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Новости Фото Янтарная мафия
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Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Установлено, что к противоправной деятельности причастны минимум 10 человек - жители Волынской и Ривненской областей. Злоумышленники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты. По результатам проведенных обысков у фигурантов полицейские изъяли 300 кг драгоценных камней и оборудования почти на 1 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации областной полиции.

"23 июля, сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области и пограничниками под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и по силовой поддержке бойцов корпуса оперативно-внезапной действия, роты полиции особого назначения, отдела пограничной службы "Дозор-Житомир" провели 16 санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей, в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые были оборудованы злоумышленниками  в Ковеле и Луцке. В помещениях также было обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, А также пистолет и денежные средства.

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В Нацполиции отметили: "Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около миллиона гривен. Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ривненской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля. Он обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ривненской областей".

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Как отмечают в полиции, злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

"Сейчас, в рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведения необходимых экспертиз. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины", - резюмировали в Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция 01
Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция 02
Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция 03
Преступная группа, наладившая переработку янтаря и отправку его в ОАЭ, ликвидирована на Волыни, - Нацполиция 04

янтарь (582) Волынская область (1013)


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Топ комментарии
+6
Нормально пацаны бизнес наладили,валюта в страну бы поступала,а так мусорная себе карманы янтарем набъет.
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24.07.2021 16:04 Ответить
+4
Не заплатили своєчасно данину......
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24.07.2021 16:01 Ответить
+3
Янтарь - вотчина местечковых ментов и СБУшников, крышуется с самого самого верха - была и будет их кормушкой. Также как и каннабис.
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
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24.07.2021 17:56 Ответить
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Не заплатили своєчасно данину......
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24.07.2021 16:01 Ответить
Нормально пацаны бизнес наладили,валюта в страну бы поступала,а так мусорная себе карманы янтарем набъет.
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24.07.2021 16:04 Ответить
в чём преступление?
злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.
Это бред сивой кобылы
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24.07.2021 16:04 Ответить
Душат малый бизнес
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24.07.2021 16:24 Ответить
И что преступного,люди просто работали,создавали рабочие места,кормили семьи,теперь плати взятки следователям,прокурорам,судьям и в Польшу,замечательная у нас страна.
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24.07.2021 16:26 Ответить
Так тож ЗЕка шарашка была. Что он зря к саудитам летал?
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24.07.2021 16:38 Ответить
Ликвидирована .... круто, как при сталине
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24.07.2021 16:43 Ответить
Это при Сталине "ликвидировали"- сейчвс мвксимум задерживают.
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24.07.2021 16:50 Ответить
"Ликвидированы"- это когда всех перебили. А сейчас "временно приостановлена". И то, под большим вопросом ещё.
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24.07.2021 17:18 Ответить
..а зробити притомне законодавство для бурштинокопачів, щоб люди могли спокійно працювати, прибирати срач після своєї праці, платити справедливі податки, без хабарів, ВЛАДА не бажає?..
чи головне для усих ланок влади: ловити, оббирати, карати, руйнувати і потім просити кредити: "дайте, хто скільки зможе, самі ми нє мєстниє"
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24.07.2021 17:41 Ответить
Янтарь - вотчина местечковых ментов и СБУшников, крышуется с самого самого верха - была и будет их кормушкой. Также как и каннабис.
Никогда людям не дадут распоряжаться недрами и богатствами этой территории. Поэтому и хоронятся любые попытки создать правильное законодательство, которое бы позволило и места рабочие создать, и платить налоги.
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24.07.2021 17:56 Ответить
Шо, прокурори з ізбушніками теж? Не смішить мої мешти, Ізя!)))
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24.07.2021 18:04 Ответить
Щось я не розумію, чому добувати, перевозити та продавати бурштин заборонено.
Ніякого закону на заборону не має, це не наркотики, не зброя.
Щось за метеорити, закамянілі рештки динозаврів не садять, копай стільки хочеш.
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24.07.2021 21:35 Ответить
Ох уж эта молодежь.....
ЛИКВИДИРОВАЛИ это когда РАССТРЕЛЯЛИ.
Набирают школота на работу, главное что бы глаза горели и вид был лихой и слегка придурковатый
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25.07.2021 05:55 Ответить
 
 