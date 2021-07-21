На Киевщине ремонтируют дорогу Мироновка - Канев по технологии "укатанный бетон", - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Р-09 Мироновка-Канев стартовал на Киевщине. Она станет первой дорогой в области, созданной по технологии "укатанный бетон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Сейчас ремонт проходит возле Мироновки. На 14 км маршрутка в Канев будет полностью бетонная основа.

"Почти 5 км дороги сейчас уже с бетонным основанием. Предварительно, под бетон был заключен геотекстильный материал и устраивается первый слой асфальтобетона. После чего будет финишный, верхний слой покрытия", - говорится в сообщении.

Параллельно, в рамках президентской программы "Большая стройка", ведутся работы на участке возле села Масловка. Тут дорогу расширили до 8 метров, обустроили водоотводы, коммуникации и положили нижний слой асфальтобетона. Также будут обустроены тротуары, автобусные остановки, новые дорожные знаки и разметка.

Вскоре начнутся ремонтные работы на очередном участке дороги. В этом году в Киевской области планируют отремонтировать 19 км дороги Мироновка - Канев.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что на трассе Киев - Борисполь завершили ремонт правого проезда. Полностью отремонтированную дорогу откроют уже в конце августа.

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