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Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти. ФОТОрепортаж

Корабельная группа Военно-Морских Сил ВС Украины, в составе среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и патрульного катера "Славянск", осуществила переход морем и ошвартовалась в грузинском порту Поти, в рамках международных учениях "Еджайл спирит - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 01

При переходе морем экипаж десантного корабля отработал ряд корабельных боевых учений. В частности, борьбу за живучесть корабля, противовоздушную, противокорабельную, противоминную оборону. Проведена тренировка по тактическому маневрированию и сигналопроизводству по стандартам НАТО.

Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 02
Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 03
Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВМС Украины приняли участие в многонациональных учениях "Бриз-2021" в Болгарии

Поскольку противовоздушная оборона является одним из важных элементов универсальной обороны корабля, к ней также был привлечен личный состав десанта. Морские пехотинцы несли дежурство по наблюдению за воздушной и надводной обстановкой.

Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 05
Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 06
Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 07

Также по сценарию корабельного боевого обучения были отработаны действия при обнаружении возгорания горюче-смазочных материалов. Аварийная партия отреагировала используя специальные средства, условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе проведения учений были сняты контрольные нормативы по вооружению генераторов высокократной пены ГВПП-100, пожарного рукава со стволом и одевание термостойкого костюма.

Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 08

Также читайте: Украина примет участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2021" в Грузии

Сейчас морские пехотинцы на среднем десантном корабле "Юрий Олефиренко" в сопровождении патрульного катера "Славянск" прибыли в морской порт города Поти, Грузия. Впереди их ждет перемещения в районы проведения учений и непосредственно подготовка и участию в них.

Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 09
Корабельная группа ВМС Украины осуществила переход Черным морем в грузинский порт Поти 10

Автор: 

ВМС (1481) Грузия (4504) оборона (5238) военные учения (3462) Черное море (1488)


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Топ комментарии
+21
Немного не по теме, а около ее, что было в Грузии.
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Тек еще никто не ставил раком бубочку :

Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,

бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере

https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
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22.07.2021 20:14 Ответить
+12
Зєлєнскій піддає небезпеці українських моряків!
В морі дує вітер, хвилі, акули, чайки!
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22.07.2021 20:27 Ответить
+9
ВІТАЮ! Молодці! Чорне море -НАШ!)))
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22.07.2021 19:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ВІТАЮ! Молодці! Чорне море -НАШ!)))
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22.07.2021 19:55 Ответить
А Крим не ваШ
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22.07.2021 20:39 Ответить
Грицько, харе на флажкі нєправільно реагувати!) І Крим наш, і Чорне море наш! Все це є наше, українське! Було і завше буде! А флажок я тобі хоч Нової Зеландії встромлю!)
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22.07.2021 20:52 Ответить
Та я розумію шо мереканьський теж як два пальці об асХВальт, але мені шось підказує шо ти принципово кацапсячу тряпку ставиш. А у мене алегргія на тряпки і тимпаче на кацапсячі
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22.07.2021 21:50 Ответить
А мені, думаєш приємно цю кацапсячу тряпку ставити?! Просто змушена. Так дешевше. Не ображайся.)
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22.07.2021 22:17 Ответить
Не зрозумів. А як це? Звідки пишеш, можеш сказати?
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22.07.2021 22:22 Ответить
З рашки пишу. Діда 90++витягла з ковіду. А як це роблю, не скажу. Можу, звичайно, з жовто-блакитним, але це дорожче. Приблизно 100-150грн. на день. Так шо не ображайтесь на ту ганчірку!) Слава Україні!
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22.07.2021 22:45 Ответить
Зрозумів. Героям Слава!
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22.07.2021 23:15 Ответить
Ще порада. Якщо користуєшся браузером Гугл Хром встанови в нього Browsec VPN - Free VPN for Chrom. Це взагалі безкоштовний VPN. В налаштуваннях є платні і безкоштовні сервери. І юзай скільки душа забажає. Ось посилання https://chrome.google.com/webstore/detail/browsec-vpn-free-vpn-for/omghfjlpggmjjaagoclmmobgdodcjboh/related?hl=ru
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22.07.2021 23:19 Ответить
Та був тут опера впн . Забанилы мисяць тому. Выкручуемось, як можемо).
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22.07.2021 23:54 Ответить
Тільки ідіоти користуються безкоштовними стандартними VPN які вбудовані в браузери. Це не тільки не захищає від перегляду трафіку спецслужбами, це навпаки сігналізує спецслужбам що цей трафік потрібно переглядати в першу чергу! А доступ для дешифрації трафіку спецслужбам росії передають самі розробники! Навіть більше російські програмісти самі приймають участьв розробці цих програмних засобів шифрування і ФСБ має і офіційні та неофіційні методи автоматизованого апаратного дешифрування всіх цих говно-ВПНів! Не будьте дебілами, не паліть себе нікчемними стандартними VPN тунелями!
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24.07.2021 18:30 Ответить
Американська Моторола передала спецслужбам росії всі мастер-коди та автоматизовані засоби дешифрування шифрованих радіоканалів радіостанцій Моторола для того щоб продавати свої шифровані рації на території росії. Навіть більше, Моторола створила в росії R&D підрозділ який розробляє обладнання шифрування і пише програмне забезпечення для шифрування радіоканалів цифрових рацій Моторола.Тому коли порошенко в 2014 році закупляв тисячами дешеві шифровані рації Моторола для ЗСУ та НГУ, це виглядала як пряма зрада України ще в 2014 році! Фахівці вже тоді кричали вголос, що рації Моторола не можна використовувати на фронті в жодному випадку!
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24.07.2021 18:35 Ответить
Касьянов робить чудові прив'язні та ударні БПЛА, які можна було б використовувати на цих кораблях для захисту від російських піратів та російських терористичних ВКС. Так само ці кораблі можуть нести надводні та підводні дрони які будуть захищати їх від підводних човнів.
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24.07.2021 18:39 Ответить
Дякую за пораду. Але я за кілька годин перебуватиму в країні, яка знаходиться досить далеко від рашки. Нехай відстежують).
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24.07.2021 21:59 Ответить
Дякую. Спробую.
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22.07.2021 23:56 Ответить
Дивіться щоб безкоштовний VPN не вийшов боком. В РФ просто за Біблію садять до в'язниці.
"Далекоглядна людина бачить небезпеку і ховається, а недосвідчена йде далі і страждає від наслідків." (Прислів'я 22:3)
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23.07.2021 17:55 Ответить
Шо, правда?! Ну, мордор є мордор... Не знав, не знав...
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23.07.2021 20:39 Ответить
Звідки саме з рашки?
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22.07.2021 23:25 Ответить
Проксі для вконтактіка та одноґлазніков?
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22.07.2021 22:27 Ответить
Ніт.)
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22.07.2021 22:47 Ответить
За Зеленського голосувала?
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22.07.2021 23:26 Ответить
Харе прикалувацца! Та шоб я за зельцмана, танівжисть!))) Зуб даю! Зелін!)
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22.07.2021 23:50 Ответить
А шо, казламордиє не рипались ?
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22.07.2021 20:05 Ответить
Немного не по теме, а около ее, что было в Грузии.
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди. Тек еще никто не ставил раком бубочку :

Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,

бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщения
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере

https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
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22.07.2021 20:14 Ответить
Зєлєнскій піддає небезпеці українських моряків!
В морі дує вітер, хвилі, акули, чайки!
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22.07.2021 20:27 Ответить
Зеленський ніколи не пошле український моряків чи солдатів на землі чи у води, на котрі претендує РФ.
Це Вам не Порошенко.
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22.07.2021 22:29 Ответить
Ну так...
Ярослава Журавля ж він не посилав у «сіру» зону...
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22.07.2021 23:00 Ответить
никого не захватили орки под пение гимна и развернутые флаги?
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22.07.2021 20:37 Ответить
Я уверен, что вся эта эскадра шла через территориальные воды Украины, в том числе и в Крыму, так?
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22.07.2021 20:48 Ответить
Англичане кстати могут .И имеют право на это . Кто же им запретит ?
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22.07.2021 21:11 Ответить
вы же видели тоже что и я
они зашли и очень быстро вышли.
этакое поведение ребёнка, которого застукали за баловством.
НО - эти хоть пытались!
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22.07.2021 21:16 Ответить
А какая разница как зашли и как вышли ? Главное результат !
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22.07.2021 21:47 Ответить
Велика. Виконали вимоги Кремля чи ні?
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22.07.2021 22:32 Ответить
Ахаха... какой результат??? Они показали, что могут войти в тер.воды которые РФ считает своими и после пары выстрелов команда живо начала надевать спас жилеты и корабль резко изменил курс.
Англия может говорить что угодно про это, но это выглядело именно как то, что русские их выперли из тер.вод.
Англия это как муж в этом анекдоте:
Приходит муж домой, открывает дверь своим ключом, смотрит, в прихожей ботинки
- ого размера. Ну, ломанулся в комнату, там мужик здоровый, хвать его, посадил
на табуретку на кухне, нарисовал круг вокруг нее и говорит: - Выйдешь из круга,
хана тебе. Ну натрахались они там, возвращаются на кухню, муж со смеху
покатывается:
Любовник: Ты что, сдурел?
Муж: Пока вы там трахались, я раза три из круга
выходил!
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23.07.2021 11:52 Ответить
ті кацапето видел - маршрут британцев? Прошли прямоЮ срезали угол, как им захотелась и все. А тебе бедалаге втирают что он зашел отвернул -нсчастное кацапское существо. смотри маршрут бритов- никто не куда неотворачивал
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25.07.2021 10:43 Ответить
Как где видел? На ББС. Журналист был на корабле. Он же рассказал про выстрелы.
Он же выкладывал репортаж, как все побежали одевать защитку по процедуре безопасности.
И в инете сами англичане же и выкладывали маршрут корабля, где наглядно видно, что он шел-шел, и по странному стечению обстоятельств практически сразу после атаки русских свернул.
Но! Моё мнение, что англичане всё делали просто согласно приказу, так как мы все знаем, что приказ им отдало правительство. Вы ведь в курсе, да, что документы кто-то забыл на остановке случайно на след.сутки после инцидента?
Правительство почти подставило жопы моряков.
Очень похоже на то, что сделал Порох до них.
Только вот украинские моряки не свернули в отличие от бриташек, а бриташки обосрались и убежали.

