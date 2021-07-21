Подозрительную сумку во Львовском аэропорту уничтожили. Взрывчатки в ней не было. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выяснилось, что сумку оставила одна из пассажирок - азиатка, летевшая в Стамбул. Внутри находился только ноутбук.

Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Были эвакуированы более 300 работников и пассажиров, правоохранители обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию - взрывоопасных предметов обнаружено не было. Подозрительная сумка, в которой могла быть взрывчатка, уничтожена за пределами здания аэропорта", - сказано в сообщении полиции.

На опубликованных полицейскими кадрах видно, что сумку вывез за пределы аэропорта специальный робот. Эвакуированные пассажиры в это время наблюдали издали за происходящим, а когда сумку взорвали - зааплодировали.

Смотрите: Подозрительная сумка обнаружена в аэропорту Львова, пассажиров и работников эвакуируют из здания, - Нацполиция. ФОТО

По данным издания Zaxid.net, после взрыва в сумке обнаружили только остатки ноутбука.

Сумка была забыта под лестницей в зале ожидания. Ее хозяйку нашли, выяснилось, что это молодая гражданка одной из стран Азии, зарегистрировавшаяся на рейс в Стамбул. После беседы с полицией она вылетела в Турцию, но самолет пришлось задержать на 3 часа.

Сейчас аэропорт возобновил работу.

















