Зал ожидания, фудкорты и отель: В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал. ФОТОрепортаж

Завершилась реконструкция столичного Центрального автовокзала, который приватизировали в марте прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, в реконструкцию было вложено около 100 млн грн. В рамках президентской программы "Большая стройка" здесь обустроили залы ожидания, комнату матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, а территорию сделали полностью доступной для маломобильных групп населения.

В Мининфраструктуры объяснили, что пакет акций "Киевпассервиса" в марте 2020 года продали за 230 миллионов гривен компании "Бастион-Групп". Вместе с Центральным автовокзалом новые владельцы получили еще 23 автостанции в Киеве и области.

"Среди приоритетов команды Министерства инфраструктуры - прозрачная работа автовокзалов Украины. Здесь мы должны быть регулятором и создавать как можно более комфортные условия работы для участников рынка. А бизнес, в свою очередь, будет предоставлять качественные и комфортные услуги конечному потребителю", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны. После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн. С 1 октября доступ к перрону будет открываться после считывания QR-кода пассажирского билета.

Кроме того, на обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель европейского образца - плата за заезд. При этом перевозчик будет отдавать 15% стоимости билета вместо 30%, как было раньше.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в 2020 году приватизация госимущества позволила привлечь в госбюджет 2,5 млрд грн.

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