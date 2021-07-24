Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Многовекторность
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... и во внутренней тоже
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Перспектива
Раскаяние
Романтическое свидание
Уже в продаже
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Встреча с Майей Санду в Грузии
Без цензуры
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бесконечная любовь, но про "либо спевывать либо глотать вроде и не надо"
и если вы думаете шо ето имеет какое то значение? - нет.
ну разве шо вы считаете, шо мужщины оценят - не оценят.
совет - сплевывайте на ладонь и размазывайте по лицу - **** юмор с белком.
А твоя коза, шо захльобываетсЯ?) Чем, боярышником? Береги её!)))
я щелепу захлопнул.
как раз для адептов сладчайшего.