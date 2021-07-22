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Новости Фото Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российский ОМОН проводит обыски в доме 57-летнего крымского татарина Ибрагимова и его сына в оккупированной Евпатории, - Денисова. ФОТО

В настоящее время в Евпатории, во временно оккупированном Крыму, в доме 57-летнего крымского татарина Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее словам, в очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

"Подчеркиваю, обыски в жилищах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни", - отмечает Денисова.

"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - подытожила омбудсмен.

Российский ОМОН проводит обыски в доме 57-летнего крымского татарина Ибрагимова и его сына в оккупированной Евпатории, - Денисова 01
Российский ОМОН проводит обыски в доме 57-летнего крымского татарина Ибрагимова и его сына в оккупированной Евпатории, - Денисова 02

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Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26425) обыск (1904) омбудсмен (602) крымские татары (2718)


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к кому она призывает? зачем призывает? - всем все равно - у них свои проблемы - факт
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22.07.2021 12:00 Ответить
Так что там фашисткая рашка плела про несоблюдение прав человека в Украине??!!
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22.07.2021 12:04 Ответить
Ні,ніколи не буде нам щастя з такими журналістами!Ну що це за заголовок такий -лише констатація факта -обшук.Та ви уявляєте,як би смакувала таку новину рашка,який захмарний вереск би стояв,з якими гіперболами і аллюзіями кинулись би росіянські журналісти топтати Україну?!Як обплювали-обхаркали всі гілки влади,і минулу і *******!А ви -імпотенти,.от і все.
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22.07.2021 13:23 Ответить
НАЙДУТ ГНДОН БАТИ ПУТИНА КОТОРЫЙ ТОТ ЗАБЫЛ ОДЕТЬ !)
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22.07.2021 13:37 Ответить
Російський ОМОН проводить обшуки в будинку 57-річного кримського татарина Ібрагімова і його сина в окупованій Євпаторії, - Денісова - Цензор.НЕТ 6441
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22.07.2021 13:37 Ответить
 
 