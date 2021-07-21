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В аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил "товар" в личных вещах, другой - в желудке. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила наркотрафик через Международный аэропорт "Борисполь". Злоумышленники завозили кокаин в Украину с одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, этот канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки.

"Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в Международном аэропорту "Борисполь" задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг", - сказано в сообщении.

В аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил товар в личных вещах, другой - в желудке 01

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении группе контрабандистов, которые поставляли кокаин из Латинской Америки

Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.

В аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил товар в личных вещах, другой - в желудке 02

Спецоперацию проводили сотрудники Управления СБУ в Черкасской области при координации Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины, таможней города Киева и под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

В аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил товар в личных вещах, другой - в желудке 03
В аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил товар в личных вещах, другой - в желудке 04
В аэропорту Борисполь задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил товар в личных вещах, другой - в желудке 05
Фото: сайт СБУ

наркотики (2157) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+9
Вы док-ты их проверили? Это не депутаты из СН? А то потом долго извиняться придется....
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21.07.2021 13:52 Ответить
+6
Пов"язали Зеліних кур"єрів.
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21.07.2021 13:54 Ответить
+2
Аваков вже допровірявся депутатів!
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21.07.2021 13:55 Ответить
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Вы док-ты их проверили? Это не депутаты из СН? А то потом долго извиняться придется....
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21.07.2021 13:52 Ответить
Пов"язали Зеліних кур"єрів.
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21.07.2021 13:54 Ответить
Аваков вже допровірявся депутатів!
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21.07.2021 13:55 Ответить
А що це за темношкіра дама на фото? Це кур'єрша з повним шлунком наркоти? А якже він (наркотик)знайде дорогу на волю? Ректально????
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21.07.2021 13:57 Ответить
Менструально...
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21.07.2021 14:05 Ответить
декілька років тому в аєропорту "Бориспіль" у одного додіка, вже після проходження всіх контрольних пунктів лопнув презик з героїном, таких фонтанів подорожуючі ще не бачили!
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21.07.2021 14:01 Ответить
в презике, наверное, для себя разве что вез, реальные посоны в таких вот именно капсулах, как в черном пакете на фото, везут, там вероятность лопнуть или раствориться в желудке оболочке нулевая.
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21.07.2021 14:22 Ответить
в презику, який він ковтнув, і він був не один, це що він для себе кіло віз, це ж яким торчком необхідно бути
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21.07.2021 14:26 Ответить
доктор в задницу заглянул а там "пасочка"
..в одной зоне был зэк с кликухой Вася-сейф ,он в заднице мог бутылку шампанского спрятать ,говорят что его зона на руках носила
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21.07.2021 14:20 Ответить
В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку - Цензор.НЕТ 4482
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21.07.2021 16:33 Ответить
 
 