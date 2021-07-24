"Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, которым задолжали 5,8 млн грн зарплаты, перекрывали трассу на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В Валках на Харьковщине работники больницы на час перекрыли движение международной трассе Киев - Харьков - Довжанский, требуя выплатить задолженность по зарплате.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Началась акция 14:00, в ней приняли участие 100-150 участников, за порядком следили 24 полицейских.
Как передает Суспільне, медики держали плакаты "Врятуємо Валківську лікарню", "Знищенню лікарні — "ні!", "Скороченню медиків — "ні!", "Зарплата — без затримки", "Гідну зарплату медикам".
Когда вышли на пешеходный переход, медики начали скандировать: "Зарплата", "Оставьте рабочие места". Пропускали только спецтранспорт, фуры и рейсовые автобусы стояли.
Автомобилисты пытались объехать перекрытый участок, однако люди перекрывали и те пути.
Протест медиков поддержали представители Союза ветеранов АТО.
Протестующие требовали не только выплаты задолженности, но и смены руководства больницы.
Директор больницы Богдан Носатов заявил СМИ, что деньги медикам выплатят на следующей неделе. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%.
"Больницу никто не закроет, но, чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы… Это неправильно, глупо, но, к сожалению, ситуация такова", - сказал Носатов.
Общий долг перед работниками составляет 5,8 млн грн.
Как сообщал Укринформ, в Валковской больнице почти три месяца не выплачивают зарплату: работники не получили "ковидные" выплаты за апрель, зарплату за май-июнь и аванс за июль.
Ранее вопрос с невыплатой "ковидных" денег рассматривался на отдельном заседании Кабинета Министров. Было принято решение - за апрель контракты будут заключены, и оплата будет осуществлена. Однако денег работники не получили.
В ОГА создали рабочую группу, которая будет способствовать решению ситуации, а также проверит работу руководства заведения. В частности, среди претензий областной власти то, что с опозданием вносятся данные в электронную систему, согласно которой происходят начисления. Также руководству больницы рекомендовали расширить перечень медуслуг для заключения договоров с Нацслужбой здоровья.
По факту невыплаты заработной платы валковским медикам ранее уже открыли уголовное производство.
17 июня коллектив больницы провел акцию протеста под зданием Валковского городского совета.
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Логічніше запропонувати лікувати комікам-кавеенщікам !
Та певно,в цього контингенту досі винна Супрун
а пользы от них людям - НОЛЬ.
Було б чудово перенести апарат президента, кабінет міністрів разом з їх помічниками, та штаб зе зрадників в зону "припинення вогню", десь по середині.
Вам же - "какая разніца"?
Ніякого співчуття. Лише примарні надії на порозумнішання "мудрого наріду". (