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Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ. ФОТО

Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепре заблокировали канал поставки за рубеж товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю. Речь идет об агрегатах и ​​высокоточном оборудовании, которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования военных вертолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, "схему" организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой снабжения". Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, делец вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию.

"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъяты товары двойного использования почти на полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельная документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ 01
Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ 02
Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины организатор сделки уведомлен о подозрении.

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Автор: 

контрабанда (2410) СБУ (20053) оборудование (91) вертолёт (1110)


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"Зеленский замолчал. Замолчал даже Арестович. Иногда тихо портит воздух Подоляк. Мендель вообще ушли, думали, будет лучше, если она книжки начнет писать. Ага. В первой же назвала Ермака «вторым лицом в государстве». Вообще, у нас традиционно «второе лицо в государстве» - это всегда какая-то жопа. Впрочем, первое тоже. А тем временем, жопа приближается со всех сторон. Увы, Зеленскому остается самое время уходить." (с)
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23.07.2021 12:23 Ответить
В Росії і такий "металоллом" (за сім років "импортозамєщения") зробить не змогли!
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23.07.2021 13:02 Ответить
Врага Украины на пожизненное, пусть другие во главе с Зелей отправляют, тогда и Зелю можно будет отправить на пожизненное, расстрела у вас нет.
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23.07.2021 12:35 Ответить
Уже "Свинарчуки", или еще нет?
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23.07.2021 12:57 Ответить
"Свинарчуки" на такие мелочи не распылялись:

Заблокований канал поставок агрегатів для військових вертольотів з України в країни пострадянського простору, - СБУ - Цензор.НЕТ 4644
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23.07.2021 14:01 Ответить
Так что так с корветом, который Новинский на маталлом сдал?
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23.07.2021 13:17 Ответить
А что это за хрень на картинках?
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23.07.2021 14:18 Ответить
 
 