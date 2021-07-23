РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11790 посетителей онлайн
Новости Фото
3 798 33

Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС. ФОТО

Жидкость ярко-розового цвета, большие лужи которой на полях напугали жителей Ривненщины - это сертифицированное средство для борьбы с вредителями.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы для людей нет.

Ранее ГСЧС получила информацию о разливе неизвестного вещества неподалеку от г. Ривне. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки. Сразу было проведена комиссия по ТЭБ и ЧС Ривненского района.

Смотрите: Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным. ФОТО

Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС 01
Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС 02
Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС 03

Автор: 

Ровно (532) ГСЧС (5027)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Это вполне в традициях лаптей!

Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
23.07.2021 20:09 Ответить
+10
Да что бы это не было...оно не должно быть такими лужами на земле...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:03 Ответить
+7
Угу. Желтый снег тоже не опасен.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Ривному вредитель один - убогий и очень жадный мэр Третяк
показать весь комментарий
23.07.2021 20:03 Ответить
с каких пор пестициды стали безопасными?
показать весь комментарий
23.07.2021 21:08 Ответить
Да что бы это не было...оно не должно быть такими лужами на земле...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:03 Ответить
Да что бы там нибыло, когда говорят, что все ок, нужно, по личному опыту, предложить выпить (если вопрос о пнюетевой воде, как в моем опыте) или предложить налить на себя (как аналог питья), и посмотреть реакцию, все встанет на свои места.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:45 Ответить
Можно даже отхлебнуть,но только чуть!
показать весь комментарий
23.07.2021 20:04 Ответить
Это вполне в традициях лаптей!

Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
23.07.2021 20:09 Ответить
Брехня. Возьмите любой с\х препарат для борьбы с насекомыми, грызунами и пр. вредителями и вы увидите так кучу знаков опасности и точно этот
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 515
показать весь комментарий
23.07.2021 20:06 Ответить
Ублюдків труять......
показать весь комментарий
23.07.2021 20:07 Ответить
ахах).. Фирташка вкинул денех через всепродажного Ермака, и химические лужи стали полезными(согл. ГСЧС))) .. это пипец какая лживость!!!!!
показать весь комментарий
23.07.2021 20:08 Ответить
что вам неясно? розовые - не опасны! также синие и зеленые....в них купаться можно...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:48 Ответить
Про Чорннобиль теж таке казали...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:18 Ответить
Да. И Беларусь, с 70% сельхозземель с высоким уровнем радиоактивного заражения, кормит па-рашку...
показать весь комментарий
23.07.2021 20:21 Ответить
вот тут как раз все правильно
показать весь комментарий
23.07.2021 21:34 Ответить
Рожеві калюжі під Рівним безпечні, це засоби для боротьби зі шкідниками, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6498
показать весь комментарий
23.07.2021 20:21 Ответить
ви що там зовсім очманіли це ЧС державного значення ! розлив інсектицидів 3 класу небезпеки ! заврта це буле в колодязях і в повітрі !
показать весь комментарий
23.07.2021 20:36 Ответить
Угу. Желтый снег тоже не опасен.
показать весь комментарий
23.07.2021 20:41 Ответить
то азот хвірташа сіє щастям по землі!
показать весь комментарий
23.07.2021 20:50 Ответить
Аномалия "Ведьмин студень". Сталкеры, не лезьте туда за артефактами! ⚠️☢️☣️
показать весь комментарий
23.07.2021 20:58 Ответить
людям нєапасна. вимруть бджоли та й йух с німі.....
показать весь комментарий
23.07.2021 21:06 Ответить
піди сьорбани з тієї калюжі !
показать весь комментарий
23.07.2021 21:27 Ответить
сходи на курси по розпізнаванню сарказму
показать весь комментарий
24.07.2021 08:37 Ответить
Гламурные лужи, только собаки из них не пьют.
показать весь комментарий
23.07.2021 21:58 Ответить
Розовые лужи отходы жизнедеятельности розовых слонов
показать весь комментарий
23.07.2021 22:24 Ответить
И там маленькие вкрапления розовых фламинго.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:28 Ответить
Цікаво виходить, на Білому Озері понавішували табличок купатись заборонено,шкідливо для здоров'я,а в Рівному рожева вода то норма.
показать весь комментарий
23.07.2021 22:26 Ответить
деПутанських шкідників туда..на відпочинок.
показать весь комментарий
23.07.2021 23:43 Ответить
При чем класс опасности, если концентрация превышает норму. ГСЧС кривит душой, ведь они знают, что класс опасности тут не при чем. У аммиака к примеру 4 класс опасности.
показать весь комментарий
24.07.2021 01:27 Ответить
Да, и ещё существует 4 класса опасности вредных веществ.
показать весь комментарий
24.07.2021 01:30 Ответить
А что говорят цифры лабораторных исследований.
показать весь комментарий
24.07.2021 01:33 Ответить
https://youtu.be/LCnebZnysmI В месте пурпурно- лиловых луж безопасно ничено не растет, даже травка-муравка...
показать весь комментарий
24.07.2021 01:37 Ответить
Нельзя посеяв моральное убожество снять с этого плоды духовного величия.
А уж цветная колористика к этому убожеству имеет такое же отношение, как прыжки в воду редакторской коллегии этого сайта.
показать весь комментарий
24.07.2021 04:35 Ответить
Это шобы не молчать?...ЗЫ... Автор предоставил на Ваш розсуд вопиющее безобразие. Нужно такие факты замалчиваь? В крайнем случае, не нужно - шо в лужу, май опиниум.
показать весь комментарий
24.07.2021 04:41 Ответить
Разлейте эту лужу под верховной Радой
показать весь комментарий
24.07.2021 15:11 Ответить
 
 