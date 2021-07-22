Зал ожидания, фудкорты и отель: В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал. ФОТОрепортаж
Завершилась реконструкция столичного Центрального автовокзала, который приватизировали в марте прошлого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По словам Тимошенко, в реконструкцию было вложено около 100 млн грн. В рамках президентской программы "Большая стройка" здесь обустроили залы ожидания, комнату матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, а территорию сделали полностью доступной для маломобильных групп населения.
В Мининфраструктуры объяснили, что пакет акций "Киевпассервиса" в марте 2020 года продали за 230 миллионов гривен компании "Бастион-Групп". Вместе с Центральным автовокзалом новые владельцы получили еще 23 автостанции в Киеве и области.
"Среди приоритетов команды Министерства инфраструктуры - прозрачная работа автовокзалов Украины. Здесь мы должны быть регулятором и создавать как можно более комфортные условия работы для участников рынка. А бизнес, в свою очередь, будет предоставлять качественные и комфортные услуги конечному потребителю", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
Пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны. После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн. С 1 октября доступ к перрону будет открываться после считывания QR-кода пассажирского билета.
Кроме того, на обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель европейского образца - плата за заезд. При этом перевозчик будет отдавать 15% стоимости билета вместо 30%, как было раньше.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в 2020 году приватизация госимущества позволила привлечь в госбюджет 2,5 млрд грн.
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А этот сарай должны были снести нахрен, заодно разгрузить центр города.
Думайте хоч трохи що пишете
Альо ! Хто у танку ?
https://www.avtovokzal.kiev.ua/tsentralnyj-avtovokzal/raspisanie-centralniy-avtovokzal.html
Розширення доріг тільки збільшує затори, давно доведено.
цыгпассажиров ромской диаспоры?
Возле туалета.
Ох и медленно, ох и медленняк прет. Не просто медленняк. а стопорный медленняк....
Ученые смогли обнаружить быстрый способ перемещения по Солнечной системе. Так, это специальный маршрут, с помощью которого космические объекты, а также спутники и корабли смогут преодолевать большие расстояния. Этим маршрутом уже давно «пользуются» кометы и астероиды. Так, они быстро путешествуют от планеты Юпитер к Нептуну. При чем путь занимает у них не более 10 лет. Стоит отметить, что путь состоит из целой системы маршрутов, которые связаны между собой своеобразными арками. С их помощью можно космические корабли могут летать в течение десятилетий, не боясь столкновения с другими объектами.
Таааааккк....есть нитки, а теперь осталось сделать самим линзы.....т.е кольца, создающие гравитационные колебания. Технология после...и....и... создав нитку, поток,...или вихрь, попробовать в него,........ПУСТИТЬ СКАРАБЕЕВ!!!!
Вы в шоке? ... А я не!!! скарабеям не в первой, они же священные......
І тут вам здрастє !!
Можна зрозуміти автостанцію біля жд вокзалу. Тут же нема.
А це центральний автовокзал, тому він в центрі (майже).
Хай пруться, в автобусі скільки - чоловік 40 ? А в машині 1-2 і пруться куди хочуть.
Рейси з автовокзалу на Деміївці збиралися роздати по направленнях на відповідні автостанції, паралельно розвинувши їх.
До речі. Для цього будували автостанцію на Теремках. Вона працює, чи ні ??
Можна було б паркінг і купу дерев.
Автовокзал на Деміївці нічого не перехоплює. Хіба що станцію метро.
Усі вони будувались давно і реально були на околицях Києва і обслуговували відповідні напрями.
Місто виросло - їх тре* переносити.
А центральний збиралися знести. І рейси передати на нові станції.
От тепер бачимо, що з того вийшло.
От ми і бачимо, як київська влада відстоює інтереси киян.
Класно, що мозаїку на стовпах лишили)
Но точно дворец. Это радует.
"Трамп-тауэр" отдыхает.
Крім того, у Європах автовокзали теж різні є.
Так і збирались. Але ... Что-то пошло не так ...