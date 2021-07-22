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Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу — горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Думскую". 

Как сообщается, многие городские улицы затоплены. Невозможно проехать по Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии. В ряде районов города нет света.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как уточнили в ГСЧС, в ночь на 22 июля в Одесской области в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 ед. техники.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным издания, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Также сообщается о затопленных улицах и переулках Пересыпи, Балковская и прилегающие улицы и спуски, Приморская, Академика Вильямса и отдельные участки на других улицах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия непогоды в Украине: двое погибших, семь травмированных, без света остаются 99 населенных пунктов в 8 областях

По информациииздания, из-за высокого уровня воды на проезжей части затруднено движение на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Королева, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге. Залита проезжая часть улицы Дерибасовской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, несколько станций метро затопило. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света 01


Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света 02


Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света 03
Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света 04
Фото: сайт "Думская"

непогода (817) Одесса (7921) погода (2819)


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Топ комментарии
+11
Притча яку приписують Ходжі Насреддіну: "Заснув, І сниться мені, що душа моя стала пташкою і полетіла до підніжжя трону Аллаха, І бачу, що навкруги мене летять туди людські молитви, Молиться один селянин про те, щоб був дощ і його пшениця гарно заколосилася,
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
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22.07.2021 09:56 Ответить
+8
Что-то напутали в небесной канцелярии,эта вся водичка для Крыма предназначалась.
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22.07.2021 09:23 Ответить
+7
Небесная канцелярия видать что-то на рашку совсем обиделась - в горящих Якутии и Карелии молятся и шаманов запускают чтобы дождь хоть капнул...
но мы то при чем??? нам уже хватит...
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22.07.2021 09:28 Ответить
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Что-то напутали в небесной канцелярии,эта вся водичка для Крыма предназначалась.
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22.07.2021 09:23 Ответить
Небесная канцелярия видать что-то на рашку совсем обиделась - в горящих Якутии и Карелии молятся и шаманов запускают чтобы дождь хоть капнул...
но мы то при чем??? нам уже хватит...
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22.07.2021 09:28 Ответить
хай, ще картоплю можна трохи полити
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22.07.2021 09:38 Ответить
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22.07.2021 10:15 Ответить
Шаманы посылают молитвы на Небеса. Небеса в ответ посылают дожди.
Но Земля за это время успела провернуться.
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22.07.2021 09:40 Ответить
или Небеса плюют на шаманов
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22.07.2021 10:15 Ответить
У нас в Киеве на днях тоже весело было....у нас во дворе 2 машины покупались....
Я машину жены вовремя отогнал в гараж...а у мой машины высокая посадка...прошла омовение шын)
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22.07.2021 09:28 Ответить
Буханка небось. Русский, прости господи, автопром.
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22.07.2021 09:38 Ответить
Я уже забыл когда в Киеве последний раз видел буханку)🤣
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22.07.2021 09:42 Ответить
Но Аней все последствия утопа ремонтируются открытиями дверями на день и про автогеном)
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22.07.2021 09:49 Ответить
На буханке последствий потопа не бывает. Проводки три провода, масло там все равно херовое, можно не менять. Свечи до красна прокалил на газ плите на сидушку пакет ,что б жопа не намокла и поехал.
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22.07.2021 10:05 Ответить
"Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу - горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года."

