Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом. СКРИНШОТ

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone.

Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Украины границей.

Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

Напомним, ранее на изображении Украина и оккупированный РФ Крым были разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом.

Напомним, в пятницу, 23 июля, в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры, которые были перенесены на год из-за коронавируса.

Церемония начнется в 14:00 - ее покажет телеканал "UA: Первый", который является официальным транслятором Игр