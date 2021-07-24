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Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Многовекторность

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток, - советник главы ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

... и во внутренней тоже

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" - это тяжелое политическое поражение Украины

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Перспектива

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Раскаяние

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Романтическое свидание

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Уже в продаже

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Два метра секса" Гончарук, "хамоватый люмпен" Богдан и "родовитый аристократ" Ермак: СМИ опубликовали выдержки из книги Мендель

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Встреча с Майей Санду в Грузии

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Без цензуры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карикатурист Смаль: Организаторы моей выставки сняли карикатуру на Зеленского. ФОТО

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Меркель Ангела (2125) политика (7095) фотожаба (14515) Мендель Юлия (232) Арестович Алексей (336)


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Топ комментарии
+48
Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7753

....
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24.07.2021 09:07 Ответить
+44
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5319. .
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24.07.2021 10:17 Ответить
+43
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6304
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24.07.2021 09:49 Ответить
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Оказалось, политическое:

Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4974
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24.07.2021 09:05 Ответить
Зе!Многовекторность, романтическое свидание, провал во внешней политике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7753

....
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24.07.2021 09:07 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3907
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24.07.2021 09:37 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2780
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24.07.2021 10:21 Ответить
тренировка встречи с Санду ?
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24.07.2021 12:49 Ответить
Дпя повноти образу клоунського носа не вистачає
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24.07.2021 10:32 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6304
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24.07.2021 09:49 Ответить
Чувствую, да, что там чувствую, я просто УВЕРЕН, что этот саммит будет безбарьерным!
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24.07.2021 10:35 Ответить
Бессмысленным и беспощадным.
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24.07.2021 11:01 Ответить
И БЕЗБАРЬЕРНЫЙ!
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24.07.2021 11:03 Ответить
И без анал табу)))
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24.07.2021 11:04 Ответить
БЕЗБАРЬЕРНЫЙ АНАЛ!
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24.07.2021 11:27 Ответить
Лещенко в студию))))
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24.07.2021 13:59 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5120
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24.07.2021 09:52 Ответить
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24.07.2021 10:11 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1673
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24.07.2021 10:02 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7200
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24.07.2021 10:06 Ответить
из Рашки Тудей она
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24.07.2021 12:51 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5319. .
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24.07.2021 10:17 Ответить
"вСТАЛИ С КОЛЕН" ...
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24.07.2021 10:26 Ответить
Теперь либо спльовывать , либо глотать ...
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24.07.2021 10:27 Ответить
Конечно будут глотать. Белок же полезный.
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24.07.2021 11:57 Ответить
дeвочки - угомонитесь.
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24.07.2021 12:16 Ответить
Чего это?! Шо за сексизм?!)))
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24.07.2021 12:19 Ответить
та какой секзим?
бесконечная любовь, но про "либо спевывать либо глотать вроде и не надо"
и если вы думаете шо ето имеет какое то значение? - нет.
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24.07.2021 13:01 Ответить
никто никому в рот не заглядывает после....

ну разве шо вы считаете, шо мужщины оценят - не оценят.
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24.07.2021 13:07 Ответить
Терпеть не могу мужиков без чувства юмора. Простите.
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24.07.2021 13:15 Ответить
если обсуждалово "глотать или не глотать" на форруме где все всё видят ето юмор? - значит я шо то пропустил в етой жизни...
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24.07.2021 13:22 Ответить
мне тоже очень жаль, шо я ето все увидел...
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24.07.2021 13:31 Ответить
Боюсь представить, что вы увидели!))) Надеюсь, вам больше 18-ти? Если меньше, то - на горшок и спать!) И время Американское как бэ к этому располагает...)))
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24.07.2021 13:41 Ответить
надеюсь на етом вашем выхлопе наше общение прекратится..
совет - сплевывайте на ладонь и размазывайте по лицу - **** юмор с белком.
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24.07.2021 13:48 Ответить
Своей тьолке тупой советуй! И не бухай, прокси гамерыканэць!)
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24.07.2021 13:57 Ответить
свалилась на мат? - та глотай..
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24.07.2021 14:01 Ответить
мнение грязных и неакккуратно постриженых девочек никого не интересует...
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24.07.2021 14:04 Ответить
Маруся, шо б вы здохли, вы мне нравитесь.....
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24.07.2021 14:23 Ответить
Та я всем нравлюсь . А головне - сама собі!Тому й не здихаю)
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24.07.2021 14:27 Ответить
скажи шо дружим, бо я ж не утерплю и отой козе пoеду сдамся...
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24.07.2021 14:34 Ответить
Та ладно дружим. Козе не сдавайся!)))
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24.07.2021 14:48 Ответить
ты тоже, подруга, особенно не захлебывайся....
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24.07.2021 15:42 Ответить
У меня таких проблем нет.
А твоя коза, шо захльобываетсЯ?) Чем, боярышником? Береги её!)))
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24.07.2021 15:48 Ответить
Маруся, в последний последний - таки друзья?
я щелепу захлопнул.
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24.07.2021 15:53 Ответить
Ок)))
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24.07.2021 15:56 Ответить
Зе! Багатовекторність, романтичне побачення, провал у зовнішній політиці. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3428
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24.07.2021 11:59 Ответить
высочайший уровень умора.
как раз для адептов сладчайшего.
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25.07.2021 03:58 Ответить
 
 