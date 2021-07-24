"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Валках на Харьковщине работники больницы на час перекрыли движение международной трассе Киев - Харьков - Довжанский, требуя выплатить задолженность по зарплате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Началась акция 14:00, в ней приняли участие 100-150 участников, за порядком следили 24 полицейских.

Как передает Суспільне, медики держали плакаты "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні — "ні!", "Скороченню медиків — "ні!", "Зарплата — без затримки", "Гідну зарплату медикам".

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Когда вышли на пешеходный переход, медики начали скандировать: "Зарплата", "Оставьте рабочие места". Пропускали только спецтранспорт, фуры и рейсовые автобусы стояли.

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Автомобилисты пытались объехать перекрытый участок, однако люди перекрывали и те пути.

Протест медиков поддержали представители Союза ветеранов АТО.

Протестующие требовали не только выплаты задолженности, но и смены руководства больницы.

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Директор больницы Богдан Носатов заявил СМИ, что деньги медикам выплатят на следующей неделе. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%.

"Больницу никто не закроет, но, чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы… Это неправильно, глупо, но, к сожалению, ситуация такова", - сказал Носатов.

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Общий долг перед работниками составляет 5,8 млн грн.

Как сообщал Укринформ, в Валковской больнице почти три месяца не выплачивают зарплату: работники не получили "ковидные" выплаты за апрель, зарплату за май-июнь и аванс за июль.

Ранее вопрос с невыплатой "ковидных" денег рассматривался на отдельном заседании Кабинета Министров. Было принято решение - за апрель контракты будут заключены, и оплата будет осуществлена. Однако денег работники не получили.

В ОГА создали рабочую группу, которая будет способствовать решению ситуации, а также проверит работу руководства заведения. В частности, среди претензий областной власти то, что с опозданием вносятся данные в электронную систему, согласно которой происходят начисления. Также руководству больницы рекомендовали расширить перечень медуслуг для заключения договоров с Нацслужбой здоровья.

По факту невыплаты заработной платы валковским медикам ранее уже открыли уголовное производство.

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17 июня коллектив больницы провел акцию протеста под зданием Валковского городского совета.