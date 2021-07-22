40 кг каннабиса общей стоимостью около 8 млн грн изъяли у мужчины на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У 37-летнего жителя Нового Буга (Николаевщина) в ходе обысков обнаружили 40 кг наркотиков. По ценам "черного" рынка стоимость "веществ" составляет около 8 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены, а в самом доме - 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного" рынка составляет около 8 млн гривен.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу.

Злоумышленник был задержан. По данному факту проводится расследование уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" и ч. 3 ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

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