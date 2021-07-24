В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Карловку в Донецкой области. Здесь украинские патриоты, ветераны и активисты собрались на традиционный кулеш. Семь лет назад эти места освободила украинская армия вместе с добровольцами и волонтерами. Именно в Карловке работает волонтерская радиостанция "Тризуб ФМ", которая вещает в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я очень счастлив сегодня быть здесь, в почти родном месте, в" Тризубе" у этой церкви. Я думаю, что радио "Тризуб" сейчас может вести прямую трансляцию, и на всей линии соприкосновения все украинские патриоты являются нашими слушателями", - отметил Порошенко.

"Мы здесь, чтобы показать, что Авдеевка - это очень важный город для Украины. Когда в конце 2017 года российские наемники оставили город без света, без воды, без газа, тридцатитысячный город должен был мерзнуть в условиях 25-градусных морозов. Вышли ремонтные бригады рабочих. Российские снайперы открыли по ним огонь. То есть или замерзнуть, или в эвакуацию. Мы развернули палаточный городок, куда под буржуйки могли прийти местные жители. И никто не поехал. Несмотря на то, что мы подали автобусы. Я кланяюсь жителям Авдеевки за такой украинский дух. Российские нелюди открыли артиллерийский обстрел по палаточному городку, где тогда находились гражданские. Убили маленького ребенка, убили женщину. Это хорошо характеризует, кто они есть", - вспоминает трагические события Порошенко.

"21 июля были освобождены Рубежное, Торецк. 22 июля в этот день семь лет назад были освобождены Попасная, Северодонецк, 24 июля - Пески, Лисичанск. 28-го была освобождена Авдеевка. И каждый этот день навсегда останется в сердце каждого патриота. И за это мы будем благодарить воинам Вооруженных сил Украины, добровольцам, будем благодарить подразделениям Национальной гвардии. За то, что тогда и сейчас мы делали и делаем невозможное - мы остановили Путина, мы остановили российскую агрессию, мы сохранили Украину", - говорит Порошенко.

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"Сегодня нам нужно как никогда держаться вместе. Это уже мой третий приезд за два месяца в прифронтовую зону. Мы были в Славянске, в Краматорске, в Шумах, наблюдали Горловку. Очень верю, что скоро мы вернемся туда", - убежден он.

Поездки на Донбасс - это всегда теплые неожиданные встречи.

"Много лет видел вас только по телевизору. Спасибо за надежду, которую вы нам дали, мы ее ни в коем случае не потеряем. Я сегодня случайно здесь, очень рад здесь вас увидеть", - обратился к Порошенко командир одного из подразделений 56-й бригады майор Павел Юрчук.

"А я очень благодарен вам и за эти слова, и за патриотизм", - ответил Порошенко.

"Мы с вами любим Украину и чувствуем каждый клочок украинской земли, где бы она не находилась - на Закарпатье, в Галичине, Луганской или Одесской области. Мы - одна единая семья, и я очень благодарю вас за эти уникальные чувства", - отметил он.