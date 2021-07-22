Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти. ФОТОрепортаж

Корабельная группа Военно-Морских Сил ВС Украины, в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", осуществила переход морем и ошвартовалась в грузинском порту Поти, в рамках международных учениях "Еджайл спирит - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

При переходе морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений. В частности, борьбу за живучесть корабля, противовоздушную, противокорабельную, противоминную оборону. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО.







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Поскольку противовоздушная оборона является одним из важных элементов универсальной обороны корабля, к ней также был привлечен личный состав десанта. Морские пехотинцы несли дежурство по наблюдению за воздушной и надводной обстановкой.







Также по сценарию корабельного боевого обучения были отработаны действия при обнаружении возгорания горюче-смазочных материалов. Аварийная партия отреагировала используя специальные средства, условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе проведения учений были сняты контрольные нормативы по вооружению генераторов высокократной пены ГВПП-100, пожарного рукава со стволом и одевание термостойкого костюма.

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Сейчас морские пехотинцы на среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко" в сопровождении патрульного катера "Славянск" прибыли в морской порт города Поти, Грузия. Впереди их ждет перемещения в районы проведения учений и непосредственно подготовка и участию в них.



