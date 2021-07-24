Розовые лужи на Ривненщине: полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель. ФОТОрепортаж

Полиция открыла уголовное дело по факту загрязнения земель химикатами на полях в Ривненской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество розового цвета на площади 635,8 квадратных метров. На месте происшествия также работали сотрудники ГУ ГСЧС, экологическая и Госпотребслужба. Специалисты отобрали образцы почвы для проведения соответствующих экспертиз.

По факту загрязнения земель веществами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды следственные отделения №1 Ривненского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

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По результатам всех назначенных исследований будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации события.









Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Как сообщалось ранее, в поле недалеко от Ривного появились лужи с розовой окраской. Позже в ГСЧС отметили, что жидкость ярко-розового цвета - это сертифицированное средство для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти. Но для людей это вещество якобы не представляет опасности.