Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского. ФОТО

Организаторы выставки карикатуриста Олега Смаля в Публичной библиотеке им. Леси Украинки убрали из экспозиции карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Смаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинский приходили люди. Причина на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского", - написал он, опубликовав фотографию, как выглядит выставка сейчас.

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Карикатурист считает, что из-за этого выглядит очень "храбрым", насмехаясь над бывшими президентами, но не надо нынешним.

"Работу сняли организаторы выставки - "кабы чего НЕ вышло ..." Простите, следующая выставка не скоро. В Украине точно", - добавил он.

Карикатуру Смаля на Зеленского опубликовали в комментариях под его постом.





