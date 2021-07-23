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Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину. ФОТО

Пограничники запретили въезд 12 морякам из РФ. Они предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В украинский пункт пропуска "Морской порт Южный" прибыло судно под флагом Либерии. 12 членов суднокоманды - все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма. Россиянам запретили въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Так, в Госпогранслужбе напомнили, что в соответствии со ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом. Кроме того, любой акт (решение, документ), выданный такими органами или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

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Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину 01
Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину 02

Автор: 

Госпогранслужба (6585) запрет (1708) Крым (26427) моряки (1079) россия (96216)


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Топ комментарии
+15

Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 4204
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23.07.2021 11:58 Ответить
+6
Коллаборанты - само собой!В Украине вам не рады!
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23.07.2021 12:12 Ответить
+4
А почему только на 3 года? Что, через три года в паспорте что-то принципиально поменяется?
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23.07.2021 12:15 Ответить
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Предъявили документы, выданные в оккупированном Крыму: 12 российским морякам запретили въезд в Украину - Цензор.НЕТ 4204
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23.07.2021 11:58 Ответить
Коллаборанты - само собой!В Украине вам не рады!
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23.07.2021 12:12 Ответить
А почему только на 3 года? Что, через три года в паспорте что-то принципиально поменяется?
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23.07.2021 12:15 Ответить
...это, согласно международному праву...
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23.07.2021 12:54 Ответить
если попытается еще раз (до истечения 3 лет) тогда на 10 лет
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23.07.2021 13:12 Ответить
Через 3 роки почне різко падати видобуток нафти в параші. Решту зжере(на маневрах тіпа "штоби нас баялісь") нє імєющая аналогов військова техніка. ***** почне розпродувати зерно, а далі голод.
Касаб за миску зупи рочне вигукувати "Слава Україні"
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23.07.2021 13:42 Ответить
Посудину забрать - самих вплавь обратно с ускорением подсрачником.
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23.07.2021 12:19 Ответить
Так їх разом з судном виставили за межі територіальних вод України?
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23.07.2021 12:20 Ответить
По-нормальному, недоколыханых кацапов должны заторохторить в клопярню, шобы не тратиться на авиабилеты, а с выходом корабля в море , их пiд гузно попинают на их лохань... пожелав, мол, най щастить...( без перевода на какцапский).
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23.07.2021 13:01 Ответить
Борт корабля під прапором іншої країни - "територія іноземної держави" Так само як і у випадку з Протасевичем - щоб його затримать, знадобилося вивести пасажирів з літака на землю ТАк що морячків просто виперли назад на борт судна і заборонили сходить на берег
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23.07.2021 13:07 Ответить
На 3 года, а потом можно будет въезжать в Украину?
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23.07.2021 12:30 Ответить
На шо немекнули наши погранцы, через три года будем возвращать Крым.
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23.07.2021 12:55 Ответить
Это те, кто Родиной в 14-м торговали. Наши бывшие сограждане.
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23.07.2021 13:20 Ответить
А если-бы у них была фамилия киркоров?
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23.07.2021 14:13 Ответить
Липові паспорта треба було вилучити.
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23.07.2021 15:37 Ответить
 
 