Источник: https://censor.net/ru/p3278513

Со времен рыгоОвоща ...
Улица Водопроводная стала реально водопроводной.
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22.07.2021 09:28 Ответить
Да уж...у ЗЕбени все больше аналогий с Овощем...
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22.07.2021 09:30 Ответить
Ливневая система или не очищена или не справляется с приёмкой воды
Труханов не занимается развитием коммунальной инженерной инфраструктуры , а только строит себе квадратные метры
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22.07.2021 09:32 Ответить
Я ні разу не прихильниця Труханова, але із зливами, які накривають і Одесу, і Львів, і Київ, і Німеччину навряд чи може впоратись якась ливнева система.
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22.07.2021 09:41 Ответить
В Германии подобные катастрофы раз в столетие, в Одессе после каждого сильного дождя, ливневки здесь еще дореволюционные.
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22.07.2021 11:31 Ответить
Одеситам, видимо, нравится их эффективный мер, если выбирают его повторно.
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22.07.2021 11:54 Ответить
3см опадів не повинні призводити до подібних наслідків, якщо то не гори. А Одеса не гори ні разу
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23.07.2021 12:39 Ответить
і тут залпова тропічна злива: ввімкнуто екорежим "очищення"...
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22.07.2021 11:24 Ответить
Круто!
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22.07.2021 09:30 Ответить
******* пролило, я 3 тазика за борт вылил со стока в душе, двор залит был по самый порог.
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22.07.2021 09:32 Ответить
3 тазика вылил прямо дяденьке на шляпу небось?
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22.07.2021 10:19 Ответить
Ждём на авторынках новую партию не битых не крашеных и вымытых из нутри)...
И движок на самом деле не стучит вовсе...А ШЕПЧЕТ!)
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22.07.2021 09:34 Ответить
булькает
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22.07.2021 09:37 Ответить
В прошлом году один красавчик на гольфе решил лужу на Кирилловской проскочить...
Я ему говорю....чувак там воды мне выше колена....
Рискнул) в итоге потянули на ближайшее СТО....
ДОРОГО!) Когда нет мозгов....кошелек мелет...
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22.07.2021 09:40 Ответить
Год назад с товарищем ездил на Чапаевку в Киеве, он хотел присмотреть себе машину, при чем хотел б/у понторезку и готов был отдать до 35к. За две поездки на рынок мы не нашли ни одной целой машины, при чем стоимость не играла роли. Процентов 30-40 это был реально восстановленный тотал. Кто покупает этот хлам и по такой цене я даже не могу представить. Возможно ответ кроется в цифре 73%
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22.07.2021 09:44 Ответить
И у всех машин 5-6 лет пробег пробег до 120 тыс. прямо эпидемия какая то....
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22.07.2021 09:48 Ответить
У нас в гараж кооперативе СТО американцев восстанавливает... Там такой же...ный хлам шо капец...и у болинства то пробег до 100...максимуму 150…
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22.07.2021 09:52 Ответить
А по кузову видно шо из них мясо и кишки доставали лопатой)
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22.07.2021 09:53 Ответить
Но ЗЕбеням и такие сойдут...зато мерсы...дожди...и БМВ....
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22.07.2021 09:54 Ответить
Чехов уже предупредили, что ожидается поступление ,,утопленных" машин с Германии. Украине тоже приготовиться, будет много ,, выгодных" предложений.
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22.07.2021 12:35 Ответить
Банковскую топит постоянно . Пока не слышно , чтобы в мэрии этим озаботились и пригласили иностранных инженеров решить вопрос , бо свои привыкли к совкоболоту
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22.07.2021 09:35 Ответить
а мера кто выбирает?
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22.07.2021 09:45 Ответить
на це потрібні гроші, та краще з бюджету на бруківочку гроші виділити і між своїми розписати.
як то кажуть і лохи раді бруківочці і свої при відкатах.
а інженерні споруди по перше дуже дорогі, по друге їх не видно, та і розриють пів міста
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22.07.2021 11:53 Ответить
Ще довго буде гикатись Зелін візит.
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22.07.2021 09:50 Ответить
Притча яку приписують Ходжі Насреддіну: "Заснув, І сниться мені, що душа моя стала пташкою і полетіла до підніжжя трону Аллаха, І бачу, що навкруги мене летять туди людські молитви, Молиться один селянин про те, щоб був дощ і його пшениця гарно заколосилася,
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
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22.07.2021 09:56 Ответить
А от менше треба дерева зрубувати по всій країні... Природний баланс сильно порушено
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22.07.2021 10:27 Ответить
Привыкайте. В связи с глобальным потеплением, такие ливни теперь в Украине будут все чаще и чаще….
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22.07.2021 11:23 Ответить
А ранійше ливнів не було наче..... й де там те потепління.... вже 20 років їм лякають баранів розпилюючи гранти під шумок.
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22.07.2021 13:03 Ответить
"В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота"...
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22.07.2021 11:26 Ответить
ну що ж ви карпатські лісоруби то робите, вже і навколо одеси карпати порубали.....
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22.07.2021 11:49 Ответить
ага-ага ещё пару концертиков кабацкой эстрады им. аллыборысовны закатите так вообще в
море смоет.
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22.07.2021 11:56 Ответить
зы. Бог не фраер.....
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22.07.2021 11:57 Ответить
Змити з Криму та Одеси русскагаварящєє насєлєніє природа намагаєтся, бо вже всіх дістали!
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22.07.2021 13:02 Ответить
В Одесском аэропорту затопило новую взлетную полосу стоимостью почти 4 миллиарда

Одесу накрила потужна злива: вулиці затоплені, людей буквально зносило потоком води, в деяких районах немає світла - Цензор.НЕТ 7627

..
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22.07.2021 18:39 Ответить
це в рамках Великого Крадівництва чи ще до того?
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23.07.2021 12:43 Ответить
думаю в рамках )) (но боюсь брехануть )
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23.07.2021 12:54 Ответить
Не наговаривайте на Дерибасовскую... ничто ее не затопило и Черемушки отлично перенесли дождик....
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22.07.2021 23:10 Ответить
 
 