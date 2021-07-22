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Столичные турфирмы организовали схему по подделке ПЦР-тестов, "справки" продавали за 1,2 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Две столичные турфирмы организовали схему подделки тестов на COVID-19. Стоимость подделки составляла от 1 до 1,2 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что противоправный механизм организовали две туристические компании Киева. Их сотрудники продавали справки об отрицательном тесте на COVID-19, хотя клиенты даже не сдавали никаких анализов.

Цена одной справки составляла от 1000 до 1200 гривен.

Злоумышленники выдавали фальшивку за подлинную справку одного из столичных медицинских учреждений. Внешне сертификат выглядел как настоящий: свидетельствовал отсутствие инфицирования COVID-19 на английском, был заверен мокрой печатью и содержал QR-код.

В ходе обысков по месту работы фигурантов правоохранители изъяли:

- поддельные справки о прохождении теста на COVID-19 и мокрую печать столичного медучреждения;
- компьютер и флэш-накопители, содержащие доказательства массовой продажи подделок;
- денежные средства от продажи фальшивок.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам схемы. Продолжаются следственные действия.

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Столичные турфирмы организовали схему по подделке ПЦР-тестов, справки продавали за 1,2 тыс. грн, - СБУ 01
Столичные турфирмы организовали схему по подделке ПЦР-тестов, справки продавали за 1,2 тыс. грн, - СБУ 02
Столичные турфирмы организовали схему по подделке ПЦР-тестов, справки продавали за 1,2 тыс. грн, - СБУ 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25685) подделка (440) СБУ (20049) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Когда менеджер, чья задача продать как можно больше сопутствующих услуг, начинает ездить по ушам среднестатистическому клиенту, он точно так же отключает мозг и логику как и когда ему Зеля сулил молочные реки. И возможность понять что он лох появляется со временем, когда окружающие скажут что думать нужно головой а не опой.
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22.07.2021 17:51 Ответить
+2
А сенс, якщо в лікарні чи лабораторії можна за 600-800 грн зробити?
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22.07.2021 17:36 Ответить
+1
Я ж говорю: этот вирус - выгодное дело. Столько народа с него кормится. Не миновать нам новых волн.
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22.07.2021 17:40 Ответить
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А сенс, якщо в лікарні чи лабораторії можна за 600-800 грн зробити?
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22.07.2021 17:36 Ответить
Видимо гаспада турысты не хотели утруждать себя походами в больницу. Тут же все на месте, сервис как в Европе куда уверенным шагом они идут....
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22.07.2021 17:39 Ответить
За різницю в 600 грн у лікарню можна на таксі туди-назад і ще бабки лишаться...
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22.07.2021 17:44 Ответить
Когда менеджер, чья задача продать как можно больше сопутствующих услуг, начинает ездить по ушам среднестатистическому клиенту, он точно так же отключает мозг и логику как и когда ему Зеля сулил молочные реки. И возможность понять что он лох появляется со временем, когда окружающие скажут что думать нужно головой а не опой.
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22.07.2021 17:51 Ответить
Так они уже год продаются и стоимость упала до 450 гривен.
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22.07.2021 17:37 Ответить
Вообще-то можно бесплатно вакцинироваться и вообще не парить себе мозг этими тестами...
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22.07.2021 18:21 Ответить
Я ж говорю: этот вирус - выгодное дело. Столько народа с него кормится. Не миновать нам новых волн.
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22.07.2021 17:40 Ответить
ціна для тих хто дууууже не любить колупання в носі)))
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22.07.2021 17:48 Ответить
https://polka.d3.ru/a-v-kakoi-strane-platish-nalogi-ty-username-2177302/ А в какой стране платишь налоги ты, %username%?

Столичні турфірми організували схему з підробки ПЛР-тестів, "довідки" продавали за 1,2 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1566

https://www.dw.com/ru/doma-za-schet-bjudzheta-postrojat-nemcam-lishennym-stihiej-krova/a-58580539 Немцам, оставшимся без жилья из-за наводнения, построят дома за счет бюджета.

"Люди ведь и на такой случай платят налоги - чтобы в экстраординарной ситуации государство им помогло" - глава МВД Хорст Зеехофер.

Власти Германии вчера запустили программу срочной помощи пострадавшим от наводнения на 400 миллионов евро.

Как подчеркнул министр внутренних дел Хорст Зеехофер, важно, чтобы люди получали деньги быстро, без бюрократических формальностей и без проверки их материального положения. "Если выяснится, что надо больше денег, то выделим больше, - добавил министр финансов Олаф Шольц. - Мы сделаем все, что необходимо, чтобы каждому пострадавшему помочь как можно скорее".

Олаф Шольц: - Мы очень хорошо хозяйствовали в последние годы перед тем, как разразилась пандемия, в 2019 году мы отвечали всем действующим в ЕС критериям финансовой стабильности. Это основа того, что сейчас у нас есть силы принимать меры по преодолению экономических и социальных последствий пандемии". Не вызовет драматических изменений финансового планирования и помощь пострадавшим от наводнения.
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22.07.2021 17:53 Ответить
Для этого достаточно застраховать свой дом.
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22.07.2021 18:48 Ответить
Это доказательство того, что люди устали от брехни. В итоге очередь не за вакциной, а за липовой прокладкой.
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22.07.2021 21:34 Ответить
 
 