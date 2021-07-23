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Сожитель матери приковал цепью к батарее: В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика. ФОТО

В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика, которого сожитель матери удерживал на цепи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что сожитель матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

Прибывшие на место полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что ребенка приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

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Сожитель матери приковал цепью к батарее: В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика 01

Автор: 

дети (6578) Кривой Рог (1406) Нацполиция (16564) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+22
Кривой Рог? И почему я не удивлен?
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23.07.2021 13:57 Ответить
+8
Пілят! Знову Кривий Ріг, якесь прокляття . А все почалось з припізденста-жидо рогуля!
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23.07.2021 13:58 Ответить
+4
Шо значит мама Римма вовремя не приковала Вовочку. И теперь мы все имеем минингит!
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23.07.2021 14:06 Ответить
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Кривой Рог? И почему я не удивлен?
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23.07.2021 13:57 Ответить
По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Кстати, походу мужик не лукавит. Иначе зачем он оставил мальцу гантелю? Правильно, что бы тот накачался, набрался злости и проломил отчиму череп. Я так щетаю...
Источник: https://censor.net/ru/p3278827
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23.07.2021 13:58 Ответить
А де діти дитину яка тікає з дому? Яка черга в дитячий садочок? Скільки років потрібно чекати? А там де немає дитячих садочків? Держава надає соціальних працівників які можуть сидіти вдома з дитиною?
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23.07.2021 14:02 Ответить
Шкода що депутатів так не можна прив'язати до крісла в Верховній Раді.
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23.07.2021 14:03 Ответить
Ну приковывать к батарее это перебор конечно. Но в Америке с правами детей это перебор. Знакомый дед переехал к детям из Украины в США и когда внук сильно баловался и делал деду нервы, тот дал ему по жопе ладонью. Соседи увидели, стуканули, приехали полицейские и повязали деда. Это я считаю не правильно.
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23.07.2021 14:08 Ответить
Потрібно відновити літні дитячі табори, куди можна відправити дитину на місяць або не все літо, щоб дитина була доглянута, нагодована, зайнята цікавими зайняттями.
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23.07.2021 15:19 Ответить
Да им бы на пляшку наскрести тем горе-батькам, Игорь, какие таборы?
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23.07.2021 15:24 Ответить
Дитина нормально вдіта, не побита, навколо чиста постіль та нові речі, сім'я не справляє враження проблемної.
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23.07.2021 15:35 Ответить
они сами там привязываются очень хорошо . Вырвать их оттуда можно только с корнем и даже с кровью . .
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23.07.2021 15:11 Ответить
Та є такі депутати які в залі не показуються! Таких потрібно доставляти силами правоохоронців та приковувати ланцюгом!
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23.07.2021 15:20 Ответить
Батька цього мальчика потрібно обрати Головою Верховної Ради, щоб нарешті в Раді припинився бардак з відвідуванням пленарних засідань та комітетів.
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23.07.2021 15:21 Ответить
Йому 7 років, який садочок???

І так, якщо тікає, значить є на те причини... Наприклад, вітчим-зебіл...
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23.07.2021 14:15 Ответить
Літні дитячі табори? Де вони? Куди дівати дітей тим хто не живе з батьками?
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23.07.2021 15:17 Ответить
може б тебе прикувати до батареї, але компютера і телефона не давати,щоб дурню всяку не строчив, що ти тоді заспіваєш про соціальних працівників, хоча тобі сантарів треба забезпечити.
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23.07.2021 14:25 Ответить
Бегут не от куска а от кнута В статье указано что отчим избивал его Ребенку 7 лет Он уже не садиковский и нечего оправдывать садиста!
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25.07.2021 14:42 Ответить
Пілят! Знову Кривий Ріг, якесь прокляття . А все почалось з припізденста-жидо рогуля!
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23.07.2021 13:58 Ответить
Теперь с ним должны работать психологи. Ни дай Бог президентом станет...
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23.07.2021 13:59 Ответить
вову в дитинстві теж, мабуть, так ображали
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23.07.2021 14:05 Ответить
Шо значит мама Римма вовремя не приковала Вовочку. И теперь мы все имеем минингит!
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23.07.2021 14:06 Ответить
Маму и папу Вовочки, в свое время, тоже не сильно воспитанием баловали. Поэтому Вовочка, рос как и положено порядочной свинье, в окружении дерьма!
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23.07.2021 15:08 Ответить
иногда просто поражет отношение родителей к своим детям - любовь безграничная там.
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23.07.2021 14:07 Ответить
..это рог, детка...
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23.07.2021 15:30 Ответить
 
 