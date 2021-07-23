Сожитель матери приковал цепью к батарее: В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика. ФОТО

В Кривом Роге правоохранители освободили 7-летнего мальчика, которого сожитель матери удерживал на цепи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

23 июля мальчик сам позвонил на линию 102 и рассказал, что сожитель матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

Прибывшие на место полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что ребенка приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома.

Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

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