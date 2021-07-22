Российский ОМОН проводит обыски в доме 57-летнего крымского татарина Ибрагимова и его сына в оккупированной Евпатории, - Денисова. ФОТО

В настоящее время в Евпатории, во временно оккупированном Крыму, в доме 57-летнего крымского татарина Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее словам, в очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

"Подчеркиваю, обыски в жилищах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни", - отмечает Денисова.

"Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - подытожила омбудсмен.





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