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"$4 тыс. за оформление группы инвалидности", - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники ГБР разоблачили преступную группировку, которая вымогала деньги у раненых на фронте военнослужащих.

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество и его водителя.

Злоумышленники брали 4 тысячи долларов США за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других участников ООС. Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями.

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Кроме того, установлены факты подделки документов по инвалидности лиц, которые вообще не были в районе ООС. Деньги, которые выделяло государство таким "раненым", члены преступной группы делили между собой.

Работники ГБР установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды военнослужащими представителям группировки.

Также установлены 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

Проведено 7 обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъято 13 тысяч долларов США, документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

Также смотрите: Руководитель общественной организации задержан на Одесчине за вымогательство 80 тыс. грн ежемесячной "дани", - Нацполиция. ВИДЕО

$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 01
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 02
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 03
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 04
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 05

22 июля трое участников организованной преступной группы задержаны "на горячем" во время передачи 1 тыс. 500 долларов США.

Планируется сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 06
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 07
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 08
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 09
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 10
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 11
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 12
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 13
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 14
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 15
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 16
$4 тыс. за оформление группы инвалидности, - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов 17

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и ДВБ НПУ.

взятка (6185) вымогательство (428) коррупция (8579) военнослужащие (6186) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+15
Это надо быть совсем людьми без совести.
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23.07.2021 15:24 Ответить
+12
Жирное чмо...
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23.07.2021 15:21 Ответить
+9
такое происходит всюду. все военные комиссии наладили схеммы вымогательства, даже с тяжело раненых. и схемма проста. будешь бегать год и всем, все доказивать, или получешь положенное быстро. цена 115000 грн не меняеться уже года 3-4.
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23.07.2021 15:41 Ответить
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Жирное чмо...
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23.07.2021 15:21 Ответить
розстріляти
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23.07.2021 15:37 Ответить
Відкрите мародерство! З кого ви тягнете гроші-упирі???Розстріляти за сараєм як свого часу Чаушеску ! Мабуть родичі "по духу" доктора Менгеля!
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23.07.2021 15:53 Ответить
4000 $ ? Хех, прямо как зарплата у украинского учителя
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23.07.2021 15:22 Ответить
Это надо быть совсем людьми без совести.
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23.07.2021 15:24 Ответить
А это везде так, кто оформлял инвалидность знает..
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23.07.2021 16:42 Ответить
А це вже эвропа чи ,ще почекати трохи?
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23.07.2021 15:27 Ответить
Хабарництво - це не тільки "не брати", але й "не давати". Звичайно розумію безвихідь знущання, але...
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23.07.2021 16:54 Ответить
К сожалению-отстрел упырей в стране не производится! Очень жаль!!!
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23.07.2021 15:28 Ответить
ели бы ввели военное положение - таких "медиков" расстреливали бы на месте без суда и следствия
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24.07.2021 21:19 Ответить
Падлюка ненажерлива. І білизна на ліжку, схоже, казенна вкрадена.
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23.07.2021 15:33 Ответить
мрази... это мародерство!
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23.07.2021 15:37 Ответить
так это было повсеместно ,еще с времен СССР
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23.07.2021 15:37 Ответить
такое происходит всюду. все военные комиссии наладили схеммы вымогательства, даже с тяжело раненых. и схемма проста. будешь бегать год и всем, все доказивать, или получешь положенное быстро. цена 115000 грн не меняеться уже года 3-4.
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23.07.2021 15:41 Ответить
кошмар
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23.07.2021 16:18 Ответить
Неправда, не везде.
Я не платил ни копейки никому, да и не просил никто, хотя конечно пришлось побегать собирая документы и высновки. Медики, что военные, что гражданские, помогали советами и вообще относились доброжелательно.
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24.07.2021 00:07 Ответить
Мене дивують ті "герої-атовці" , які покірно(а може й з радість) несуть гроші, щоб купити собі інвалідність. Раніше думалося, що ветерани війни-це моральний авторитет нашого суспільства. Шкода.
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23.07.2021 15:45 Ответить
Скорее всего в основном липовую инвалидность оформляли. В том числе и совершенно левым людям
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25.07.2021 11:02 Ответить
Конченные ублюдки...
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23.07.2021 15:49 Ответить
А чому б не налагодити ветеранські зв'язки між патріотами, які втратили здоров'я, прилучити громадськість та влаштувати мітинг проти мародерів? Хто не стукає -- тому не відкривають. А давати гроші за своє каліцтво, означає збільшувати апетити у мародерів і внутрішніх ворогів при посадах..
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25.07.2021 08:38 Ответить
Якби я став інвалідом на війні і таке жирне тилове чмо спробувало вимагати з мене 4000 доларів за оформлення інвалідності то я б його застрелив. З мене ніхто навіть не пробує вимагати хабар - відразу відчувають рішучість давити корумповане падло. Якщо з них вимагали то переважна більшість з них були морально слабкими особами з рабською психологією... Таким чином "який їхав таких і здибав" - обидві сторони корупційних угод є покидьками.
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23.07.2021 16:11 Ответить
виноват не только тот, кто берет, но и тот, кто дает и предлагает. Кто работал на соответствующих должностях знает о чем я говорю.
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23.07.2021 16:20 Ответить
Тепер треба слідкувати , щоб українські судді за хабар не виправдали злочинців або не зменшили термін покарання . Шкідники у мантіях ,за хабар запросто можуть помножити на нуль роботу оперативників .
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23.07.2021 16:22 Ответить
Поїдьте і славне місто Бердичів, там таких лікарів навалом, особливо де проходять перекомісовку інваліди.
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23.07.2021 16:57 Ответить
Яка перекомісовка може бути у інвалідів? Платити упирям за те, що не виросла нова рука чи нога?
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25.07.2021 08:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3LprP4GPA6g Это чучело, которое в боевых действиях НЕ ПРИНИМАЛО участие, не имеет травм, получило сперва статус УБД, затем порешало вопрос в МСЭК и получило третью группу инвалида войны плюс 480 тысяч гривен пособия, плюс пенсию в 6000 гривен. К 60 годам если наберется лет 15 трудового стажа, то и это для него много. Про обыск: изъяли боеприпасы в большом количестве и гранаты. Про украденные деньги врет, обыск был в присутствии адвоката. Само чучело удрало, поскольку дочка работает в полиции и в результате "протечки" успела предупредить папашу.
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23.07.2021 19:49 Ответить
попалось мелкое звено медицинской мафии, копайте дальше
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24.07.2021 21:12 Ответить
Сообщается, что организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество и его водителя. Источник: https://censor.net/ru/p3278852

Кремляндія може пишатися своЇми агентами
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24.07.2021 23:02 Ответить
 
 