"Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку": В Броварах владелец автомобиля на российских номерах решил обезопасить свое транспортное средство. ФОТО
На Киевщине владельцы автомобиля на российских номерах решили подстраховаться и обезопасили транспортное средство надписью: "Мы за Путина не голосовали".
Об этом в Facebook сообщил Евгений Муджири, информирует Цензор.НЕТ.
"Фото с надписью "Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку", - говорится в надписи на автомобиле.
По словам Муджири, фото прислали из города Бровары (Киевская область).
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+85 Дід Панас #485622
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Агов, кияни! Скрутіть номери цьому камікадзе і хай хутчіш їде до себе в мордор!
поэтому с 15 го как могу,щемлю их на дороге.исключение-когда власовская тряпка заклеена на номере,или наш Стяг.но и для исключений сигналю мелодию 14го-путин-*****,лалалала))
Всё просто...
И по барабану кто за кого голосовал.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Як мінімум спустити колеса.
Приезжают сюда, на машинах те, у кого тут родители или родители жены. Несколько лет боялись ездить на своих машинах и ездила автобусами. Я не просто так пишу, изредка встречаю таких. В прошлом году у соседнего дома почти месяц стояла такая машина - никто ее не трогал и не царапал, так как человек приехал ухаживать за тяжело заболевшей мамой.
И изюминка на тортике. Это Житомир с 95-й бригадой, где почти все бойцы прошли через фронт и многие от сюда родом, а многие снимают жильё поблизости от дислокации.
Так что, не призываю их любить и они это понимают, раз такое пишут, но призываю думать. Поцарапав такую машину, Путину вы вреда не принесете, а такой человек скажет плохие слова своей матери про украинцев, а вполне возможно, что до этого она рассказывала ему ту правду о РФ, которой он у себя не слышал и не знал.
Розгубилася. І каменюки під боком не було.
Но до сих пор тепло любим больше, чем холод )))
Не сріть, будь ласка, на українському форумі, вбирайтесь до Кацапії, або до Тель-Авіву.
До речі, моя родина тільки з українців, переїхали у Житомир з Одесщини, багато поколінь офіцерів, а враховуючи те, що правила ту Мацква, то і розмовляли ми кацапською, якою, до речи, і зараз ромовляє майже половина військових ЗСУ на фронті.
Досі хамити - вас за це покарають.
Та чи можна їм вірити ?
?????? ?!!!!!!!
Разве РФ - только для православных, или только для рюсских...????????
.
Только эти х категорией людей """ защитница"" ?????????????????? !!!!!!!..
Это ЖЭ не справедливо !! .
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Хотя....
. 0 чем это я ..??...
Это ЖЭ рф-- росция ФАЛЬШИВАЯ,. Фашисская, фекальная МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ ФУФЛЫЖНИЦА....
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Какадыров ,!! .
??
Введи в Моцкву войска, .
Что бы ПУКин ввел войска в Китай ??....
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