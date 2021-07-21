Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА. ФОТО
Строительство водной арены в Тернополе завершается. Так, спорткомплекс примет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.
"Тернополь показал высокую готовность к принятию будущих соревнований. Конечно, остались детали, которые необходимо выполнить. Я с гордостью могу сказать, что когда этот объект завершат, он не будет уступать аналогичным местам, которые я посещала в Германии и других странах. Возможно со временем нам удастся еще больше развить эту локацию и создать небольшое спортивный городок", - отметила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец.
Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что это место имеет все перспективы стать центром водного спорта на Западной Украине.
Необходимые строительные работы будут завершены в ближайшее время.
Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" на арене будет проложен обводной канал, построены финишная вышка и трибуны на 1 тыс. зрителей.
Также установят все необходимое для проведения соревнований высокого уровня: фотофиксацию стартовых дорожек, кабины для комментаторов, отдельные комнаты для представителей международных федераций и спортсменов.
Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киеве откроют урбан-парк, аналогов которому нет в Европе. В нем оборудуют площадки для бесплатных занятий разными видами спорта: от йоги до клаймбинга.
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Тогда респект и уважуха, парни! Удачи!
https://www.autocentre.ua/news/mify-o-roli-gitlera-v-stroitelstve-nemetskih-avtobanov-766063.html Мифы о роли Гитлера в строительстве немецких автобанов
Залишилась маленька "дрібничка", створити інфраструктуру для розміщення спортсменів, вболівальників, для їх обслуговування, але то таке)
Взагалі для самої бідної області утримувати таку здоровенну хрінь, ну не знаю.