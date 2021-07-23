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"Автомагистраль-Юг" получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В распоряжении компании "Автомагистраль-Юг" в Новомосковске появилось уникальное для Украины оборудования, позволяющее проводить испытания асфальтобетона по системе Superpave. Это позволит рассчитывать его правильную рецептуру с учетом нагрузок и перепадов температур.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Автомагистраль-Юг" сообщает в Facebook.

Отмечатеся, что динамическая машина Matest uts30 обеспечит максимальное качество дорожного покрытия.

Так, оборудование позволяет с максимальной точностью определить, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных динамических нагрузках.

Принцип действия Matest uts30 следующий: образец асфальтобетона помещается в специальную климатическую камеру, где жестко крепится к станине и в течение определенного времени охлаждается. От снижения температуры материал сжимается, пока не треснет. Датчики фиксируют этот момент, что позволяет узнать, до какой температуры асфальтобетон не будет терять заданные свойства.

Оборудование максимально точно имитирует нагрузки от автотранспорта, которые дорожное покрытие испытывает в реальных условиях. Кроме того, это позволит создавать уникальные рецептуры асфальтобетона для дорог "Большой стройки", а также откроет возможности для сотрудничества с новыми производителями и выхода на международный рынок.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине должно быть построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения, 2000 км – местного, а также 150 мостов и искусственных сооружений.

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Автомагистраль-Юг получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave 01
Автомагистраль-Юг получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave 02
Автомагистраль-Юг получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Зеля теперь лично будет создавать рецепт идеального асфальту для великага крадивныцтва. А что? Удобно
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23.07.2021 09:22 Ответить
+5
До "СРАКИ КАРИ ОЧИ" будет этот прибор Matest uts30 его ждет такая же участь как и супер-пупер модных сканеров для таможни. Где они сейчас? Один чуть не сгорел в Одесской таможне, а два других стоят и пялятся на стоянке. Этот прибор ждет такая же участь.
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23.07.2021 10:38 Ответить
+2
Меня терзают смутные сомнения а это уникальное оборудование прошло сертификацию в Украине или мы уже кладём болт на любые законы?
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23.07.2021 09:34 Ответить
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Зеля теперь лично будет создавать рецепт идеального асфальту для великага крадивныцтва. А что? Удобно
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23.07.2021 09:22 Ответить
Iдеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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23.07.2021 13:19 Ответить
заплатить за газ
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24.07.2021 17:46 Ответить
за свет
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24.07.2021 20:38 Ответить
"Новомосковск" - що це за мокшанська назва в Україні?
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24.07.2021 17:18 Ответить
С запахом кокаина
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24.07.2021 17:23 Ответить
Это они жвачкой датчики клеят?)))
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23.07.2021 09:25 Ответить
У мене вдома теж є лещата та холодильник. неДорого продам...
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23.07.2021 09:26 Ответить
Меня терзают смутные сомнения а это уникальное оборудование прошло сертификацию в Украине или мы уже кладём болт на любые законы?
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23.07.2021 09:34 Ответить
ага, таможня суперсканеры уже получала
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23.07.2021 09:43 Ответить
А сколько денег из наших налогов пошло на покупку этой аналоговнетной машины?
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23.07.2021 09:56 Ответить
До "СРАКИ КАРИ ОЧИ" будет этот прибор Matest uts30 его ждет такая же участь как и супер-пупер модных сканеров для таможни. Где они сейчас? Один чуть не сгорел в Одесской таможне, а два других стоят и пялятся на стоянке. Этот прибор ждет такая же участь.
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23.07.2021 10:38 Ответить
А за тим "прибором" буде стояти баришня, яка отримує 300 доларів офіційно і ще стільки ж в конверті. Звідси і якість...
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23.07.2021 11:19 Ответить
Це перемога, унікальна машина на унікальних дорогах з унікальними цінами ремонту, що не мають аналогів у СВІТІ... Дякую унікальному препіЗе!денту, такого як ви- чекала вся країна 43 рочки... Слава Зе!Беням!
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23.07.2021 11:21 Ответить
поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Джерело: https://censor.net/ua/p3278744

А давайте, там розмістимо віслюка-оманського, бойового коня апокаліпсису ?
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23.07.2021 11:25 Ответить
Без Запада никуда! Своё изобретите!!!
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23.07.2021 12:27 Ответить
з свого ми можемо тільке таке гівно, як Зеленський зліпити.
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23.07.2021 15:35 Ответить
вот дятлы, проблема асфальта не в охлаждении , а нагреве, когда он плавится и плывёт...
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23.07.2021 16:17 Ответить
Украина должна отказаться полностью от асфальта и примесей асфальта. Нужно строить все дороги бетонные - качественные и красивые!
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23.07.2021 17:21 Ответить
типа нереклама))))
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23.07.2021 19:43 Ответить
не поможет!!!!!
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23.07.2021 21:55 Ответить
Українське Superpave це те що злазить не після першої зими разом зі снігом, а після другої?
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23.07.2021 23:57 Ответить
От якби Україна подібне обладнання сама могла виробляти... то я б сказав, що ще не вмерла України ні слава ні воля!

А так...ми схожі на тубільців.
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24.07.2021 02:14 Ответить
Я уже заколебался ездить по ямам, которые образовываются на новых дорогах каждый год. Оказывается это вы просто разные асфальты тестируете. Может просто возьмёте рецепт у поляков или немцев, кто уже научился делать?...
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24.07.2021 17:21 Ответить
 
 