Ну и русским катерки захватывать это не целый британский военный корабль.
Поэтому получилось то, что получилось.
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28.07.2021 19:12 Ответить
Они меняли курс?
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22.07.2021 21:54 Ответить
що значить швидко вийшли, вони йшли по маршруту, без відхилень
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23.07.2021 10:31 Ответить
меня интересует только один вопрос: у наших моряков был приказ стрелять ,в случае попытки российского агрессора захватить корабли?
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22.07.2021 21:01 Ответить
Да какая разница?! Прошли себе и прошли. Имели право. Всьо по закону. Рашка вперде)))
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22.07.2021 21:10 Ответить
прошли не по территориальным водам Украины, так?
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22.07.2021 21:13 Ответить
Как это не по территориальным?! У нас все воды территориальные, Украинские! Границы украинских вод нигде не заканчиваются! Это ж сам вяликий шмутен проблеял!)))
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22.07.2021 21:25 Ответить
А разве не видно по фото?) Автомат БЕЗ магазина говорит обо всем)
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23.07.2021 10:14 Ответить
Корабельна група ВМС України здійснила перехід Чорним морем у грузинський порт Поті - Цензор.НЕТ 4254
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22.07.2021 21:06 Ответить
Это был такой троллинг паРашии .Будут бамбить ,, как английский линкор ,, или нет
Значит успешно атбамбились в стороне воронежа на этот раз
Так держать . Тренировка личного состава это хорошо.С учетом прошлых ошибок
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22.07.2021 21:09 Ответить
Вони обійшли Крим широким півколом. Як вимагає рашка. Так що обісратушки, ботик Подоляка.
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22.07.2021 22:31 Ответить
Рашка вимогала від когось собі такого щоб не було віз для її холопів та агентів за для в"ізду в Україну . Візи так і НЕ ввели на сьомому році війни .Тобто за станом на сьогодні з 2014 року .... Рашка вимагала щоб кум х.йла сидів у трьосторонній групі в Мінську -він таки там сидів та ще й працював на рашку усі ті сім років ....
А ще Україна бажала б щоб діти когось собі такого вже призовного млін віку вештались би не у Лондоні чи на Марбельї а вдома .І в Армії доречі ,а не десь в ночному клубі чи в Києві у власному палацу .
Так що обісратушки , ботик з кацапіїї чи ще хтось такий ( не знаю хто ти , та знати не хочу )
Бувай ...
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22.07.2021 23:01 Ответить
Тебе хотіли забрати в армію, недоробко?
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22.07.2021 23:21 Ответить
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22.07.2021 23:40 Ответить
А, зрозумів. Втік до тітки в Москву.
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22.07.2021 23:43 Ответить
Немаю тіток в вашій мацкві ....немаю також сватів в пітер-бурзі , навіть немаю бабок в Лондоні де мешкають бабки вашого господаря .Так що тролите мене дуже , дуже товсто . Думай те ....бо звільнять .Потім підете на завод , чи відкриєте своє мале підприємство , почнете працювати кінець кінців на благо країни, а не одного відомого усім олігарха
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23.07.2021 00:04 Ответить
Слухай, вона, може, і хотіла б потрапити в ЗСУ на службу - та видать, в неї вуль не пройшла по калібру - роздовбана.
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23.07.2021 18:03 Ответить
Народ, а ніхто не бачить на фотках, що в складі цієї групи суден ВМС - катера виробництва "Кузні на Рибальському", за які зараз судять Шандру і Павловського?
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23.07.2021 18:02 Ответить
Точніше,не корабельна група,а група катерів.
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24.07.2021 06:43 Ответить
 
 