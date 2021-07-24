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В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Карловку в Донецкой области. Здесь украинские патриоты, ветераны и активисты собрались на традиционный кулеш. Семь лет назад эти места освободила украинская армия вместе с добровольцами и волонтерами. Именно в Карловке работает волонтерская радиостанция "Тризуб ФМ", которая вещает в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Я очень счастлив сегодня быть здесь, в почти родном месте, в" Тризубе" у этой церкви. Я думаю, что радио "Тризуб" сейчас может вести прямую трансляцию, и на всей линии соприкосновения все украинские патриоты являются нашими слушателями", - отметил Порошенко.

"Мы здесь, чтобы показать, что Авдеевка - это очень важный город для Украины. Когда в конце 2017 года российские наемники оставили город без света, без воды, без газа, тридцатитысячный город должен был мерзнуть в условиях 25-градусных морозов. Вышли ремонтные бригады рабочих. Российские снайперы открыли по ним огонь. То есть или замерзнуть, или в эвакуацию. Мы развернули палаточный городок, куда под буржуйки могли прийти местные жители. И никто не поехал. Несмотря на то, что мы подали автобусы. Я кланяюсь жителям Авдеевки за такой украинский дух. Российские нелюди открыли артиллерийский обстрел по палаточному городку, где тогда находились гражданские. Убили маленького ребенка, убили женщину. Это хорошо характеризует, кто они есть", - вспоминает трагические события Порошенко.

"21 июля были освобождены Рубежное, Торецк. 22 июля в этот день семь лет назад были освобождены Попасная, Северодонецк, 24 июля - Пески, Лисичанск. 28-го была освобождена Авдеевка. И каждый этот день навсегда останется в сердце каждого патриота. И за это мы будем благодарить воинам Вооруженных сил Украины, добровольцам, будем благодарить подразделениям Национальной гвардии. За то, что тогда и сейчас мы делали и делаем невозможное - мы остановили Путина, мы остановили российскую агрессию, мы сохранили Украину", - говорит Порошенко.

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В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину 01
В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину 02
В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину 03

"Сегодня нам нужно как никогда держаться вместе. Это уже мой третий приезд за два месяца в прифронтовую зону. Мы были в Славянске, в Краматорске, в Шумах, наблюдали Горловку. Очень верю, что скоро мы вернемся туда", - убежден он.

Поездки на Донбасс - это всегда теплые неожиданные встречи.

"Много лет видел вас только по телевизору. Спасибо за надежду, которую вы нам дали, мы ее ни в коем случае не потеряем. Я сегодня случайно здесь, очень рад здесь вас увидеть", - обратился к Порошенко командир одного из подразделений 56-й бригады майор Павел Юрчук.

"А я очень благодарен вам и за эти слова, и за патриотизм", - ответил Порошенко.

"Мы с вами любим Украину и чувствуем каждый клочок украинской земли, где бы она не находилась - на Закарпатье, в Галичине, Луганской или Одесской области. Мы - одна единая семья, и я очень благодарю вас за эти уникальные чувства", - отметил он.

Автор: 

освобождение (567) Порошенко Петр (19620) Донбасс (26958) Антитеррористическая операция (18284) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+43
А де ж найвеличніший говнокомандувач всєя Галактики і єйо окрєсностєй?В 7-ю годовщину освобождения ряда городов Донбасса Порошенко посетил Карловку: Наши воины остановили Путина и сохранили Украину - Цензор.НЕТ 5487
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24.07.2021 10:15 Ответить
+33
а люди по моложе мечтами о будущем . шо там . лопату ему хоть закупили ? а то время идет а до миллиарда деревьев осталось посадить еще ровно миллиард
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 9646
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24.07.2021 10:28 Ответить
+30
а сёдни суббота... в оно выходной )))
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24.07.2021 10:20 Ответить
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Ты-да,красиво себя описал в двух словах.
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24.07.2021 12:40 Ответить
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 8895
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24.07.2021 18:40 Ответить
Кацап лахтинський, звертайся
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24.07.2021 23:04 Ответить
Пиши номер телефону-звернусь.
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25.07.2021 00:31 Ответить
До психіатра звернись
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25.07.2021 00:37 Ответить
Єдина армія на яку порохнявий витрачає свої кошти-армія його ботів і цей сайт тільки це стверджує. Все інше що він робить виглядає ницо і цинічно.
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24.07.2021 18:46 Ответить
голосуй за Х*йло і надалі
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24.07.2021 23:05 Ответить
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 3725
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24.07.2021 19:07 Ответить
Скромничает, остановил войну Петр Алексеевич, подписав Минские соглашения.
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24.07.2021 20:49 Ответить
Пороха не відсирів.
Пороха на президента
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24.07.2021 23:06 Ответить
У 7-му річницю визволення низки міст Донбасу Порошенко відвідав Карлівку: Наші воїни зупинили Путіна й зберегли Україну - Цензор.НЕТ 334
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24.07.2021 23:11 Ответить
потужненько.
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25.07.2021 04:03 Ответить
Яка тільки добра, чуйна, чемна, уважна, вихована, делікатна людина - наш п'ятий президент. А як він піклується про захисників України, як зворушливо спостерігати коли Петро Олексійович особисто керує розподілом допомоги з власних коштів військовим на лінії розмежування, які теплі слова знаходить при цьому:
«Не шкодуйте - більшенько накладайте цукерочок "Рошен", але уважненько пильнуйте, аби не сплутати - кругленькі по 170, квадратненькі по 230 - щоб не занизити підсумочок у грошиках рахуночків на оплаточку».
А інколи як гаркне: «У голодранці мене шиєте, злидні твердолобі, чорти б вас ухопили!»
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25.07.2021 12:02 Ответить
петя гастролирующий чмошник....
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25.07.2021 13:36 Ответить
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