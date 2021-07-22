Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники "зарабатывали" свыше $150 млн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Следственные действия проводились под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что фактически государственный реестр, через который оформлялись разрешительные документы для моряков, был под контролем "сторонних частных лиц". Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал более 150 млн долларов США.

Схема объединяла работу сети агентов-посредников, которые за деньги "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации через несанкционированное вмешательство в реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику", - следует из сообщения.

Также отмечается, что посредники сами загружали документы в реестр, обеспечивая прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. Заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка.















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Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства. Злоумышленники создали ряд групп в различных месседжерах, где координировали свою работу.

В настоящее время реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного дела, заблокирован. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу.