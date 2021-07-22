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В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж

На прошлой неделе участник NAUDI компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела очередные испытания осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм для самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

Отмечается, что новый снаряд соответствует стандартам НАТО и является инициативной разработкой компании "Рубин", выполненной за счет собственных оборотных средств без бюджетного финансирования.

Снаряд для "Богданы" изготовлен из украинской стали, оснащенный высококачественной взрывчатым веществом производства Павлоградского химзавода и не включает каких-либо импортных компонентов.

В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 01

В рамках статических испытаний нового снаряда проверены фугасное и осколочное действие, а также безопасность в случае падения с высоты. Подсчет и распределение обломков убойной силы подтвердил высокое качество украинского снаряда и его соответствие лучшим образцам производителей стран НАТО.

В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 02

"Своевременная разработка, испытания и запуск серийного производства украинских снарядов для новой САУ позволит укрепить независимость нашей страны в вопросах обеспечения обороноспособности", - сказано в сообщении.

В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 03

Отмечается также, что компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны, которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку импортного хлама по непрозрачным схемам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран предложил НАТО испытать свои разработки против российских систем РЭБ на Донбассе

В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 04

Справка: САУ "Богдана" - первый образец тяжелого вооружения натовского калибра, разработанный и произведенный в Украине. Сейчас САУ проходит государственные испытания.

В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 05
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 06
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 07
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 08
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 09
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 10
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 11
В Украине провели успешные испытания осколочно-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 12
Фото: сайт NAUDI

боеприпасы (2362) испытания (380)


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Топ комментарии
+21
Надо было там москалей живых к столбам привязать и посмотреть чо с ними было бы, а то на листах металла как-то не репрезентативно
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22.07.2021 13:19 Ответить
+16
Молодці,вітаю всіх причетних до успішного випробування. Так тримати! Слава Україні 🇺🇦!
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22.07.2021 13:21 Ответить
+13
Ну и толку от этих испытаний?! Нептун, гром2 уже успешно испытывали, но ни одного полка с нептунами в ВСУ за последние два года в Украине так и не появилось. Не появится полки с "богданами" пока кацапский калоборант зеленский президент этой страны!
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22.07.2021 13:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Надо было там москалей живых к столбам привязать и посмотреть чо с ними было бы, а то на листах металла как-то не репрезентативно
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22.07.2021 13:19 Ответить
И снегирей, снегирей побольше....
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22.07.2021 13:42 Ответить
И мальчика, мальчика в трусиках! И девочку, строительной пеной задутую!
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22.07.2021 15:34 Ответить
Молодці,вітаю всіх причетних до успішного випробування. Так тримати! Слава Україні 🇺🇦!
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22.07.2021 13:21 Ответить
Ну и толку от этих испытаний?! Нептун, гром2 уже успешно испытывали, но ни одного полка с нептунами в ВСУ за последние два года в Украине так и не появилось. Не появится полки с "богданами" пока кацапский калоборант зеленский президент этой страны!
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22.07.2021 13:22 Ответить
Ты разве не рад, что Порошенко свои пушки пропихнул?)))
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22.07.2021 21:08 Ответить
це - пречудово! вітаю!
але ж ми знаємо, що між випробуванням і надходженням у бойові частини - прірва
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22.07.2021 13:27 Ответить
Совершенно солидарен. Эту пропасть нам в нынешних условиях не преодолеть.
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22.07.2021 15:35 Ответить
Отмечается также, что
компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового
снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны,
которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку
импортного хлама по непрозрачным схемам".
Может лучше их всех на полигон в качестве мишеней?
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22.07.2021 13:28 Ответить
Ну хоть какой-то позитив...
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22.07.2021 13:29 Ответить
Був один снаряд і той спалили.
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22.07.2021 13:35 Ответить
Придурок....это всё.
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22.07.2021 13:43 Ответить
Навіщо такі витрати якщо достатньо зазирнути ***** в дупу в очі.
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22.07.2021 13:55 Ответить
А тов. Миронюк утверждал что это сырая , нерабочая система и надо закупать в Чехии Даны.
Возможно была и сырая, если ничего не делать. Но к счастью уже нет Миронюка , а Богдана есть и будет!
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22.07.2021 13:56 Ответить
потрібно декому не красти,щоб можна було Богдани клепати і Дани закупляти,а коли ця бидлота краде все, то не буде ні одного а ні другого,а буде раша!!!
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22.07.2021 16:48 Ответить
Богдана ще сира і коли буде готова невідомо,а Дана готова мочити "братів"хоч сьогодні,тож потрібно брати як є можливість!!!
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22.07.2021 16:51 Ответить
Конечно сырая если в ДКР не вкладывать деньги, а только брать в Чехии у "своих", с чем тов. Миронюк успешно справился. Увидите где он через пару месяцев объявится, в Праге будет пиво пить
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23.07.2021 13:36 Ответить
Поздравляю с огромным достижением.
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22.07.2021 14:21 Ответить
Це лише статичні випробування. Це - х-ня... підірвали снаряд над багнюкою і сфоткалися. Показати в динаміці як "Богдана" вразить ціль на відстані, скажімо 8-10км, наприклад ротний опорний пункт противника. Сфоткайтеся біля зруйнованих бліндажів, макета враженого танка чи САУ. Як в динаміці "Богдана" вийде на позицію, відстріляється, вразить цілі і швидко поміняє дислокацію. Ефективність зброї...
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22.07.2021 14:28 Ответить
ото всё тебе покажи... может ещё и чертежи с электросхемами выложить?!
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22.07.2021 14:40 Ответить
Это испытания СНАРЯДА(боевой части выстрела), а не Богданы. Испытания поражающей способности, а не аэродинамики, стойкости к перегрузкам при выстреле и т.п.
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22.07.2021 15:40 Ответить
И каким образом частная компания может пальнуть из реальной САУ?
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22.07.2021 17:35 Ответить
Сколкьо один снаряд производят - дня 2 ?
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22.07.2021 14:43 Ответить
Ні, Трохи швидше, ніж твої господарі ремонтують важкий ракетний крейсер, аіваносець і будують "Армати" з Су-57
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22.07.2021 15:12 Ответить
шнирь, а ну під шконку
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22.07.2021 17:02 Ответить
зараз головне, аби під-єрьмак зе-лупний оперативно не заслав на цю фірму сбушників і не погромив їх: йому для "атчьотності" перед кацапами це потрібно...
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22.07.2021 15:52 Ответить
Будет звонок с оп и все испытания и следующая работа будет безжалостно похерены. зелёные твари.
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22.07.2021 20:00 Ответить
На прошлой неделе участник NAUDI компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела очередные испытания осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм для самоходной артиллерийской установки "Богдана".
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает http://naudi.org.ua/one-news/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96?fbclid=IwAR3XS4iWSmxIVNoe90PHl-03xPS7cm1ugSUN1Vxz8K6ThTru85CJC7fuzyM пресс-служба NAUDI. Источник: https://censor.net/ru/p3278573 В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана" - Цензор.НЕТ 6061
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22.07.2021 21:37 Ответить
Знову волонтери ......та добровольці...
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23.07.2021 11:49 Ответить
гарна новина
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25.07.2021 00:40 Ответить
 
 