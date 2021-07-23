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"Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку": В Броварах владелец автомобиля на российских номерах решил обезопасить свое транспортное средство. ФОТО

На Киевщине владельцы автомобиля на российских номерах решили подстраховаться и обезопасили транспортное средство надписью: "Мы за Путина не голосовали".

Об этом в Facebook сообщил Евгений Муджири, информирует Цензор.НЕТ.

"Фото с надписью "Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку", - говорится в надписи на автомобиле.

По словам Муджири, фото прислали из города Бровары (Киевская область).

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Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку: В Броварах владелец автомобиля на российских номерах решил обезопасить свое транспортное средство 01

Автор: 

авто (4220) Бровары (338) Киевская область (4203) россия (96216)


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Топ комментарии
+85
Кацапы и в Африке кацапы.. Нужно писать "Слава Украине!" а не эту хрень. Сжечь нафиг!
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23.07.2021 14:19 Ответить
+71
"Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку": В Броварах владелец автомобиля на российских номерах решил обезопасить свое транспортное средство - Цензор.НЕТ 6432
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23.07.2021 14:22 Ответить
+63
Головне не їдьте в район Торгмаша - там не читають.
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23.07.2021 14:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Я навіть нафантазувати не в змозі шо в 1944 році по москві хтось прє на мерседесі з номерами Німеччіни...
Агов, кияни! Скрутіть номери цьому камікадзе і хай хутчіш їде до себе в мордор!
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23.07.2021 16:23 Ответить
возле ЦВК джип с кацапскими номерами несколько месяцев мирно простоял без всяких детских надписей и ни у кого ничего не дрогнуло. Стоял себе невредимый как ни в чем не бывало....может и до сих пор стоит.
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23.07.2021 17:30 Ответить
В них тут захист у вигляді мєнтів.
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23.07.2021 18:04 Ответить
звездит,одним миром мазани,
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23.07.2021 17:31 Ответить
Ага, "не за путина", а за жириновского.
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23.07.2021 17:58 Ответить
кацапы шо ездят к нам,и скорее всего-к родычам или по бизнесу,не убавляет их ************ суть.
поэтому с 15 го как могу,щемлю их на дороге.исключение-когда власовская тряпка заклеена на номере,или наш Стяг.но и для исключений сигналю мелодию 14го-путин-*****,лалалала))
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23.07.2021 18:03 Ответить
Так за ботокса никто и не голосовал,он просто нарисовал себе проценты,но писать нужно так - я путина не замочил,потому что трус,не судите строго.
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23.07.2021 18:57 Ответить
Як і Лукашенко ...
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23.07.2021 21:00 Ответить
Надо было написать:" Налоги кремлёвской крысе не плачу - кацапскую армию не подкармливаю".
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23.07.2021 20:19 Ответить
Хорошим кацапам - хорошие гробы, плохим - плохие.
Всё просто...
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23.07.2021 20:26 Ответить
если человек к нам приехал, уже хорошо. все его окружение увидит и услишит что не всех москалей сдесь готовы поджарить. и к тому же с чуством юмора. но он не понимает, что за это, ему будет дома ...издец а не сдесь.
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23.07.2021 21:19 Ответить
Він забув написати "пожалуйста".
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23.07.2021 21:20 Ответить
Не чемний москаль. Не знає чарівного слова.
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24.07.2021 01:58 Ответить
Все кацапы выродки.
И по барабану кто за кого голосовал.
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23.07.2021 21:24 Ответить
На Киевщине владельцы автомобиля на российских номерах решили подстраховаться и обезопасили транспортное средство надписью: "Мы за Путина не голосовали". Источник: https://censor.net/ru/p3278835



КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Як мінімум спустити колеса.
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23.07.2021 21:34 Ответить
Сограждане, этот водитель жертва кацапской пропаганды.
Приезжают сюда, на машинах те, у кого тут родители или родители жены. Несколько лет боялись ездить на своих машинах и ездила автобусами. Я не просто так пишу, изредка встречаю таких. В прошлом году у соседнего дома почти месяц стояла такая машина - никто ее не трогал и не царапал, так как человек приехал ухаживать за тяжело заболевшей мамой.

И изюминка на тортике. Это Житомир с 95-й бригадой, где почти все бойцы прошли через фронт и многие от сюда родом, а многие снимают жильё поблизости от дислокации.

