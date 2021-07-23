Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину. ФОТО

Пограничники запретили въезд 12 морякам из РФ. Они предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В украинский пункт пропуска "Морской порт Южный" прибыло судно под флагом Либерии. 12 членов суднокоманды - все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма. Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Так, в Госпогранслужбе напомнили, что в соответствии со ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

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