропорту Львова, пассажиров и работников эвакуируют из здания, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские проверяют сообщение о возможном минировании аэропорта во Львове. Проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.
"Сегодня, 21 июля, около 9.25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка", - следует из сообщения.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.
В настоящее время проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.
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