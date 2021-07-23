"$4 тыс. за оформление группы инвалидности", - ГБР разоблачило медиков, требовавших взятки у раненных на фронте бойцов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники ГБР разоблачили преступную группировку, которая вымогала деньги у раненых на фронте военнослужащих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество и его водителя.

Злоумышленники брали 4 тысячи долларов США за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других участников ООС. Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями.

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Кроме того, установлены факты подделки документов по инвалидности лиц, которые вообще не были в районе ООС. Деньги, которые выделяло государство таким "раненым", члены преступной группы делили между собой.

Работники ГБР установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды военнослужащими представителям группировки.

Также установлены 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

Проведено 7 обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъято 13 тысяч долларов США, документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

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22 июля трое участников организованной преступной группы задержаны "на горячем" во время передачи 1 тыс. 500 долларов США.

Планируется сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

























Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и ДВБ НПУ.