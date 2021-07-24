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"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Валках на Харьковщине работники больницы на час перекрыли движение международной трассе Киев - Харьков - Довжанский, требуя выплатить задолженность по зарплате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Началась акция 14:00, в ней приняли участие 100-150 участников, за порядком следили 24 полицейских.

Как передает Суспільне, медики держали плакаты "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні — "ні!", "Скороченню медиків — "ні!", "Зарплата — без затримки", "Гідну зарплату медикам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для повышения зарплат медикам необходимо наполнить Программу медицинских гарантий, - Ляшко

Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 01
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 02
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 03
Фото: suspilne.media

Когда вышли на пешеходный переход, медики начали скандировать: "Зарплата", "Оставьте рабочие места". Пропускали только спецтранспорт, фуры и рейсовые автобусы стояли.

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Автомобилисты пытались объехать перекрытый участок, однако люди перекрывали и те пути.

Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 04
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 05
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 06
Фото: suspilne.media

Протест медиков поддержали представители Союза ветеранов АТО.

Протестующие требовали не только выплаты задолженности, но и смены руководства больницы.

Также читайте: За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко

Директор больницы Богдан Носатов заявил СМИ, что деньги медикам выплатят на следующей неделе. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%.

"Больницу никто не закроет, но, чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы… Это неправильно, глупо, но, к сожалению, ситуация такова", - сказал Носатов.

Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 07
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 08
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 09
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 05
Фото: suspilne.media
Владо, хай вас лікують футболісти, - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине 11
Фото: suspilne.media

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Общий долг перед работниками составляет 5,8 млн грн.

Как сообщал Укринформ, в Валковской больнице почти три месяца не выплачивают зарплату: работники не получили "ковидные" выплаты за апрель, зарплату за май-июнь и аванс за июль.

Ранее вопрос с невыплатой "ковидных" денег рассматривался на отдельном заседании Кабинета Министров. Было принято решение - за апрель контракты будут заключены, и оплата будет осуществлена. Однако денег работники не получили.

В ОГА создали рабочую группу, которая будет способствовать решению ситуации, а также проверит работу руководства заведения. В частности, среди претензий областной власти то, что с опозданием вносятся данные в электронную систему, согласно которой происходят начисления. Также руководству больницы рекомендовали расширить перечень медуслуг для заключения договоров с Нацслужбой здоровья.

По факту невыплаты заработной платы валковским медикам ранее уже открыли уголовное производство.

Читайте: Поручил Минздраву и НСЗУ подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медиками, - Шмыгаль

17 июня коллектив больницы провел акцию протеста под зданием Валковского городского совета.

Автор: 

акция (2425) Харьковщина (5577) врачи (1518)


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Топ комментарии
+60
Нехай щастить!!!

