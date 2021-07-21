36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За "транзит" в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 36 нелегальных мигрантов из стран Южной Азии и одной из стран Закавказья. За свой нелегальный транзит в страны ЕС иностранцы заплатили организаторам канала от 12 до 15 000 долларов США. Сейчас решается вопрос о выдворении нелегалов с территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, оперативники подразделения миграционной полиции получили информацию о попытке налаживания мощного канала нелегальной миграции выходцев из стран Южной Азии через территорию Украины в Евросоюз.

В результате оперативных мероприятий сотрудники миграционной полиции совместно с Государственной пограничной службой и СБУ в приграничных районах Луганской области и городе Северодонецк задержали 36 иностранцев. Они пытались нелегально пересечь границу Украины.

По словам иностранцев, за свой нелегальный транзит в страны ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов США.

Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Нелегальные мигранты переданы в миграционную службу для принятия решения в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.



Фото: сайт полиции