РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9964 посетителя онлайн
Новости Фото
7 313 11

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА. ФОТО

Строительство водной арены в Тернополе завершается. Так, спорткомплекс примет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.

"Тернополь показал высокую готовность к принятию будущих соревнований. Конечно, остались детали, которые необходимо выполнить. Я с гордостью могу сказать, что когда этот объект завершат, он не будет уступать аналогичным местам, которые я посещала в Германии и других странах. Возможно со временем нам удастся еще больше развить эту локацию и создать небольшое спортивный городок", - отметила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что это место имеет все перспективы стать центром водного спорта на Западной Украине.

Необходимые строительные работы будут завершены в ближайшее время. 

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" на арене будет проложен обводной канал, построены финишная вышка и трибуны на 1 тыс. зрителей.

Также установят все необходимое для проведения соревнований высокого уровня: фотофиксацию стартовых дорожек, кабины для комментаторов, отдельные комнаты для представителей международных федераций и спортсменов.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киеве откроют урбан-парк, аналогов которому нет в Европе. В нем оборудуют площадки для бесплатных занятий разными видами спорта: от йоги до клаймбинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт самой длинной дороги региона стартовал на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА 01
Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА 02

Автор: 

Тернополь (777) чемпионат (323) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Тернопильчане, не пускайте Дурака на открытие, иначе катастрофы, наводнения, обрушения и горе ждут вас!
показать весь комментарий
21.07.2021 11:46 Ответить
+11
Капсулу під будівництво «Водної арени Тернопіль» заклали 21 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96 2017 року голова Тернопільської ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Надал за участю прем'єр-міністра України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана . Міська школа водних видів спорту перебуватиме на балансі міста.

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА - Цензор.НЕТ 1263
показать весь комментарий
21.07.2021 11:41 Ответить
+5
Так и всё это дутое Велике Крадивництво -дороги с 18-19, великий ещё скакал на корпоративах
показать весь комментарий
21.07.2021 11:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧМ в Тернополе? Точно не Нью-Васюки?
Тогда респект и уважуха, парни! Удачи!
показать весь комментарий
21.07.2021 11:40 Ответить
Капсулу під будівництво «Водної арени Тернопіль» заклали 21 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96 2017 року голова Тернопільської ОДА Степан Барна, міський голова Тернополя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергій Надал за участю прем'єр-міністра України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Гройсмана . Міська школа водних видів спорту перебуватиме на балансі міста.

Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА - Цензор.НЕТ 1263
показать весь комментарий
21.07.2021 11:41 Ответить
Так и всё это дутое Велике Крадивництво -дороги с 18-19, великий ещё скакал на корпоративах
показать весь комментарий
21.07.2021 11:47 Ответить
Так создаются мифы
https://www.autocentre.ua/news/mify-o-roli-gitlera-v-stroitelstve-nemetskih-avtobanov-766063.html Мифы о роли Гитлера в строительстве немецких автобанов
показать весь комментарий
21.07.2021 12:01 Ответить
Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА - Цензор.НЕТ 5952
показать весь комментарий
21.07.2021 12:02 Ответить
Будівництво водної арени в Тернополі наближається до завершення, вона прийме чемпіонат світу з веслування, - ОДА - Цензор.НЕТ 5461
показать весь комментарий
21.07.2021 13:13 Ответить
Тернопильчане, не пускайте Дурака на открытие, иначе катастрофы, наводнения, обрушения и горе ждут вас!
показать весь комментарий
21.07.2021 11:46 Ответить
"байдарках і каное,... будєт продолжен обводной канал,...конєчно, осталісь дєталі,..."-зєбидлу всьо равно на чьому гроші красти.
показать весь комментарий
21.07.2021 12:27 Ответить
Можливо, з часом нам вдасться ще більше розвинути цю локацію та створити невеличке спортивне містечко", - зазначила заступниця міністра молоді та спорту Ніна Уманець. Джерело: https://censor.net/ua/p3278325

Залишилась маленька "дрібничка", створити інфраструктуру для розміщення спортсменів, вболівальників, для їх обслуговування, але то таке)
Взагалі для самої бідної області утримувати таку здоровенну хрінь, ну не знаю.
показать весь комментарий
21.07.2021 12:53 Ответить
в тернополе на его знаменитом озере (здоровенное озеро практически в 10 минутах пёхом от центра города!) международные соревнования еще при совке усопшем проводили. чемпионат мира по гонкам скутеров, глиссеров и прочих плавающих. по всяким лодкам и байдаркам и даже по водному поло. так что не хватало только вот этих трибун на старт-финиш. то смотрели на шару и кто только хотел. ну а теперь за деньги и по билетам.
показать весь комментарий
21.07.2021 13:03 Ответить
Знамените озеро, в яке через міський парк стікає вода міської каналізації, недавно реконструйованої таким чином, що замість фільтрів - звичайна сітка, щоб стримати те, що може виплисти на поверхню знаменитого озера.
показать весь комментарий
21.07.2021 15:58 Ответить
 
 