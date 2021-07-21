Строительство водной арены в Тернополе близится к завершению, она примет чемпионат мира по гребле, - ОГА. ФОТО

Строительство водной арены в Тернополе завершается. Так, спорткомплекс примет чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.

"Тернополь показал высокую готовность к принятию будущих соревнований. Конечно, остались детали, которые необходимо выполнить. Я с гордостью могу сказать, что когда этот объект завершат, он не будет уступать аналогичным местам, которые я посещала в Германии и других странах. Возможно со временем нам удастся еще больше развить эту локацию и создать небольшое спортивный городок", - отметила заместитель министра молодежи и спорта Нина Уманец.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что это место имеет все перспективы стать центром водного спорта на Западной Украине.

Необходимые строительные работы будут завершены в ближайшее время.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" на арене будет проложен обводной канал, построены финишная вышка и трибуны на 1 тыс. зрителей.

Также установят все необходимое для проведения соревнований высокого уровня: фотофиксацию стартовых дорожек, кабины для комментаторов, отдельные комнаты для представителей международных федераций и спортсменов.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киеве откроют урбан-парк, аналогов которому нет в Европе. В нем оборудуют площадки для бесплатных занятий разными видами спорта: от йоги до клаймбинга.

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