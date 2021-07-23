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Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В городе Тростянец построят мультифункциональный спортивный комплекс H2O-Maxi. Сейчас там стартовали земляные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОГА.

На объекте проходит процесс снятия плодородного слоя почвы и подготовка площадки для котлована. Всего планируют вывезти 13 419 кубометров земли.

Отмечается, что после строительства в рамках президентской программы "Большая стройка", комплекс сможет разместить 710 зрителей. Кроме того, там будут большой и малый бассейны, залы борьбы и бокса, фитнес и тренажерные залы, помещения для тяжелой атлетики, беговые дорожки, кафе и конферец-залы.

Общая стоимость проекта - 262,5 млн гривен.

За счет субвенции в этом году будут профинансированы работы по созданию 11 спортивных "магнитов" в разных областях Украины. Завершение работ на этих 11 объектах ожидается до конца до 2023 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется также создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в различных населенных пунктах страны. Одно из таких спортивных пространств - на киевском ВДНГ - будет открыто уже в 30-й годовщине Независимости.

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Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 01
Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 02
Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 03
Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 04
Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 05
Мультифункциональный спорткомплекс строят в Тростянце на Сумщине, - ОГА 06

Автор: 

строительство (1997) Сумская область (3337) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
пилят бюджетные деньги на всем!!! кому нужен этот спорткомплекс, когда в стране война???!!!
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23.07.2021 16:37 Ответить
+2
Вы зря ищете логику в действиях этих "новых лиц",они ведь и сами не понимают до конца что это и зачем это. Главное есть прекрасная возможность растащить бабки и "свалить из этой страны".
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23.07.2021 16:59 Ответить
+1
Викликає сумнів доцільність таких інвестицій на периферії. Нормальних тренерів з цих видів спорту в Тростянці не буде, отже високих результатів від дітей, які будуть там займатись в цьому спорткомплексі, ми не побачимо! То навіщо будувати такий ************** спорткомплекс в Тростянці в 30 км від російського кордону, в зоні дії польової артилерії ворога?
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23.07.2021 16:38 Ответить
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пилят бюджетные деньги на всем!!! кому нужен этот спорткомплекс, когда в стране война???!!!
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23.07.2021 16:37 Ответить
У цьому випадку - "брєд"!
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23.07.2021 17:52 Ответить
Людям треба, бо життя продовжується.
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24.07.2021 08:18 Ответить
Викликає сумнів доцільність таких інвестицій на периферії. Нормальних тренерів з цих видів спорту в Тростянці не буде, отже високих результатів від дітей, які будуть там займатись в цьому спорткомплексі, ми не побачимо! То навіщо будувати такий ************** спорткомплекс в Тростянці в 30 км від російського кордону, в зоні дії польової артилерії ворога?
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23.07.2021 16:38 Ответить
Вы зря ищете логику в действиях этих "новых лиц",они ведь и сами не понимают до конца что это и зачем это. Главное есть прекрасная возможность растащить бабки и "свалить из этой страны".
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23.07.2021 16:59 Ответить
Потрібно підказувати нові владі що робити, бо вона робить дурниці.
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23.07.2021 17:05 Ответить
То що ти пропонуєш будувати "в 30км від російського кордону"? Там хіба не такі люди живуть, як наприклад у Києві чи Дніпрі? Ти мелеш дурню!
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23.07.2021 17:03 Ответить
В 30 км. від кордону потрібно будувати укріплену лінію оборони а не спорткомплекси!
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23.07.2021 17:06 Ответить
А жити хто там буде? Куди дітись людям з того прикордоння.
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23.07.2021 17:16 Ответить
Воно не розуміє, що там мешкають десятки тисяч людей. І цім людям треба створювати умови для нормального життя та розвитку.
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24.07.2021 08:24 Ответить
Відкрию тобі таємницю - Тростянець почав розвиватися ще із 2005 року - і це особлива заслуга мера Ю.Бови, якого обирають із того часу мешканці міста переважною більшістю голосів. А проект Н2О почали планувати дуже давно! Спорт в Тростянці почав розвиватися не сьогодні, місцевий футбольний клуб вперше за свою історію вийшов до 2-ї ліги, а в планах відновлення спортивної бази біатлону Нескучне (тут постійно проводяться змагання). Про 30 км ми і без тебе знаємо, але ттут немає стратегічних об`єктів і пуляти немає сенсу сюди. Тут багато чого цікавого є - приїдь сопчатку, навтіь можеш із мером поспілкуватися і будеш 100% здивований його обізнаністю та тим, що було зроблено за останні 15 років! Довго писати, але ти не правий на всі 101%! А тренери будуть - я тебе запевняю (п.с. якщо ти ще не зрозумів - то я тут живу )!!!
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23.07.2021 17:51 Ответить
Ти б для початку перестав використовувати чужий нікнейм. Пиши маячню під своїм ім'ям.
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24.07.2021 08:21 Ответить
"рамках новой президентской программы "Здоровая Украина" планируется также создание 873 "активных парков"
Ага, усёк!
Это из посаженного миллиарда деревьев получится 873 парка!
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23.07.2021 17:10 Ответить
комплекс спортивний, а у холі дєвки з ногами від ушей зовсім не спратсмєнки.
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23.07.2021 21:00 Ответить
Девки с ногами от ушей не только модели и шлюхи, но и волейболистки, прыгуньи в высоту и длину. Вы просто спорт давно не смотрели, все больше по стрипклубам
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23.07.2021 22:54 Ответить
хол не виглядає як спортивного закладу. і при чом тут "давно спарт не сматрєлі"?
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24.07.2021 00:13 Ответить
Якщо вже пишеш нормальною мовою, то не кривляйся як клоун
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24.07.2021 00:27 Ответить
ну ти ж пишеш кацапською. а тобі відповідаю фонетично кацапською. це не кривляння, це неповага до узькомовних, які ще тою узькою мовою херню пишуть. ви так легко зливаєтесь із теми і начинаєте як совки повчати. кайфую.
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24.07.2021 00:44 Ответить
 
 