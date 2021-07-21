В аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил "товар" в личных вещах, другой - в желудке. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила наркотрафик через Международный аэропорт "Борисполь". Злоумышленники завозили кокаин в Украину с одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, этот канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки.

"Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в Международном аэропорту "Борисполь" задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

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Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.

Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области при координации Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины, таможней города Киева и под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.







Фото: сайт СБУ