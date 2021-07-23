Заблокирован канал поставок агрегатов для военных вертолетов из Украины в страны постсоветского пространства, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепре заблокировали канал поставки за рубеж товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю. Речь идет об агрегатах и ​​высокоточном оборудовании, которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования военных вертолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, "схему" организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для дельца "базой снабжения". Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, делец вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию.

"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъяты товары двойного использования почти на полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельная документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.







В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины организатор сделки уведомлен о подозрении.

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