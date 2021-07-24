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Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель химикатами на полях в Ривненской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 квадратных метров. На месте происшествия также работали сотрудники ГУ ГСЧС, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следственные отделения №1 Ривненского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лужи ярко-розового цвета неизвестного происхождения появились под Ривным. ФОТО

По результатам всех назначенных исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации события.

Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель 01
Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель 02
Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель 03
Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель 04

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте также: Розовые лужи под Ривным неопасны, это средства для борьбы с вредителями, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщалось ранее, в поле недалеко от Ривного появились лужи с розовой окраской. Позже в ГСЧС отметили, что жидкость ярко-розового цвета - это сертифицированное средство для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти. Но для людей это вещество якобы не представляет опасности.

загрязнение (256) земля (1950) экология (1609) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+7
Не опасными они станут когда будет проплата за закрытие уголовного дела...
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24.07.2021 14:33 Ответить
+5
Какой розовый? Под пурпурно-лиловый танцевал...
https://www.youtube.com/watch?v=9sGy_-p_sVE https://youtu.be/9sGy_-p_sVE Deep Purple - Speed King
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24.07.2021 13:57 Ответить
+4
Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель - Цензор.НЕТ 9208
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24.07.2021 13:47 Ответить
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Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель - Цензор.НЕТ 9208
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24.07.2021 13:47 Ответить
Какой розовый? Под пурпурно-лиловый танцевал...
https://www.youtube.com/watch?v=9sGy_-p_sVE https://youtu.be/9sGy_-p_sVE Deep Purple - Speed King
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24.07.2021 13:57 Ответить
Так вчора ж написали що вони не шкідливі.
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24.07.2021 14:24 Ответить
Не опасными они станут когда будет проплата за закрытие уголовного дела...
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24.07.2021 14:33 Ответить
це інапланетяне винні
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24.07.2021 14:37 Ответить
неа...мужик на втором сверху снимке.помочился не думая
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24.07.2021 14:44 Ответить
блин... долго же он терпел...
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26.07.2021 08:44 Ответить
Рожеве міцне.
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24.07.2021 15:02 Ответить
Есть четыре класса опасных веществ, откуда пятый, отдельная классификация??..
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24.07.2021 16:05 Ответить
Штраф??!****!!!
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24.07.2021 16:22 Ответить
эти суки аграрии вообще охренели. воду для разбавления химии черпают наглую из карьеров и маленьких речек...
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25.07.2021 13:32 Ответить
а ти не ****, аграріїв, хоча б у моніторі бачив?
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25.07.2021 19:07 Ответить
 
 