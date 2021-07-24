РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6201 посетитель онлайн
Новости Фото
3 611 25

Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор. ФОТО

В центре Киева днем 24 июля случился пожар на Крещатике. Возгорание возникло во дворе одного из домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.

"Горит мусор на площади 20 кв м во дворе дома по адресу Крещатик, 13", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Тушение продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор 01

пожар (5979) ГСЧС (5032) Крещатик (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 1353
показать весь комментарий
24.07.2021 15:20 Ответить
+4
Это ж сколько там мусора было,чтоб так загореться,аж чтоб в новостях писали?!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:24 Ответить
+4
цензор жовта преса
показать весь комментарий
24.07.2021 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 1353
показать весь комментарий
24.07.2021 15:20 Ответить
Беркут танцует канкан, развлекая киевлян и гостей столицы. 😎
показать весь комментарий
24.07.2021 17:04 Ответить
Это ж сколько там мусора было,чтоб так загореться,аж чтоб в новостях писали?!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:24 Ответить
Для такого объема дыма - достаточно пары дивано-шкафов и одного комплекта старых автошин от всего одного старого совкового драндулета.
показать весь комментарий
24.07.2021 22:33 Ответить
цензор жовта преса
показать весь комментарий
24.07.2021 15:28 Ответить
сам зІльоний!!!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:35 Ответить
Мусор загорелся!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:29 Ответить
Это сметуны майдан начали, требуют посадить барыгу и поднять цену на газ!
показать весь комментарий
24.07.2021 15:30 Ответить
у авакяна бомбануло?
показать весь комментарий
24.07.2021 15:31 Ответить
Тушение продолжается
***
Віталя відра в руки і гасити
показать весь комментарий
24.07.2021 15:35 Ответить
Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор - Цензор.НЕТ 3724
показать весь комментарий
24.07.2021 15:37 Ответить
Фамилия мусора не сообщается?
показать весь комментарий
24.07.2021 15:54 Ответить
...по предварительным данным, причиной возгорания стало самопроизвольное нагревание ягодиц мусора как реакция на отставку Авакова 👮😳😠😡🥵🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
24.07.2021 16:10 Ответить
Пожежа в центрі Києва: в одному з дворів на Хрещатику загорілося сміття - Цензор.НЕТ 641
показать весь комментарий
24.07.2021 16:11 Ответить
Эти козы точно знают кто у нас в МИД рулит
показать весь комментарий
24.07.2021 16:13 Ответить
Чьо, козлик, грустный такой? Ждьошь, когда зельцман принесьот то, шо обещаль?)
показать весь комментарий
24.07.2021 16:19 Ответить
А он ещё мамку твою не подоил на велике будівництво!)))
показать весь комментарий
24.07.2021 16:22 Ответить
Горілий чи згорілий мусор це - феєрично
показать весь комментарий
24.07.2021 16:14 Ответить
Якийсь патрульний сміття дізнався, що будуть перевіряти стрілянину зі стовбурів по рухливій меті - от у нього і запалала п'ята крапка 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
24.07.2021 17:09 Ответить
Закономерно что сайт стал черный, - столько черноротых тут....
показать весь комментарий
24.07.2021 17:31 Ответить
Это боковой двор в самом конце Крещатика.
А если плеснуть растворителя в мусорный бак возле ахметовского ЦУМа -
будет настоящая сочная новость с самого центра Крещатика.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:13 Ответить
Прямо в центре столько мусора?
показать весь комментарий
24.07.2021 18:30 Ответить
Показали только дым - это могла быть просто банка краски.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:32 Ответить
Просто совещание патрульной роты провели и разрешили перекурить
показать весь комментарий
24.07.2021 22:36 Ответить
когда в Кременчуге горит свалка, то дыма больше и никому до лохов дела нет ...
показать весь комментарий
25.07.2021 07:19 Ответить
 
 