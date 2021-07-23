"Автомагистраль-Юг" получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В распоряжении компании "Автомагистраль-Юг" в Новомосковске появилось уникальное для Украины оборудования, позволяющее проводить испытания асфальтобетона по системе Superpave. Это позволит рассчитывать его правильную рецептуру с учетом нагрузок и перепадов температур.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Автомагистраль-Юг" сообщает в Facebook.

Отмечатеся, что динамическая машина Matest uts30 обеспечит максимальное качество дорожного покрытия.

Так, оборудование позволяет с максимальной точностью определить, как тот или иной образец дорожного материала покажет себя при различных температурах и различных динамических нагрузках.

Принцип действия Matest uts30 следующий: образец асфальтобетона помещается в специальную климатическую камеру, где жестко крепится к станине и в течение определенного времени охлаждается. От снижения температуры материал сжимается, пока не треснет. Датчики фиксируют этот момент, что позволяет узнать, до какой температуры асфальтобетон не будет терять заданные свойства.

Оборудование максимально точно имитирует нагрузки от автотранспорта, которые дорожное покрытие испытывает в реальных условиях. Кроме того, это позволит создавать уникальные рецептуры асфальтобетона для дорог "Большой стройки", а также откроет возможности для сотрудничества с новыми производителями и выхода на международный рынок.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине должно быть построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения, 2000 км – местного, а также 150 мостов и искусственных сооружений.

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