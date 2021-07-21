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До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Рабочие приступили к монтажу четвертой секции пролетного строения вантового моста в Запорожье. До конца месяца смонтируют все шесть секций.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ходе президентской программы "Большая стройка" монтаж четвертой секции проводится от пилона в сторону острова Хортица. Вес секции с учетом всех вспомогательных конструкций составляет 790 тонн. Ее монтаж осуществляется при помощи самого большого плавкрана в Европе LK-800 "Захарий".

Отмечается, что для установки секции сначала потребовалось установить временную опору. После этого приступили к непосредственному монтажу конструкции.

После установки всех шести секций мостостроители приступят к испытанию вант, которыми пролетное строение будет крепиться к пилонам высотой 166 метров.

Вантовый мост в Запорожье является частью масштабного мостового коплекса. В него входит балочный мост от острова Хортица до Хортицкого района Запорожья.

Длинна комплекса составляет 9 километров и в нее входят 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой стройки" в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 6500 км дорог государственного и местного значения.

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До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - Укравтодор 01
До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - Укравтодор 02
До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - Укравтодор 03
До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - Укравтодор 04

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Запорожье (2680) мост (1031) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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что значит "ВСЕ ШЕСТЬ", если их всего ДВЕННАДЦАТЬ???!!!
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21.07.2021 12:50 Ответить
ты ещё спроси "почему вантовый мост, а не квантовый?"
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21.07.2021 12:54 Ответить
Наверное, подразумевается одна нитка только. На Бабурке тоже с помпой открывали... половину моста!
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21.07.2021 13:02 Ответить
На фото видно, что на второй половине опор нет.
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21.07.2021 13:07 Ответить
Все шесть секций ...
Еще 6 секций пошли как откат чиновникам?
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21.07.2021 13:35 Ответить
Лучше спросите почему мосты не построили вчера или 10 или даже 15 лет назад? Если турки реально уложатся с достройкой в максимум 2,5 года. Это с демонтажём временных опор. Даже если зимой Днепр сильно замерзнет и кран не сможет работать 2-2,5 месяца. Балки низовой части моста до конца июля, конечно, уложить не успеют. Как заметил кто-то очень наблюдательный - там ещё даже временные опоры не смонтированы. А вот до конца года - наверняка успеют. Получится что смонтируют все 12 балок. Никто вас не обсчитал и на откат чиновникам балки не отдал. Головой нужно ещё и думать, а не только в неё есть.
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22.07.2021 12:27 Ответить
 
 