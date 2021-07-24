Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор. ФОТО

В центре Киева днем 24 июля случился пожар на Крещатике. Возгорание возникло во дворе одного из домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.

"Горит мусор на площади 20 кв м во дворе дома по адресу Крещатик, 13", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Тушение продолжается.

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