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Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники "зарабатывали" свыше $150 млн в год, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Следственные действия проводились под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что фактически государственный реестр, через который оформлялись разрешительные документы для моряков, был под контролем "сторонних частных лиц". Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал более 150 млн долларов США.

Схема объединяла работу сети агентов-посредников, которые за деньги "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации через несанкционированное вмешательство в реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику", - следует из сообщения.

Также отмечается, что посредники сами загружали документы в реестр, обеспечивая прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. Заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка.

Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 01
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 02
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 03
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 04
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 05
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 06
Выявлена преступная схема оформления документов для моряков с участием чиновников профильной Госслужбы. Преступники зарабатывали свыше $150 млн в год, - СБУ 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отменила переаттестацию моряков

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства. Злоумышленники создали ряд групп в различных месседжерах, где координировали свою работу.

В настоящее время реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного дела, заблокирован. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу.

Автор: 

моряки (1079) СБУ (20049) махинации (586) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+8
Бред . Чтоб СБУ не знало и не крышевало. Десятки тысяч маряков и 150 млн. бесхозные.
Это не по нашему не по государственому от всего должна быть доля. На том и стоит наша безпека.
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22.07.2021 15:17 Ответить
+6
Создается впечатление, что на всех уровнях государственными ресурсами владеют, распоряжаются и зарабатывают частные конторы. Сейчас это Квартал 95.
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22.07.2021 15:11 Ответить
+6
Министра инфраструктуры Украины панять, прастить, оштрафовать на 1650 грывень.
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22.07.2021 15:20 Ответить
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эпоха бедности прошла..
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22.07.2021 15:00 Ответить
Для членов дата-центров тока началась(эпоха бiдностi).
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22.07.2021 15:10 Ответить
Ну от, вже і суму відкату спрогнозували.
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22.07.2021 15:07 Ответить
Создается впечатление, что на всех уровнях государственными ресурсами владеют, распоряжаются и зарабатывают частные конторы. Сейчас это Квартал 95.
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22.07.2021 15:11 Ответить
100% А еще там чудеса, там леший бродит... по чем наркоту берешь?)) Или за пряники рошеновские?)))
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22.07.2021 21:01 Ответить
да это в любой сфере. америку открыли.
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22.07.2021 15:13 Ответить
Бред . Чтоб СБУ не знало и не крышевало. Десятки тысяч маряков и 150 млн. бесхозные.
Это не по нашему не по государственому от всего должна быть доля. На том и стоит наша безпека.
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22.07.2021 15:17 Ответить
Сами создали, сами накрыли
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22.07.2021 15:23 Ответить
Министра инфраструктуры Украины панять, прастить, оштрафовать на 1650 грывень.
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22.07.2021 15:20 Ответить
баканов нарешті подивився фільм Бігуса
і знайшов те, що ні для кого не було секретом
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22.07.2021 15:29 Ответить
у нас практично всі реєстри кимось контролююця і чому СеБеУ не поцікавиться базою даних податкової, а вона між іншим на приватних серверах і в будь-який момент може статися колапс податкової, якщо тримачі грошей не отримають
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22.07.2021 16:45 Ответить
Там еще есть такой банк, Южный. Через него все бабло морякам валит, валюта, и все беспошлинно, как в том фильме...
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22.07.2021 15:44 Ответить
Ага, валит безпошлинно . Интересно, какую еще "пошлину" надо кому отстегнуть, если все налоги с зарплаты заплачены например у германского судовладельца .
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22.07.2021 18:54 Ответить
Работают неофициально, или может матросы в германском профсоюзе состоят, там и пенсию получают? В Украине они безработные, стажа ноль без палки, все в черную, если банк кому и отстегивает то только мафии СБУшной или еще какой. А ты не знал?
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22.07.2021 19:14 Ответить
Что значит неофициально? Или ты думаешь что большие серьезные судоходные компании нанимают кого-то неофициально, оно им надо? И за что банк должен отстегивать, банк то тут при чем?
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22.07.2021 20:09 Ответить
Официально, а кто платит социальные взносы, подоходный налог, и прочее? И где, в Украине точно ни копейки, и все на что может рассчитывать матрос, это на соц пособие по старости, которое для него заработает кто то другой. Я уже молчу что заработки Украинцев, Россиян, в разы ниже чем у представителей западных стран. И те копейки исправно идут на счета в банке Південний, и если бы кто то хотел разобраться, то начал бы тянуть за эту ниточку, и там нашли бы много чего интересного.
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24.07.2021 10:53 Ответить
Абсолютно официально, и не матросы а старший комсостав, и стажа в Черноморском пароходстве 20 лет а остальное- в иностранных компаниях. И за нас никакие банки никому не отстегивают, что за бред.
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23.07.2021 18:00 Ответить
Так я про матросов, не про старший ком состав, про матросов что скажешь?
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23.07.2021 21:12 Ответить
передел мест у корыта ?
теперь сколько будут драть с моряков ?
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22.07.2021 16:12 Ответить
Наконец то! Саакашвили трубил об этом на каждом шагу, с ним несколько раз в правительстве соглашались, а потом у всех на глазах обманывали и возвращали все схемы назад под разными предлогами.
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22.07.2021 16:21 Ответить
Если это первоначальные документы на какую-нибудь должность например 3 помощника, или старпома, или капитана то размер взятки 8000 долларов.
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22.07.2021 17:00 Ответить
Умереть и не жить. У них, наверное, - заоблачные оклады, если подсовывают такой бакшиш.
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22.07.2021 17:10 Ответить
Да хрен там, подтверждение квалификации и весь пакет документов.
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22.07.2021 17:40 Ответить
Ахренеть. Учите польский, здесь экзамены без взяток и несоизмеримо дешевле
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22.07.2021 18:57 Ответить
Рада 29.06 прийняла закон №3944 про відміну атестації моряків, президент сьогодні, 22.07 його підписав, і СБУ відразу "виявила злочинну схему". Чекали до останнього, при тому, що Саакашвілі та самі моряки піднімали це питання дуже давно.
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22.07.2021 17:12 Ответить
вот вам и "электронные трудовые книжки"
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22.07.2021 18:00 Ответить
тю! Саакашвили об єтом уже не первый год трубит!
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22.07.2021 18:02 Ответить
 
 