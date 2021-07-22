Одессу накрыл мощный ливень: улицы затоплены, людей буквально сносило потоком воды, в некоторых районах нет света. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу — горожане не видели такого, пожалуй, с 2013 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Думскую".
Как сообщается, многие городские улицы затоплены. Невозможно проехать по Балковской, Приморской, Королева, по многим улицам Фонтана и Черемушек. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии. В ряде районов города нет света.
Внимание! Ненормативная лексика!
Как уточнили в ГСЧС, в ночь на 22 июля в Одесской области в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г. Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы 18 человек из подтопленных домов. Откачано около 2 тыс. м3 воды. Уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 93 человека и 20 ед. техники.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
По данным издания, пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся обратно, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.
Также сообщается о затопленных улицах и переулках Пересыпи, Балковская и прилегающие улицы и спуски, Приморская, Академика Вильямса и отдельные участки на других улицах.
По информациииздания, из-за высокого уровня воды на проезжей части затруднено движение на Водопроводной, Среднефонтанской, Канатной в районе проспекта Гагарина, на проспекте Шевченко, Французском бульваре, на улице Генуэзской, Посмитного, Филатова, Ицхака Рабина, Королева, Космонавтов, по Фонтанской и Люстдорфской дороге. Залита проезжая часть улицы Дерибасовской.
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но мы то при чем??? нам уже хватит...
Но Земля за это время успела провернуться.
Я машину жены вовремя отогнал в гараж...а у мой машины высокая посадка...прошла омовение шын)
Источник: https://censor.net/ru/p3278513
Со времен рыгоОвоща ...
Улица Водопроводная стала реально водопроводной.
Труханов не занимается развитием коммунальной инженерной инфраструктуры , а только строит себе квадратные метры
И движок на самом деле не стучит вовсе...А ШЕПЧЕТ!)
Я ему говорю....чувак там воды мне выше колена....
Рискнул) в итоге потянули на ближайшее СТО....
ДОРОГО!) Когда нет мозгов....кошелек мелет...
як то кажуть і лохи раді бруківочці і свої при відкатах.
а інженерні споруди по перше дуже дорогі, по друге їх не видно, та і розриють пів міста
Молиться інший, щоб не було дощу і коробочки бавовни гарно розкрилися ,
Молиться один купець про те, щоб дешево купить у продавця товар і дорого продать в іншому місці,
Молиться продавець, щоб продать товар подорожче,
Обидва моляться, щоб Аллах зберіг їх в дорозі від грабіжників,
Молиться грабіжник, щоб Аллах приспав сторожу і йому вдалося пограбувать караван!
І всі ці молитви ************* між собою, б"ються і падають, не долетівши,
І лише одна маленька пташка долетіла до підніжжя трону - молитва дитини: О Аллах! Дякую тобі за хороший день! За те що я ситий і у мене є тато з мамою!"
Згадав цю притчу, коли прочитав "плакання" управління Північно-Кримського каналу, що з-за рясних дощів у них доходи впали - бо фермери стали споживать менше води, яку вони подають по каналу!
море смоет.
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