Що обрали - те й отримали.
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24.07.2021 18:41 Ответить
+37
"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине - Цензор.НЕТ 4250
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24.07.2021 18:51 Ответить
+32
А я казала уродам- не чіпайте Супрун.
Але ж зебілля по своєму пнулось.
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24.07.2021 18:54 Ответить
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кстати, да
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25.07.2021 07:28 Ответить
Галасавалі? Жрі-ТЄ!
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24.07.2021 19:49 Ответить
Дешевий популізм. Держава має піти з медицини. Платина запрацювати приватна страхова медицина, яка і дасть цим лікарям гідну зарплату, а нам їхню відповідальність та належну якість послуг. А це - ідіотизм.
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24.07.2021 20:01 Ответить
Довбаний т9.. повинна запрацювати
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24.07.2021 20:03 Ответить
зажрались при "папирэдниках", а теперь жирок немного сбросите, сами же знаете, что это полезно.
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24.07.2021 20:07 Ответить
вообще-то, клятва Гиппократа, вроде как не просто бла-бла-бла! поэтому заткнулись и работать!
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24.07.2021 20:12 Ответить
))) У получивших мед образование в совке никогда не было клятвы Гипократа . Там какой то разводняк был с клятвой мед работника
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24.07.2021 20:19 Ответить
Прочитайте клятву Гіпократа і заспокойтесь. Там ні слова немає про те, медик повинен когось лікувати "денно і ночно". І на халяву.
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24.07.2021 22:09 Ответить
как раз таки гипократ писал \или говорил\ - каждый чих должен быть вылечен врачом только за деньги
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25.07.2021 12:18 Ответить
странно, когда была Супрун, ни о каком сокращении больниц и долгах по з/п врачам в рамках медреформы речь не шла, но последние год-полтора из регионов часто слышно, что там поувольняли, там закрыли-сократили и тд. Может, хоть у врачей доходилка сработает? Люди с в/о, как-никак
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24.07.2021 20:12 Ответить
Ты в коме последние 7 лет был?
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24.07.2021 21:26 Ответить
и куда же в таком треде без потерпевших зелибоб, сразу переходящих к злобному лаю) ты шо хотел-то, дядька?
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25.07.2021 14:17 Ответить
Правильно. Бо т.з. "реформи" від Супрун були реструкторизовані в часі: "реформи" первинної, вторинної ланки ропочалися уже після того як цю даму вигнали (іншого терміну стосовно нї і не придумаєш)
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24.07.2021 22:31 Ответить
ку-ку, первичка от Супрун работает уже года 3
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25.07.2021 14:14 Ответить
Лікарів у селах майже немає. Доживають пенсіонери, котрим кудись їхати уже пізно. Вся робота т.з. "пєрвічки" зводиться до штампування всеможливих направлень (куди-небуть, лиш би подальше) фельдшерами і медсестрами, За якими люди вистоюють у чергах, а потім кона ють у чергах до т.з. "спеціалістів" районних. Жодної відповідальності (а, відповідати-то НІКОМУ!) за кінцеві результати :за лікування, профілактику (даруйте за нецензурщину...), захворюваність, запущеність, туберкульоз, онкологію... Оце "первічка" від Супрун. При Союзі за такий бардак головний лікар, заступники клали партквитки на стіл і пиз.ували працювати кудись на участки
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26.07.2021 14:58 Ответить
Никогда такого не понимала, не выплатили зарплату, никто не выходит на работу! Конец
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24.07.2021 20:34 Ответить
Як закриють лікарню, то де ж вони взятки будуть брати
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24.07.2021 20:37 Ответить
Як закриють лікарню, то де ж вони взятки будуть брати
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24.07.2021 20:38 Ответить
Провокация ! Шмыгаль сказал ,- всё платим ,все счастливы! Зеленые слова на ветер не бросают.
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24.07.2021 20:49 Ответить
Все розумію,але до чого тут футболісти ????
Логічніше запропонувати лікувати комікам-кавеенщікам !
Та певно,в цього контингенту досі винна Супрун
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24.07.2021 20:51 Ответить
Однозначно футболисты тут не причем, вот клоуны из 95-го квартала, это да😁
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24.07.2021 20:56 Ответить
Футболисты здесь при том, что получают миллионы долларов, а не гривен,
а пользы от них людям - НОЛЬ.
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24.07.2021 22:33 Ответить
Футболисты не получают зарплату от государства или я ошибаюсь?
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24.07.2021 23:51 Ответить
Это вы не в курсе дел с возрождающимся из пепла Металлистом-2
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25.07.2021 01:15 Ответить
Завтра ЗЕкоманда медикам задолженость оплатит,отберет деньги от какого нибуть детского учреждения,социального фонда или у работяг из забоя и погасит задолженость.
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24.07.2021 21:16 Ответить
У Зеленского любой Мерседес дороже 5,8 миллиона гривен.
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24.07.2021 22:34 Ответить
Кляті водії!! Треба було попроколювати колеса, або перевертати автівки!!
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24.07.2021 22:38 Ответить
Медики, ну ви якісь наївні. Ви старі, вже скоро - на мусорку, всім в світі потрібні нові, поступливі, з новими догмами від ВОЗу.
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24.07.2021 23:05 Ответить
Это они что, на денюжки Православского нацелились? Какая черная неблагодарность.
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25.07.2021 01:15 Ответить
только забастовки и демонстрации
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25.07.2021 07:26 Ответить
На зарплату госгандонам( типа Витренок,Лещенок ....) с миллиоными месячными зарплатами деньги есть,а на медиков"нет". Пока не лишим чиновников власти распоряжаться ПО СВОЕМУ усмотрению деньгами до тех пор будем падать в яму.
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25.07.2021 08:12 Ответить
Голосовали за шмарклю - идите на панель работать. Там как раз трасса проходит через город, будет спрос.
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25.07.2021 08:34 Ответить
А чого хотіли, коли обрали президентом уклоніста від призиву, та мало того ще й зрадник в n'ній степені.
Було б чудово перенести апарат президента, кабінет міністрів разом з їх помічниками, та штаб зе зрадників в зону "припинення вогню", десь по середині.
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25.07.2021 08:47 Ответить
Ніколи не розумів форми протесту у виді перекривання доріг. При чому тут прості невинні люди, які мають свої плани, кудись їдуть, добираються додому і т. д.? Протестуйте під адмін. будівлями або приватними будинками представників влади, а не зупиняйте рух на трасах...
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25.07.2021 10:36 Ответить
В Валках голосували за зелене лайно та за бойко. Ось и хавайте, дебіли.
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25.07.2021 11:36 Ответить
Результати голосування на виборах президента України в 2019 - ТВО №180, куди входить місто Валки Харківської області - 88,46% за Зеленського. Бачили очі, що купували? Лопайте під саму зав'язку/
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26.07.2021 07:47 Ответить
ЖРІ ТЄ!
Вам же - "какая разніца"?
Ніякого співчуття. Лише примарні надії на порозумнішання "мудрого наріду". (
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26.07.2021 14:19 Ответить
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