РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13535 посетителей онлайн
Новости Фото Олимпиада-2020
19 315 26

Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом. СКРИНШОТ

Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом. СКРИНШОТ

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone.

Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Украины границей.

Границу стерли: на официальном сайте Олимпиады исправили карту Украины, теперь она с Крымом 01

Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма. МИД поручил посольству в Японии разобраться в ситуации, - Николенко

Напомним, ранее на изображении Украина и оккупированный РФ Крым были разделены четкой линией, обозначающей на карте границы государств.

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом. 

Напомним, в пятницу, 23 июля, в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры, которые были перенесены на год из-за коронавируса.

Церемония начнется в 14:00 - ее покажет телеканал "UA: Первый", который является официальным транслятором Игр

Крым (26425) Олимпиада (1136) карта (183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Быстро исправились. Козломордые не успели кончить от счастья
показать весь комментарий
23.07.2021 08:16 Ответить
+7
они без мельдония медленно раздупляются...
показать весь комментарий
23.07.2021 08:25 Ответить
+4
а разобраться до конца ???
Почему они первоначально ВООБЩЕ такое сделали ?
показать весь комментарий
23.07.2021 08:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Быстро исправились. Козломордые не успели кончить от счастья
показать весь комментарий
23.07.2021 08:16 Ответить
они без мельдония медленно раздупляются...
показать весь комментарий
23.07.2021 08:25 Ответить
Мені цікаво як козломорді взагалі просувають таку карту без криму?! Навіть в Україні...
показать весь комментарий
23.07.2021 08:54 Ответить
Никто не лезет на сайт ООН, чтобы скачать официальную карту. Все лезут в Гугль - а там вот так...
показать весь комментарий
23.07.2021 09:26 Ответить
Успіли тільки штани опустити
показать весь комментарий
23.07.2021 09:08 Ответить
я так понял, карту показывают после регистрации и авторизации на сайте!
то есть нам - одну карту, кацапам - другую, с крымом
показать весь комментарий
23.07.2021 11:42 Ответить
а разобраться до конца ???
Почему они первоначально ВООБЩЕ такое сделали ?
показать весь комментарий
23.07.2021 08:33 Ответить
потому что японцы неучи и у них нет политико-географического атласа
показать весь комментарий
23.07.2021 08:36 Ответить
Есть у них атлас, на котором "Северные территории" обозначены как временно оккупированные.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:12 Ответить
це не японці зробили, а швейцарці, під впливом касапської пропаганди в усьому світі.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:46 Ответить
Це зробили американьці, розробники TopoJSON. Можливо і ненавмисне, але ними було використано хибну карту-оригінал.
показать весь комментарий
23.07.2021 10:52 Ответить
Нехай навіть розробники оригіналу з TopoJSON, і вони зробили там хню (свідомо, чи під впливом) - але офіційну карту МОК зробли швейцарці (або уточнення: женевці)
показать весь комментарий
23.07.2021 11:42 Ответить
а можна посилання на "офіційну карту МОК"?
показать весь комментарий
23.07.2021 14:41 Ответить
Ось вона https://olympics.kiswe.com/widget-map, береться за сайту kiswe.com. В коді один в один копія з оригіналу TopoJSON. Ніхто там нічого не робив. Кольори підправили і навішали точки-радари
показать весь комментарий
23.07.2021 14:49 Ответить
Пора уже выпустить карту России без Сибири. Сибирь это исконно Китайская территория. Пусть кацапы попрыгают на Китай или они побоятся и будут просто скулить.
показать весь комментарий
23.07.2021 09:25 Ответить
Японцам нормально кацапы заплатили. Все эти "ошибки" не просто так. Авось прокатит
показать весь комментарий
23.07.2021 09:31 Ответить
організація, інформаційний супровід та усілякі регламенти - відповідальність МОК...
олімпіаду приймає не країна, а МІСТО! у відповідальності місцевої влади - інфраструктура, безпека, інвестиції в спортивні об'єкти...
члєном МОК є такий собі сірожа бубка: всі питання до нього!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:38 Ответить
А посольство могло зарані перед Олімпіадою провести роз'яснювальні роботи з організаторами щоб ті показували нормальну карту світу, а не скрєпно-духовну?
показать весь комментарий
23.07.2021 09:55 Ответить
Куди більше вести роз'яснювальну роботу з винуватцями цього скандалу, якщо першим заступником керівника організації, яка це вчинила, є громадянин України, колишній народний депутат (партія ПР), двіччі олімпійський чемпіон, нині голова НОК і перший заступник голови МОК Сергій Назарович Бубка?
показать весь комментарий
23.07.2021 10:49 Ответить
мене більше цікавить, де вони всі беруть таку недокарту України??
показать весь комментарий
23.07.2021 10:06 Ответить
Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом - Цензор.НЕТ 9460

звідси https://www.president.gov.ua/news/prezident-peredav-sportsmenam-olimpijcyam-***********-prapor-69449?
показать весь комментарий
24.07.2021 15:27 Ответить
Нашел источник. Для этой карты был применен скрипт TopoJSON и сама карта была взята оттуда же. В оригинале до сих пор есть эта ошибка: https://github.com/topojson/world-atlas (файл countries-110m.json)
Разработчик: https://github.com/mbostock
показать весь комментарий
23.07.2021 10:33 Ответить
Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом - Цензор.НЕТ 5839
https://www.facebook.com/people/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B2/100049422240651/?hc_ref=ARQZ7ACJf0P4XDfw3HjAgV1cBrcXkUkq4hZDny3cRqrV1fCApDqZ-3F4EF6IdO0DcNI&fref=nf Ігор Карасьов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365960301728042&set=a.145615773762497&type=3 21 липня о 02:29

Форум в Батумі закінчився скандалом. Скандалом цілком прогнозованим і тим більше, болючим.
Після офіційної церемонії в Батумі президент Грузії Саломе Зурабішвілі відхилила пропозицію про зустріч висловлену Зеленським.
Причини цього цілком зрозумілі. Знаходження засудженого в Грузії, Міхеела Саакашвілі в державній системі України унеможливлює встановлення прямих контактів між керівництвом Грузії і України.
Не розуміти цього неможливо, але політика Зеленського в залученні до влади "особистих ворогів Порошенко" зіграла тут свою роль.
Далі пішов абсолютно очікуваний демарш Молдови.
Згода на зустріч було отримано тільки від президента Молдови Майї Санду.
Мабуть грузини про щось підозрювали, тому засунули місце проведення розмови в "пенал". Це внутрішня кімната без вікон.
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію,
кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?"
Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
"Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
"Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
Далі з боку української делегації було те, що описувати ми не бажаємо. Нам просто соромно за країну.
Вся зустріч - близько тридцяти хвилин.
Підсумки форуму - абсолютно порожній документ і явні ознаки зростаючої міжнародної ізоляції України.
© tZE informhttps://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTE1NTExMjY1NTAwOTkyMw%3D%3D&av=0 1
показать весь комментарий
23.07.2021 10:45 Ответить
Видимо, у посла не нашлось времени заранее подумать о такой мелочи, как официальная карта Украины на международном мероприятии. Нужно было продолжить флешмоб послов-дебилов
показать весь комментарий
26.07.2021 11:23 Ответить
 
 