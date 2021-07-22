Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу — горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Думскую".

Как сообщается, многие городские улицы затоплены. Невозможно проехать по Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии. В ряде районов города нет света.

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Как уточнили в ГСЧС, в ночь на 22 июля в Одесской области в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 ед. техники.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным издания, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.

Также сообщается о затопленных улицах и переулках Пересыпи, Балковская и прилегающие улицы и спуски, Приморская, Академика Вильямса и отдельные участки на других улицах.

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По информациииздания, из-за высокого уровня воды на проезжей части затруднено движение на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Королева, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге. Залита проезжая часть улицы Дерибасовской.

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Фото: сайт "Думская"