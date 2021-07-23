Смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легковушки произошло на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и легкового авто. В результате один человек погиб и еще один получил травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте происшествия было установлено, что на автодороге Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье" произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824.

Ориентировочно водитель грузового автомобиля двигаясь на автодороге Н-08 в направлении пгт Соленое не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего, легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824.

В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824 (мужчина 1976 года рождения) и пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1959 года рождения). Пострадавшего сотрудники экстренной медицинской помощи госпитализировалм в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования извлекли тело мужчины из-под автомобиля и передали его сотрудникам экстренной медицинской помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.