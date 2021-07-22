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Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады. ФОТОрепортаж

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находящийся на Донбассе, передал первый комплект оптической разведки для семьдесят второй отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить именно это имя. С Авдеевка, с "промкой" история 72-й бригады очень тесно связана", - говорит Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Авдеевка навсегда запечатлелась в сердце каждого украинца. Я помню, как в 2016 году принималось решение о начале наступления, выбивание российских наемников и возможность получить контроль над дорогой, над Ясиноватской развилкой. Я помню, какая цена была заплачена в январе 2017 года. Сколько жизней было отдано, чтобы остановить продвижение российских войск, взять "промку" под контроль, отбросить врага. 72-я бригада в это была непосредственным образом вовлечена. Вместе с 93-й, 80-й, 54-й, 56-й, 58-й. Это - символ славы и символ чести ВСУ", - говорит пятый Президент.

Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады 01

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Он напомнил, что неоднократно бывал в 72-й бригаде: "Мы встречались с 72-й в 2018 году в Бахмуте. Я обещал тогда, что приеду в Белую Церковь встречать в 2019 году, когда был первый вывод из зоны операции Объединенных Сил. И сегодня мы у вас с нашей командой, командой народных депутатов, добровольцев, волонтеров".

"За последние два месяца я уже третий раз на фронте. До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим это на наиболее опасных участках фронта", - отмечает Порошенко.

Средства на первую партию техники - 560 000 гривен - собирали вместе волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения - более трех миллионов гривен. В 10-й ОГШБр оно уже работает и спасает жизни военных, говорит Порошенко.

"В 10-ке мы завершили формирование трех батальонных и одного бригадного пункта видеонаблюдения. Следующим мы приняли предложение 72-й бригады. И решили, что будет очень символично начать именно с Авдеевки, с "промки". Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Я лично имел возможность убедиться в качестве работы этой системы, когда можно из блиндаж спокойно наблюдать за движением оккупантов и давать отпор", - говорит Петр Порошенко.

"Вместе с вами я как Верховный Главнокомандующий был с 2014 по 2019, мы с вами давали отпор агрессорам. Мы помним наших героев, отдавших свою жизнь. И вместе будем делать все для того, чтобы не сдать украинскую землю. Мы не принимаем никаких разведений войск, где украинские военные вынуждены по приказу покидать и сдавать политую кровью землю. Мы не принимаем никакой формулы Штайнмайера, которая заставляет Украину проводить силами граждан Российской Федерации политические выборы", - подчеркнул Порошенко.

"Наша позиция очень проста - уберите, господин Путин, свои войска с украинской земли до последнего клочка, включая Донецк, Луганск и Крым, выведите вашу технику и артиллерию, отдайте заложников, а мы сами разберемся с политическим устройством нашего государства. И гарантом суверенитета, территориальной целостности нашего государства являются Вооруженные Силы Украины. Я здесь для того, чтобы вам за это поблагодарить", - говорит Петр Порошенко воинам.

Уже традиционно команда Порошенко привезла воинам на передовую сладкие подарки - на этот раз это спелые украинские абрикосы. Пятый Президент попутно поблагодарил всех волонтеров, которые присоединились к проекту, и призвал продолжить поддержку армии.

Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады 02

"Три миллиона, одна бригада и сохраненные жизни. Сохраненный суверенитет, украинская земля. Это стоит того. Очень символично, что мы это делаем в дни освобождения Авдеевки", - резюмирует Порошенко.

Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады 03

Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады 04

Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады 05

Как известно, Порошенко с волонтерами оборудовали полным комплектом оптической разведки 10-ю ОГШБр, которая стоит на линии Зайцево-Шумы-Нью-Йорк. Это более 10% линии фронта. Петр Порошенко с командой лично доставлял это оборудование на передовую. Средства на оптическое оборудование собирают путем краудфандинга совместно с Фондом Порошенко.

Автор: 

армия (8504) помощь (7879) Порошенко Петр (19618) Авдеевка (2444) 72 отдельная механизированная бригада (247)


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Топ комментарии
+79
раньше крал в казну, теперь в армию. вот жеж барыга.
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22.07.2021 14:59 Ответить
+64
Спасибо, Петро Алексеич!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 15:01 Ответить
+54
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 437
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22.07.2021 15:25 Ответить
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какой поток подсозенанияот 3 жды убитого порохом отказинка который в ппд орал пусть сын пороха воюет с бутылкой водки в кармане сраного дубка
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22.07.2021 16:43 Ответить
Порох вернися -
з зебілами розберися !
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22.07.2021 16:29 Ответить
Дякую пане Президент!
Україні потрібен Порох!
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22.07.2021 17:01 Ответить
Как же все всё быстро забыли
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22.07.2021 17:07 Ответить
Аннушка, ….., не отвлекайся! Немытый пишется слитно😉 дубина
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23.07.2021 00:13 Ответить
бомбит у зебилов Ведь их бубочка даже свой сраный автобус кинозал у ЗСУ забрал
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22.07.2021 17:11 Ответить
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 6050
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22.07.2021 17:21 Ответить
А шо такое, граждане? Это типа рашотролли ольгинские поумнели? Это типа Бортников анально-воспитательную беседу провел? Без аргументации не надо писать даже если рабочее место к стулу кровавым поносом прилипает. А то дядя БО сделает опять бо.
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22.07.2021 17:38 Ответить
Каков полец!!!

Он шо не мог просто видосик записать, как ЗЕ?
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22.07.2021 17:42 Ответить
Бачу ваш розум хтось вже інгібірував.
Отримуєте підсрачник за підсрачником через зеленського, і досі Петя винний.
Ну й придури....
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22.07.2021 18:11 Ответить
Повчи свого пердла щура в нору пхати.
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30.07.2021 11:46 Ответить
а срана уа вжe за абрикоси замiсть клубники розказує
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22.07.2021 18:55 Ответить
Порох не відсирів.
Порох не підведе.
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22.07.2021 21:54 Ответить
Ох как подгорает у зебилов. Парашенко, перестань варавать!!!! 😁
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22.07.2021 21:54 Ответить
а с чего такой зелeно-кацапский скулеж вдруг?
Порох не первый и не последний раз в войска приезжает и всегда с какой полезной техникой - не зеленый жлоб со свитой - на бойцовский паек схомячить....
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23.07.2021 01:09 Ответить
Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади - Цензор.НЕТ 8807
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23.07.2021 01:32 Ответить
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
Ладно, все х..ня, пляшем дальше. Нам своє робити. Дякуємо всім хто допомагає. Приват 5168 7573 4764 2680 Донік Роман
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23.07.2021 01:39 Ответить
Я так розумію, що полуницю, черешні і абрикоси тля з кодлом їсти вже не може.
І зебіли теж.
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23.07.2021 03:40 Ответить
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює солодке тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
(Шкода тільки, що мені не дають смоктати надвеликі льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Петром Олексійовичем ферментованого лайна підвищеної смердючості - кажуть - то привілей порохоботів).
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30.07.2021 11:53 Ответить
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