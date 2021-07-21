До конца июля смонтируют все шесть секций вантового моста в Запорожье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Рабочие приступили к монтажу четвертой секции пролетного строения вантового моста в Запорожье. До конца месяца смонтируют все шесть секций.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ходе президентской программы "Большая стройка" монтаж четвертой секции проводится от пилона в сторону острова Хортица. Вес секции с учетом всех вспомогательных конструкций составляет 790 тонн. Ее монтаж осуществляется при помощи самого большого плавкрана в Европе LK-800 "Захарий".

Отмечается, что для установки секции сначала потребовалось установить временную опору. После этого приступили к непосредственному монтажу конструкции.

После установки всех шести секций мостостроители приступят к испытанию вант, которыми пролетное строение будет крепиться к пилонам высотой 166 метров.

Вантовый мост в Запорожье является частью масштабного мостового коплекса. В него входит балочный мост от острова Хортица до Хортицкого района Запорожья.

Длинна комплекса составляет 9 километров и в нее входят 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой стройки" в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 6500 км дорог государственного и местного значения.

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