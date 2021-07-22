На приграничных дорогах Закарпатья проводятся дорожно-ремонтные работы: "Укравтодор" рассказал, как лучше спланировать свой маршрут. ФОТОрепортаж

"Укравтодор" рассказал как лучше спланировать свой маршрут с учетом дорожно-ремонтных работ, проводимых в приграничных районах Закарпатья

Какие участки дорог уже отремонтированы, а какие еще находятся в стадии ремонта, сообщает Служба автомобильных дорог Закарпатской области.

Ремонт 10-километрового участка от Ужгорода до границы с Венгрией проходит на трассе М-06 Киев-Чоп. Здесь уже выполнили замену переувлажненных почв, усилили дорожную основу и уложили нижний слой на всем протяжении участка.

На трассе М-23 Берегово - Виноградов - Великая Копаня в ходе президентской программы "Большая стройка" проходит восстановление 20-километрового отрезка от города Берегово до пгт Вилок. На этом участке уже выполнено фрезерование изношенного дорожного полотна и устроен слой смеси С9 для выравнивания профиля. Сейчас идет укладка основы толщиной 15 см, после чего будет уложен выравнивающий слой крупнозернистого асфальта толщиной 10 см и уложен финишный 20-сантиметровый слой щебеночно-мастичного асфальта.

Сообщается также о продолжающемся ремонте трассы М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши на подъезде к КПП "Косино". Протяженность этого маршрута составляет 35 км. На всем его протяжении проходит замена переувлаженного земляного полотна. Здесь снимут слой изношенного асфальта, уложат усиленную дорожную основу и выравнивающий слой. В настоящее время новый асфальт уже уложен от поселка Яноши до села Запсонь.

В то же время, на этом же маршруте проходит ремонт крупнейшего путепровода региона длиной 312 метров, расположенного в Батево. На правой стороне путепровода уже уложено новое покрытие.

На трассе международного значения М-26 Вилок - Неветленфолу - КПП "Дьяково", объединяющей пункты пропуска на границах с Венгрией (КПП "Вилок") и Румынией (КПП "Дьяково"), уже восстановлены два участка общей протяженностью 7,7 км.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал о начале работ по формированию Малого Карпатского Кольца, которое объединит туристические центры Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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