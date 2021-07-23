"Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку": В Броварах владелец автомобиля на российских номерах решил обезопасить свое транспортное средство. ФОТО

На Киевщине владельцы автомобиля на российских номерах решили подстраховаться и обезопасили транспортное средство надписью: "Мы за Путина не голосовали".

Об этом в Facebook сообщил Евгений Муджири, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото с надписью "Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку", - говорится в надписи на автомобиле.

По словам Муджири, фото прислали из города Бровары (Киевская область).

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