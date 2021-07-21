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36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За "транзит" в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 36 нелегальных мигрантов из стран Южной Азии и одной из стран Закавказья. За свой нелегальный транзит в страны ЕС иностранцы заплатили организаторам канала от 12 до 15 000 долларов США. Сейчас решается вопрос о выдворении нелегалов с территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, оперативники подразделения миграционной полиции получили информацию о попытке налаживания мощного канала нелегальной миграции выходцев из стран Южной Азии через территорию Украины в Евросоюз.

В результате оперативных мероприятий сотрудники миграционной полиции совместно с Государственной пограничной службой и СБУ в приграничных районах Луганской области и городе Северодонецк задержали 36 иностранцев. Они пытались нелегально пересечь границу Украины.

По словам иностранцев, за свой нелегальный транзит в страны ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов США.

36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За транзит в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов 01

Сейчас полицейские устанавливают организаторов канала нелегальной миграции. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Нелегальные мигранты переданы в миграционную службу для принятия решения в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев.

36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За транзит в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов 02
Фото: сайт полиции

Госпогранслужба (6580) нелегалы (453) Нацполиция (16562) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+2
12-15 тысяч баксов? Сирйозна? А чо незя сделать визу и полететь как человек на самолете? Да и с такими деньжищами в тех странах откуда они можно вообще не работать никогда
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21.07.2021 16:17 Ответить
+1
Їх треба до Лукашенка відправлять. Він знає, що з ними робити. )))
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21.07.2021 14:27 Ответить
+1
Скоро в Киеве объявятся, тут сейчас этого черножопья за край.
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21.07.2021 14:35 Ответить
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Надо было ещё по 5000 взять и пусть тулят) Или взяли?
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21.07.2021 14:27 Ответить
ще є час, ще візьмуть, це ж клондайк заробляти на цих людях!!!! не границя а прохідний двір!!!!!!
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21.07.2021 14:44 Ответить
і в бульбостан переправити
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22.07.2021 07:03 Ответить
Їх треба до Лукашенка відправлять. Він знає, що з ними робити. )))
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21.07.2021 14:27 Ответить
Лопати в руки і нехай копають бульбу.
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21.07.2021 14:31 Ответить
Eto posmotrim.U nas priniali zakon sto vsex budet otpravliat na rodinu i ocen bystro maksimum zdes probudet 2 mesiaca pod oxranoj.Zaplatyt dengi za zyzn palatkax i otpravku domoj
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21.07.2021 16:55 Ответить
Вася, не рядовой "укр.", а рядовой украинец. И как вы там на Московии живете, нам и так известно, даже без всяких "выводов".
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21.07.2021 16:37 Ответить
Скоро в Киеве объявятся, тут сейчас этого черножопья за край.
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21.07.2021 14:35 Ответить
Та то иностранные студенты))))))
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21.07.2021 15:37 Ответить
Ну це брехня. Для чого їм пішки в ЄС, якщо мають гроші? Скоріше по 100 долярів заплатили своїм шахраям - і "приїхали". Луганськ - теж Європа, територіально.
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21.07.2021 14:47 Ответить
Вибачте мою необізнаність але як з Луганщини можна потрапити в ЄС ? Ще ж не Закарпаття!
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21.07.2021 14:51 Ответить
Машина часу))))
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21.07.2021 15:38 Ответить
Такий бізнес був в дев'яності, потім все затихло. Зараз знову цей бізнес процвітає. Всі ці шобла збирають на мордорі та пропихують їх через Україну, Молдову та Білорусь. Але тоді у бандюків була тільки одна ціль, заробити бабла, а зараз ще й політична добавилась. Мабуть ***** всіх своїх ворогів вирішив мігрантами завалити
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21.07.2021 14:58 Ответить
С такими бабками в азиях ты практически мильянэр - может они и в правду туристы-эсктремалы а не нелегалы, просто они там так развлекаются, некуда бабки девать, а давай через границу по тихому махнем?
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21.07.2021 15:15 Ответить
12-15 тысяч баксов? Сирйозна? А чо незя сделать визу и полететь как человек на самолете? Да и с такими деньжищами в тех странах откуда они можно вообще не работать никогда
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21.07.2021 16:17 Ответить
Граница на замке
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21.07.2021 17:55 Ответить
 
 