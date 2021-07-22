Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского. ФОТО
Организаторы выставки карикатуриста Олега Смаля в Публичной библиотеке им. Леси Украинки убрали из экспозиции карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом Смаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый случай в биографии. Я не хочу, чтобы на мою выставку в библиотеке им. Леси Украинский приходили люди. Причина на фото. На пустом месте была карикатура на президента Зеленского", - написал он, опубликовав фотографию, как выглядит выставка сейчас.
Карикатурист считает, что из-за этого выглядит очень "храбрым", насмехаясь над бывшими президентами, но не надо нынешним.
"Работу сняли организаторы выставки - "кабы чего НЕ вышло ..." Простите, следующая выставка не скоро. В Украине точно", - добавил он.
Карикатуру Смаля на Зеленского опубликовали в комментариях под его постом.
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Дрібне, мстиве, злопам'ятне ніщо в нароктичному дурмані.... А його хазяєви знищать будь-кого, хто спробує цю зелену ширму прибрати (гроші та армії - є)
давай придумовуй щось
пока армия и страна под управлением пороха давала трызды москалям это чмо хером по роялю стукал и рассказывал сепарам в горловке как зашибись что они отжали танк у ВСУ (на самом деле бмп. и не отжали а получили после подрыва)
Це правда.
на Вашей карикатуре весь ЗЕ-льонский
Такий зачьотний чайник маю на роботі
Не знати - мертва чи жива.
Де ж ті байки про пута куті
Та інші жалісні слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п'яна і німа
Неплодну плоть, убоге тіло
Давала кожному сама.
Мізерія чужих історій
Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів
Повія ханів і царів.
Під сонні пестощі султана
Впивала царгородський чар,
Це ж ти - попівна Роксоляна,
Байстрюча матір яничар !
Чаплінському - ясир кохання -
Це ти, безславна і лиха,
В Богдановій ятрилась рані
Вогнем образи і гріха.
Стрибати в гречку - тільки й щастя,
Щоб в корчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трясця,
Ти, Пріська гетьмана Петра.
Звідціль черкаська твоя шатость
І рабська кров твоя звідціль,
І діти, мов дурні курчата,
І сліз - пісні, й бандури - біль,
І та розслабленість ледача
І серця, й розуму, і рук, -
Безсила насолода плачу
Безсоромно-плебейських мук...
Невже ж калюжою Росії
Завмре твоя широчина?
...А над степами вітер віє!
А в небі гуркотить весна!
А степ, гарматами пооран,
Тремтить від крові і кісток,
Та про бої віщує ворон,
Червлен тримаючи шматок.
Повстань, як древлє! Панцир з міді
Замінить лати й ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди
Звитяжно гляне у віки.!..
Или вам за это не платят?!!
В спам, вонючка!
73% зебилы, вы у всей Украины УЖЕ отняли два года развития и будущего вАших детей
Я ,допустим, на выставку скорее всего бы не попал, и не узнал бы ,какая красивая бубочка там висит)) Теперь вижу. МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!)) И всем репост советую, и песенку бы веселую с трубой и ритмом от Бронюка)) и сюжет по ТВ и на ютубе. Давайте долбо#бы, еще что нибудь от нас спрячьте))