Сожитель матери приковал цепью к батарее: В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика. ФОТО
В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика, которого сожитель матери удерживал на цепи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что сожитель матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.
Прибывшие на место полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что ребенка приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.
Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати, походу мужик не лукавит. Иначе зачем он оставил мальцу гантелю? Правильно, что бы тот накачался, набрался злости и проломил отчиму череп. Я так щетаю...
Источник: https://censor.net/ru/p3278827
І так, якщо тікає, значить є на те причини... Наприклад, вітчим-зебіл...