Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом. СКРИНШОТ
Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone.
Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Украины границей.
Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.
Напомним, ранее на изображении Украина и оккупированный РФ Крым были разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.
Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом.
Напомним, в пятницу, 23 июля, в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры, которые были перенесены на год из-за коронавируса.
Церемония начнется в 14:00 - ее покажет телеканал "UA: Первый", который является официальным транслятором Игр
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то есть нам - одну карту, кацапам - другую, с крымом
Почему они первоначально ВООБЩЕ такое сделали ?
олімпіаду приймає не країна, а МІСТО! у відповідальності місцевої влади - інфраструктура, безпека, інвестиції в спортивні об'єкти...
члєном МОК є такий собі сірожа бубка: всі питання до нього!
звідси https://www.president.gov.ua/news/prezident-peredav-sportsmenam-olimpijcyam-***********-prapor-69449?
Разработчик: https://github.com/mbostock
https://www.facebook.com/people/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B2/100049422240651/?hc_ref=ARQZ7ACJf0P4XDfw3HjAgV1cBrcXkUkq4hZDny3cRqrV1fCApDqZ-3F4EF6IdO0DcNI&fref=nf Ігор Карасьов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365960301728042&set=a.145615773762497&type=3 21 липня о 02:29
Форум в Батумі закінчився скандалом. Скандалом цілком прогнозованим і тим більше, болючим.
Після офіційної церемонії в Батумі президент Грузії Саломе Зурабішвілі відхилила пропозицію про зустріч висловлену Зеленським.
Причини цього цілком зрозумілі. Знаходження засудженого в Грузії, Міхеела Саакашвілі в державній системі України унеможливлює встановлення прямих контактів між керівництвом Грузії і України.
Не розуміти цього неможливо, але політика Зеленського в залученні до влади "особистих ворогів Порошенко" зіграла тут свою роль.
Далі пішов абсолютно очікуваний демарш Молдови.
Згода на зустріч було отримано тільки від президента Молдови Майї Санду.
Мабуть грузини про щось підозрювали, тому засунули місце проведення розмови в "пенал". Це внутрішня кімната без вікон.
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію,
кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?"
Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
"Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
"Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
Далі з боку української делегації було те, що описувати ми не бажаємо. Нам просто соромно за країну.
Вся зустріч - близько тридцяти хвилин.
Підсумки форуму - абсолютно порожній документ і явні ознаки зростаючої міжнародної ізоляції України.
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