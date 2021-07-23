Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В городе Тростянец построят мультифункциональный спортивный комплекс H2O-Maxi. Сейчас там стартовали земляные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

На объекте проходит процесс снятия плодородного слоя почвы и подготовка площадки для котлована. Всего планируют вывезти 13 419 кубометров земли.

Отмечается, что после строительства в рамках президентской программы "Большая стройка", комплекс сможет разместить 710 зрителей. Кроме того, там будут большой и малый бассейны, залы борьбы и бокса, фитнес и тренажерные залы, помещения для тяжелой атлетики, беговые дорожки, кафе и конферец-залы.

Общая стоимость проекта - 262,5 млн гривен.

За счет субвенции в этом году будут профинансированы работы по созданию 11 спортивных "магнитов" в разных областях Украины. Завершение работ на этих 11 объектах ожидается до конца до 2023 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется также создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в различных населенных пунктах страны. Одно из таких спортивных пространств - на киевском ВДНГ - будет открыто уже в 30-й годовщине Независимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Автомагистраль-Юг" получила уникальное оборудование для проверки асфальтобетона по системе Superpave. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











