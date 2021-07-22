Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти. ФОТОрепортаж
Корабельная группа Военно-Морских Сил ВС Украины, в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", осуществила переход морем и ошвартовалась в грузинском порту Поти, в рамках международных учениях "Еджайл спирит - 2021".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
При переходе морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений. В частности, борьбу за живучесть корабля, противовоздушную, противокорабельную, противоминную оборону. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО.
Поскольку противовоздушная оборона является одним из важных элементов универсальной обороны корабля, к ней также был привлечен личный состав десанта. Морские пехотинцы несли дежурство по наблюдению за воздушной и надводной обстановкой.
Также по сценарию корабельного боевого обучения были отработаны действия при обнаружении возгорания горюче-смазочных материалов. Аварийная партия отреагировала используя специальные средства, условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе проведения учений были сняты контрольные нормативы по вооружению генераторов высокократной пены ГВПП-100, пожарного рукава со стволом и одевание термостойкого костюма.
Сейчас морские пехотинцы на среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко" в сопровождении патрульного катера "Славянск" прибыли в морской порт города Поти, Грузия. Впереди их ждет перемещения в районы проведения учений и непосредственно подготовка и участию в них.
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"Далекоглядна людина бачить небезпеку і ховається, а недосвідчена йде далі і страждає від наслідків." (Прислів'я 22:3)
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Тек еще никто не ставил раком бубочку :
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
В морі дує вітер, хвилі, акули, чайки!
Це Вам не Порошенко.
Ярослава Журавля ж він не посилав у «сіру» зону...
они зашли и очень быстро вышли.
этакое поведение ребёнка, которого застукали за баловством.
НО - эти хоть пытались!
Англия может говорить что угодно про это, но это выглядело именно как то, что русские их выперли из тер.вод.
Англия это как муж в этом анекдоте:
Приходит муж домой, открывает дверь своим ключом, смотрит, в прихожей ботинки
- ого размера. Ну, ломанулся в комнату, там мужик здоровый, хвать его, посадил
на табуретку на кухне, нарисовал круг вокруг нее и говорит: - Выйдешь из круга,
хана тебе. Ну натрахались они там, возвращаются на кухню, муж со смеху
покатывается:
Любовник: Ты что, сдурел?
Муж: Пока вы там трахались, я раза три из круга
выходил!
Он же выкладывал репортаж, как все побежали одевать защитку по процедуре безопасности.
И в инете сами англичане же и выкладывали маршрут корабля, где наглядно видно, что он шел-шел, и по странному стечению обстоятельств практически сразу после атаки русских свернул.
Но! Моё мнение, что англичане всё делали просто согласно приказу, так как мы все знаем, что приказ им отдало правительство. Вы ведь в курсе, да, что документы кто-то забыл на остановке случайно на след.сутки после инцидента?
Правительство почти подставило жопы моряков.
Очень похоже на то, что сделал Порох до них.
Только вот украинские моряки не свернули в отличие от бриташек, а бриташки обосрались и убежали.
Ну и русским катерки захватывать это не целый британский военный корабль.
Поэтому получилось то, что получилось.
Значит успешно атбамбились в стороне воронежа на этот раз
Так держать . Тренировка личного состава это хорошо.С учетом прошлых ошибок
А ще Україна бажала б щоб діти когось собі такого вже призовного млін віку вештались би не у Лондоні чи на Марбельї а вдома .І в Армії доречі ,а не десь в ночному клубі чи в Києві у власному палацу .
Так що обісратушки , ботик з кацапіїї чи ще хтось такий ( не знаю хто ти , та знати не хочу )
Бувай ...