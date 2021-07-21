На Киевщине ремонтируют дорогу Мироновка - Канев по технологии "укатанный бетон", - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Ремонт дороги Р-09 Мироновка-Канев стартовал на Киевщине. Она станет первой дорогой в области, созданной по технологии "укатанный бетон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
Сейчас ремонт проходит возле Мироновки. На 14 км маршрутка в Канев будет полностью бетонная основа.
"Почти 5 км дороги сейчас уже с бетонным основанием. Предварительно, под бетон был заключен геотекстильный материал и устраивается первый слой асфальтобетона. После чего будет финишный, верхний слой покрытия", - говорится в сообщении.
Параллельно, в рамках президентской программы "Большая стройка", ведутся работы на участке возле села Масловка. Тут дорогу расширили до 8 метров, обустроили водоотводы, коммуникации и положили нижний слой асфальтобетона. Также будут обустроены тротуары, автобусные остановки, новые дорожные знаки и разметка.
Вскоре начнутся ремонтные работы на очередном участке дороги. В этом году в Киевской области планируют отремонтировать 19 км дороги Мироновка - Канев.
Ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что на трассе Киев - Борисполь завершили ремонт правого проезда. Полностью отремонтированную дорогу откроют уже в конце августа.
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Вот видео, как укладывается арматура и заливается бетон
https://profidom.com.ua/video/klub-stroitelej/31869-kak-stroyat-betonnye-dorogi-v-ssha-video
А вот подробное, текстовое описание.
https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html
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У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака
ПОНЕДІЛОК, 20 ЛИПНЯ 2020, 09:53
Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.
Вот сейчас дело генерала Павловского раскручивают, а это катера, санитарные машины и топливо с маслом, которые вывели из строя более 20ти двигателей на танках. Генерал сам и один сидеть не захочет, обязательно сдаст тех, кто стоял выше, а выше Полторак, и Порошенко...
Примерно поровну, из этих пяти, взяли контрактов компании, чьими владельцами являются Гройсман, Борис Колесников и компания которую контролирует некий 95-й квартал. А доля малая у мэра Одессы Труханова и еще одной еврейской фирмочке.
Ось
https://www.youtube.com/watch?v=-V5V3ORtkfM&ab_channel=mechanismone
Вот почитайте, как строят в США
https://rg.ru/2014/01/09/dorogi-sha.html А так, и ваше видео хорошее, я его активирую
https://www.youtube.com/watch?v=g9zXDY3hLz0
своїм "великим будівництвом", що по факту є звичайною роботою будівельників-дорожників, хіба що з вивіскою: ТУТ БУЛА ЗЕ, ЛЯ!, воно засмерділо усю Україну.. і це, правда, важко не помітити.. а жлоби-зебіли ******* показуху..
Скажу одне, за 40 років в моєму місті на об'їздній не було зроблено рівно ніфіга, доречі вона в місті, стірому місті.
Тут за два роки зроблено більше чим за ....
Причому мені так цікаво, а що раніше грошей не було зробити дороги???? Да думаю, що були і ще й які, от тільки раніше крали, а зараз роблять. Причому роблять СВОЇ, з України, а не турки
Та хаяти завжди може собачка маленька, бо просто більше зробити нічого не може.
иногда, время - лучший доктор, даже для тяжёлых случаев..