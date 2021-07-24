РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12554 посетителя онлайн
Новости Фото
4 990 34

При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы задержали несколько групп нелегальных мигрантов из страны с повышенной террористической угрозой. Они успешно прошли через территорию РФ, но как только оказались на территории Украины - сработали правоохранители и их задержали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

"Всего было задержано 4 группы иностранцев, которые планировали нелегально попасть в ЕС. По предварительным данным, большинство из них - выходцы из Афганистана.

Маршрут нелегалов проходил через территорию РФ. Оттуда они организованными группами должны были пересечь госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска. Затем организаторы схемы "гарантировали" иностранцам транзитную переправку в Евросоюз", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Белорусский режим искусственно поощряет нелегальную миграцию, - Литва в ООН

Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили первую группу нелегалов на "перевалочной" квартире в Северодонецке, вторую - на попытке скрытого перемещения через территорию региона.

Других нелегалов правоохранители задержали в приграничных районах Луганщины. В общем задержано 35 иностранцев.

"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к организации подпольного трафика", - отметили в СБУ.

Решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страну происхождения.

"Мероприятия по разоблачению правонарушения приводили сотрудники Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с Госпогранслужбой, Национальной полицией и за процессуального руководства Луганской областной прокуратуры", - резюмировали в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 52 нелегалов из Вьетнама обнаружили в Одесской области. ФОТО

При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ 01
При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ 02
При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ 03

мигранты (990) нелегалы (453) СБУ (20067)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Да-да, и всё за счёт налогоплатильщиков. Я так понимаю Рашка с Бульбофюрером решили открыть ворота и заполонить всю Европу очередными голожопыми беженцами со всех дырок мира. Работает же, очередной повод "договариваться"
показать весь комментарий
24.07.2021 17:10 Ответить
+4
...а мы с тобой оплатим это турне...

Айнфэрштандэн? *)
показать весь комментарий
24.07.2021 17:21 Ответить
+3
Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?..(с)...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?..(с)...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:06 Ответить
При попытке незаконного пересечения границы задержано четыре группы нелегалов численностью 35 человек, - СБУ - Цензор.НЕТ 1902
показать весь комментарий
24.07.2021 17:10 Ответить
ДПСУ при Авакові перетворилось на мафіозну організацію яка продає прохід через кордон за гроші наліво і направо! Але це не виправдовує СБУ, яке також продає Україну гуртом та вроздріб! Обидві організації ДПСУ та СБУ очікує люстрація та зачистка!
показать весь комментарий
24.07.2021 18:21 Ответить
Они направлялись в ЕС, так пусть бы ехали. Теперь у Украины головная боль куда их деть и содержать их будут за деньги бюджета, для этого ещё тарифы поднимут. Из Россия назад примет?
показать весь комментарий
25.07.2021 07:02 Ответить
Да-да, и всё за счёт налогоплатильщиков. Я так понимаю Рашка с Бульбофюрером решили открыть ворота и заполонить всю Европу очередными голожопыми беженцами со всех дырок мира. Работает же, очередной повод "договариваться"
показать весь комментарий
24.07.2021 17:10 Ответить
И через Беларусь и нам заодно проблемы создать, пусть тратим свои дрявые финансы и дырки в границе уточнить, вообщем комплексный подход, пока мы сопли жуём
показать весь комментарий
24.07.2021 17:15 Ответить
Зачем ты мне всё это пишешь?... Возьми к себе домой на своё содержание всех этих замечательных 35 афганцев и осознаешь проблемы, только не в романах, а реале
показать весь комментарий
24.07.2021 17:20 Ответить
Так не читай чушь, а пиши свои гениальные решения. В чём проблема? Да и эти замечательные афганцы у тебя дома оторвут тебя же от романов, чуши на Цензоре и помогут разнообразить общение
показать весь комментарий
24.07.2021 17:28 Ответить
Рашке хочется, что бы ес и от нас отгородилась колючей проволокой из за мигрантов. Они ведь этих мигрантов специально сюда гонят..
показать весь комментарий
24.07.2021 20:59 Ответить
Та Білорусь зараз з усіх боків перекрита подвійним заслоном, певне дійсно легше через нас, тільки незрозуміло що таке "приховане пересування" по Северодонецьку, якби по Чернівцям "приховано" йшла група в 30 чоловік, намагаючись ховатись за кутками, їх би теж взяли.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:20 Ответить
Пане Буков, маю підозру, що цю схему організував Му-сосі Найєм.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:46 Ответить
С такими нужно так- СБУшники должны сделать вид, что они и есть организаторы. Посадить на самолёт как-бы до Кёльна- "всё ж по плану")). Потом, по прилёту, те радостные выходят, а там Кабул
показать весь комментарий
24.07.2021 17:14 Ответить
...а мы с тобой оплатим это турне...

Айнфэрштандэн? *)
показать весь комментарий
24.07.2021 17:21 Ответить
800 евро в месяц с меня дерут. Это ещё после кое-каких разбирательств в мою пользу.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:26 Ответить
Неплохо зарабатываешь! ...при такой налоговой обдираловке...

Или ты и мед. страховку посчитал, с квартплатой впридачу + нэбэнкостэн? *)
показать весь комментарий
24.07.2021 17:32 Ответить
Нет. У меня брутто не самое маленькое. Но всё относительно. Но и 4класс налога.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:34 Ответить
-- значит, у жинки тоже 4 класс... -- береги её, а то пойдёшь, как я и дети в школу -- во второй класс...*)
показать весь комментарий
24.07.2021 17:41 Ответить
А почему как-бы? Или вам только СП подавай?Эти впридачу с потоком полагаются.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:22 Ответить
Лукашенко ты?))
показать весь комментарий
24.07.2021 17:27 Ответить
Я я натюрлих.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:29 Ответить
На границе с рашкой, уже давно заградительные минные полосы должны быть.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:14 Ответить
Сперва заградительного Президента себе найдите... -- путём заминирования всего Печерска.
...и, шо б он на Майдане маршрут прохода по минному полю к Банковой, на майданной сцене получал...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:28 Ответить
Как хорошо, что у нас убежище х** получишь даже если есть реальные основания. Отправят нахрен домой в грузовом отделении. Так что больше и желания не появится. Учись, Литва.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:21 Ответить
Нещасні люди.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:37 Ответить
Несчастные? Почему в рф не остались, ведь жизнь в рф лучьше, чем афгане? Скорее куйло решило наладить поставку беженцев в ЕС.
показать весь комментарий
24.07.2021 18:44 Ответить
Торгівля людьми,це програма терористичного утворення росфедерастія,московити-мусора за гроші перевозять мігрантів на кордони ЄС.
показать весь комментарий
24.07.2021 19:00 Ответить
а переправляти назад - як будуть?
показать весь комментарий
24.07.2021 20:05 Ответить
Через мінне поле!
показать весь комментарий
24.07.2021 20:25 Ответить
Зверушек уже полный Киев. Беспредел.
показать весь комментарий
24.07.2021 21:53 Ответить
В Афганистан вернуть нереально.
показать весь комментарий
25.07.2021 09:20 Ответить
 
 