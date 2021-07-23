Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС. ФОТО
Жидкость ярко-розового цвета, большие лужи которой на полях напугали жителей Ривненщины - это сертифицированное средство для борьбы с вредителями.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказано в сообщении.
Отмечается, что угрозы для людей нет.
Ранее ГСЧС получила информацию о разливе неизвестного вещества неподалеку от г. Ривне. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки. Сразу было проведена комиссия по ТЭБ и ЧС Ривненского района.
Топ комментарии
+17 Valery Greff
показать весь комментарий23.07.2021 20:09 Ответить Ссылка
+10 Привет
показать весь комментарий23.07.2021 20:03 Ответить Ссылка
+7 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий23.07.2021 20:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А уж цветная колористика к этому убожеству имеет такое же отношение, как прыжки в воду редакторской коллегии этого сайта.