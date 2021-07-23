Смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легковушки произошло на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового авто. В результате один человек погиб и еще один получил травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте происшествия было установлено, что на автодороге Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье" произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824.
Ориентировочно водитель грузового автомобиля двигаясь на автодороге Н-08 в направлении пгт Соленое не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего, легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824.
В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824 (мужчина 1976 года рождения) и пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1959 года рождения). Пострадавшего сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировалм в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.
Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли тело мужчины из-под автомобиля и передали его сотрудникам экстренной медицинской помощи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
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По информации от полиции и ГСЧС, грузовой автомобиль Mercedes и легковая Skoda Octavia стояли у обочины. Водитель фуры Scania не справился с управлением и влетел в Skoda, а та влетела под Mercedes. В результате ДТП погиб 45-летний водитель Mercedes, который находился возле своей машины сзади. Также пострадал 62-летний пассажир Skoda (предварительно, он лишился уха). Мужчину доставили в больницу Мечникова.
На месте работают полицейские. Все детали установит следователь по ДТП.
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