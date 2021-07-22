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40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У 37-летнего жителя Нового Буга (Николаевщина) в ходе обысков обнаружили 40 кг наркотиков. По ценам "черного" рынка стоимость "веществ" составляет около 8 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн гривен.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу.

Злоумышленник был задержан. По данному факту проводится расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" и ч. 3 ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров с 2 кг кокаина: один перевозил "товар" в личных вещах, другой - в желудке. ФОТОрепортаж

40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 01
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 02
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 03
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 04
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 05
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 06
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 07
40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция 08

Автор: 

наркотики (2157) Николаевская область (2147) Нацполиция (16562) каннабис (25)


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Топ комментарии
+6
Обидел ментов этот деятель, не захотел делиться, вот и результат.
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22.07.2021 15:33 Ответить
+5
Все на что способны с растишками бороться и на 8 лет закрыть мирного гровера,а сепары во власти страну сдают с потрохами,так они этого не видят.
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22.07.2021 15:39 Ответить
+3
Для лечебных целей...
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22.07.2021 15:41 Ответить
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Обидел ментов этот деятель, не захотел делиться, вот и результат.
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22.07.2021 15:33 Ответить
Ироды
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22.07.2021 15:36 Ответить
Все на что способны с растишками бороться и на 8 лет закрыть мирного гровера,а сепары во власти страну сдают с потрохами,так они этого не видят.
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22.07.2021 15:39 Ответить
Мирный гровер на продажу растил. Богатства захотелось. Потому и сядет. Скромнее надо быть.
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22.07.2021 16:00 Ответить
Ты откуда знаешь,может у него гастрит и иногда болит спина
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22.07.2021 17:34 Ответить
а что, конопля от гастрита и спины помогает?
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22.07.2021 21:11 Ответить
Ну конечно! Только большой расход.Вот этому на 3-4 ванны бы хватило,если для спины использовать.
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23.07.2021 08:03 Ответить
конопля только снимает симптомы (боль) но не лечит?
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23.07.2021 11:02 Ответить
Лечит,реально лечит,кроме шуток.
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24.07.2021 08:33 Ответить
Для лечебных целей...
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22.07.2021 15:41 Ответить
Емаё. 8 лямов гривен. Та разрешите уже выращивать всем подряд, да на экспорт. Это реальная тема шоб наконец ЗАПАНУВАТЬ
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22.07.2021 15:42 Ответить
Может у него болит спина сильно, он лечился. Или зуб. Менты изверги заставили человека страдать.
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22.07.2021 15:56 Ответить
Парень шел к успеху......
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22.07.2021 16:43 Ответить
Блин,а я подорожник по 20 гр/ кг собирал-сушил.....
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22.07.2021 16:45 Ответить
Звереют твари, медпрепараты отнимают.
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22.07.2021 17:40 Ответить
придурашная страна! легализовать надо траву! Пусть открывают кофешопы и платят налоги! мы в каком-то мордоре живем что ли, чтобы траву запрещать??? мусора занимаются травой, вместо того, чтобы преступников ловить и судам оно нахер не надо чепухой заниматься. Это сюриалистический маразм, а не закон по запрету травы. За траву сажать в тюрьму, тогда почему за более жесткий наркотик - бухло не сажают в тюрьму??? фууу просто грязь! Как Украина хочет быть страной Запада и запрещать травку??? рыгать от всего хочется, что связано в Украине с госаппаратом!!!
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22.07.2021 17:53 Ответить
траву, проституцію і зброю необхідно у вільний обіг (звісно з адекватними обмеженнями)
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23.07.2021 12:22 Ответить
транизита газа больше нет, по-этому мы только на канибасе сможем обеспечить бюджет страны

хватит кормить коррупированных ментов, деньги должны идти в казну государства!
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22.07.2021 17:58 Ответить
Дякуючи новині дізнався, що 1гр коштує 200 грн
Чекаю на наступну новину щоб дізнатись скільки мінімально необхідно грамів для настання свята
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23.07.2021 12:21 Ответить
 
 