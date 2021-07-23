Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС. ФОТО

Жидкость ярко-розового цвета, большие лужи которой на полях напугали жителей Ривненщины - это сертифицированное средство для борьбы с вредителями.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для людей нет.

Ранее ГСЧС получила информацию о разливе неизвестного вещества неподалеку от г. Ривне. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки. Сразу было проведена комиссия по ТЭБ и ЧС Ривненского района.

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