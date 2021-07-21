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Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выяснилось, что сумку оставила одна из пассажирок - азиатка, летевшая в Стамбул. Внутри находился только ноутбук.

Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Были эвакуированы более 300 работников и пассажиров, правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было. Подозрительная сумка, в которой могла быть взрывчатка, уничтожена за пределами здания аэропорта", - сказано в сообщении полиции.

На опубликованных полицейскими кадрах видно, что сумку вывез за пределы аэропорта специальный робот. Эвакуированные пассажиры в это время наблюдали издали за происходящим, а когда сумку взорвали - зааплодировали.

Смотрите: Подозрительная сумка обнаружена в аэропорту Львова, пассажиров и работников эвакуируют из здания, - Нацполиция. ФОТО

По данным издания Zaxid.net, после взрыва в сумке обнаружили только остатки ноутбука.

Сумка была забыта под лестницей в зале ожидания. Ее хозяйку нашли, выяснилось, что это молодая гражданка одной из стран Азии, зарегистрировавшаяся на рейс в Стамбул. После беседы с полицией она вылетела в Турцию, но самолет пришлось задержать на 3 часа.

Сейчас аэропорт возобновил работу. 

Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 01
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 02
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 03
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 04
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 05
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 06
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 07
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 08
Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было 09

Автор: 

аэропорт (1511) взрывчатка (847) Львов (4599) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+3
ноутбук забрали, сумку уничтожили )
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21.07.2021 17:13 Ответить
+3
алени... взяли ноут взорвали чужой... Тупые потому что.
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21.07.2021 17:15 Ответить
+3
сработали по-дебильному
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21.07.2021 17:31 Ответить
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турчанка позбулася ноутбука та інших особистих речей. Через свою беззалаберність.
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21.07.2021 17:13 Ответить
Его можно было спокойно открыть и посмотреть, через миникамеру например, проковыряв дырку
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21.07.2021 17:16 Ответить
Да и кому эта страна аленей нужна?
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21.07.2021 17:16 Ответить
Мало того, на первом фото видно что сумка открыта
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21.07.2021 17:19 Ответить
ноутбук забрали, сумку уничтожили )
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21.07.2021 17:13 Ответить
алени... взяли ноут взорвали чужой... Тупые потому что.
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21.07.2021 17:15 Ответить
Дурня якась. Знищили чуже майно за просто так.
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21.07.2021 17:16 Ответить
А нефик к нам летать!))))
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21.07.2021 17:21 Ответить
ну да, тож не баста... нефиг!
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21.07.2021 17:45 Ответить
Та якби ту басту забули в чумадані, та трішки рвонули...
Може, я б навіть реп оцінив!
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21.07.2021 18:08 Ответить
а камери спостереження подивитися - ні? а опитати відлітаючих, хто забув сумку - ні? до того ж, жіночку встановили. все через ж...
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21.07.2021 17:23 Ответить
на це все потрібен час, а якщо в сумці вибухівка з таймером?
Тому спочатку ліквідація загрози, потім все інше.
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21.07.2021 17:31 Ответить
А те, що знищення відбувалось на відкритому просторі? А якщо б там були елементи ураження?
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21.07.2021 21:32 Ответить
Надо было в начале объяву сделать - "чья сумка", а потом понаблюдать из за угла за хозяином!
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21.07.2021 17:26 Ответить
сработали по-дебильному
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21.07.2021 17:31 Ответить
почему это? потренировались на почти реальной угрозе...
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21.07.2021 17:36 Ответить
На кошках пусть тренеруются!
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21.07.2021 17:46 Ответить
Лучше б бомжу подарили и тысячи бюджетных денег сэкономили
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21.07.2021 17:37 Ответить
Дебіли, бл...
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21.07.2021 18:15 Ответить
Как всегда все через Ж...
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21.07.2021 20:17 Ответить
 
 