Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Установлено, что к противоправной деятельности причастны минимум 10 человек - жители Волынской и Ривненской областей. Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты. По результатам проведенных обысков у фигурантов полицейские изъяли 300 кг драгоценных камней и оборудования почти на 1 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации областной полиции.

"23 июля, сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области и пограничниками под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов корпуса оперативно-внезапной действия, роты полиции особого назначения, отдела пограничной службы "Дозор-Житомир" провели 16 санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей, в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые были оборудованы злоумышленниками в Ковеле и Луцке. В помещениях также было обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, А также пистолет и денежные средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж

В Нацполиции отметили: "Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около миллиона гривен. Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ривненской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ривненской областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как отмечают в полиции, злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

"Сейчас, в рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины", - резюмировали в Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж







