Пожар в центре Киева: в одном из дворов на Крещатике загорелся мусор. ФОТО
В центре Киева днем 24 июля случился пожар на Крещатике. Возгорание возникло во дворе одного из домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе столичной ГСЧС.
"Горит мусор на площади 20 кв м во дворе дома по адресу Крещатик, 13", - сказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
Тушение продолжается.
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+7 Речь Брежнева
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+4 Porol ferton
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+4 Fernando
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Віталя відра в руки і гасити
А если плеснуть растворителя в мусорный бак возле ахметовского ЦУМа -
будет настоящая сочная новость с самого центра Крещатика.