Так что, не призываю их любить и они это понимают, раз такое пишут, но призываю думать. Поцарапав такую машину, Путину вы вреда не принесете, а такой человек скажет плохие слова своей матери про украинцев, а вполне возможно, что до этого она рассказывала ему ту правду о РФ, которой он у себя не слышал и не знал.
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23.07.2021 22:17 Ответить
А, то Ви в Житомирі ?
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24.07.2021 01:59 Ответить
то кацапа понавезена, а тепер косить під українця.
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24.07.2021 08:28 Ответить
Ні. Він давно на сайті. Я лише одного разу бачила тачку на москальських номерах в Житомирі. То був, напевне, 2015 чи 2016 рік.
Розгубилася. І каменюки під боком не було.
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24.07.2021 09:00 Ответить
на сайті то давно, а по своїй суті воно кацапа понавезене колись.
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24.07.2021 10:31 Ответить
Да, понаехала наша семья сюда с Одесщины, уже много много лет назад )))
Но до сих пор тепло любим больше, чем холод )))
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24.07.2021 12:49 Ответить
то таки ти понавезена кацапня, чому на істєріческую родіну не повертаєся, чому тут падло сереш? хоча це ваша кацапська звичка, гадити скрізь де б не були.
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24.07.2021 08:30 Ответить
Хамло ви жидівське. І відкіля тільки вас понаперлося до нас. Владу захопили, Геноцид української нації робите, та ще й образливо відгукаєтесь.
Не сріть, будь ласка, на українському форумі, вбирайтесь до Кацапії, або до Тель-Авіву.

До речі, моя родина тільки з українців, переїхали у Житомир з Одесщини, багато поколінь офіцерів, а враховуючи те, що правила ту Мацква, то і розмовляли ми кацапською, якою, до речи, і зараз ромовляє майже половина військових ЗСУ на фронті.

Досі хамити - вас за це покарають.
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24.07.2021 12:58 Ответить
дурню ти кацапня понавезена сюди, а не українець. ти не заслужило, щоб з тобою нормально спілкуватись. багато поколінь офіцерів, це скільки, ти перше, як тільки в Україну привезли так і дала ахвіцерське звання, щоб хахалам наказувати, вали на свою підарасі і там будеш розказувати.
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24.07.2021 19:42 Ответить
Шо там таке написано? На якiй то мовi? Нiчого не зрозумiло...
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23.07.2021 22:36 Ответить
Голосовали не голосовали а кого це трахає ??Ви кацапня ,а це вже дiагноз
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23.07.2021 22:52 Ответить
"трогайте" бо кацапам жодної довіри немає.
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23.07.2021 23:18 Ответить
Интересно поверили бы во время Второй мировой, если бы немцы прилепили подобное про гитлера. Толерантные мы очень, потому и война не заканчивается.
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24.07.2021 00:14 Ответить
За Путлера было 123 %,За Лукашеску трохи меньше...80%,а за Зелю еще меньше 73%
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24.07.2021 05:33 Ответить
Крымнашисты орали на весь Мир о паБЕДЕ Мавзолейного Хмыря... Дупататку Няшу Наклонскую выгнали и ДурьДумы...бедная чувиха лишилась *****...та
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24.07.2021 05:36 Ответить
Часом пишуть виправдання.
Та чи можна їм вірити ?
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24.07.2021 08:11 Ответить
Пару дней назад увидел у себя в городе Николаеве машину на рос.номерах. До єтого их здесь не было с 2014 года.
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24.07.2021 09:46 Ответить
А почему рф не защищает унгуров-мусульман в Китае ?!!!
?????? ?!!!!!!!
Разве РФ - только для православных, или только для рюсских...????????
.


Только эти х категорией людей """ защитница"" ?????????????????? !!!!!!!..
Это ЖЭ не справедливо !! .
.
Хотя....
. 0 чем это я ..??...


Это ЖЭ рф-- росция ФАЛЬШИВАЯ,. Фашисская, фекальная МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ ФУФЛЫЖНИЦА....
.
Какадыров ,!! .
??
Введи в Моцкву войска, .
Что бы ПУКин ввел войска в Китай ??....
.
..
.
...
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24.07.2021 11:34 Ответить
Не написал « путин - ху.йло « - не зачёт!
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24.07.2021 12:47 Ответить
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