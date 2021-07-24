При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы задержали несколько групп нелегальных мигрантов из страны с повышенной террористической угрозой. Они успешно прошли через территорию РФ, но как только оказались на территории Украины - сработали правоохранители и их задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Всего было задержано 4 группы иностранцев, которые планировали нелегально попасть в ЕС. По предварительным данным, большинство из них - выходцы из Афганистана.

Маршрут нелегалов проходил через территорию РФ. Оттуда они организованными группами должны были пересечь госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска. Затем организаторы схемы "гарантировали" иностранцам транзитную переправку в Евросоюз", - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили первую группу нелегалов на "перевалочной" квартире в Северодонецке, вторую - на попытке скрытого перемещения через территорию региона.

Других нелегалов правоохранители задержали в приграничных районах Луганщины. В общем задержано 35 иностранцев.

"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации подпольного трафика", - отметили в СБУ.

Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения.

"Мероприятия по разоблачению правонарушения приводили сотрудники Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с Госпогранслужбой, Национальной полицией и за процессуального руководства Луганской областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

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