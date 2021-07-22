Гражданин РФ за взятку в 1,5 тыс. долларов пытался незаконно проникнуть в Украину, он задержан. ФОТОрепортаж

21.07.2021 под процессуальным руководство Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан гражданин Российской Федерации при попытке проникновения в Украину без законных на то оснований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что указанный гражданин РФ прибыл из Республики Молдова. Находясь во время проверки документов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев - Подольский - Отач" Могилев-Подольского пограничного отряда, и не имея законных оснований въехать на территорию Украины, предложил старшему смены пограничных нарядов Государственной пограничной службы Украины вознаграждение за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.

Во время передачи взятки в сумме 1500 долларов США под контролем правоохранителей гражданин РФ был задержан. Денежные средства у задержанного изъяты.

Задержание правонарушителя произошло под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере при оперативном сопровождения Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Юг" Государственной пограничной службы Украины, при поддержке должностных лиц Могилев-Подольского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено осуществлять следователем следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 36 нелегалов из Южной Азии и Закавказья поймали на Луганщине. За "транзит" в ЕС они заплатили от 12 до 15 тыс. долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия. Задержанному гражданину России готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.



Фото: сайт прокуратуры

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.