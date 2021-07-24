Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Установлено, что к противоправной деятельности причастны минимум 10 человек - жители Волынской и Ривненской областей. Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты. По результатам проведенных обысков у фигурантов полицейские изъяли 300 кг драгоценных камней и оборудования почти на 1 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации областной полиции.
"23 июля, сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области и пограничниками под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов корпуса оперативно-внезапной действия, роты полиции особого назначения, отдела пограничной службы "Дозор-Житомир" провели 16 санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей, в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря", - говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые были оборудованы злоумышленниками в Ковеле и Луцке. В помещениях также было обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, А также пистолет и денежные средства.
В Нацполиции отметили: "Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около миллиона гривен. Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ривненской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ривненской областей".
Как отмечают в полиции, злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
"Сейчас, в рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины", - резюмировали в Нацполиции.
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злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
Это бред сивой кобылы
чи головне для усих ланок влади: ловити, оббирати, карати, руйнувати і потім просити кредити: "дайте, хто скільки зможе, самі ми нє мєстниє"
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
Ніякого закону на заборону не має, це не наркотики, не зброя.
Щось за метеорити, закамянілі рештки динозаврів не садять, копай стільки хочеш.
ЛИКВИДИРОВАЛИ это когда РАССТРЕЛЯЛИ.
Набирают школота на работу, главное что бы глаза горели и вид был лихой и слегка придурковатый