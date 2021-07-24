Суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, - САП. ФОТО
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому во взяточничестве заместителю председателя Харьковского облсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога", - говорится в сообщении.
Подозреваемого взяли под стражу с возможностью залога до 20 сентября 2021 года.
22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.
23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".
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а для генерала Павловского 475 млн...
как рассчитывают эти суммы?
https://24tv.ua/slugi-ne-vignali-fraktsiyi-golovu-harkivskoyi-********-novini_n1694850
Малыш, ты меня волнуешь
Малыш!. мы видели тебя в гробу,
Мы - весь коллектив НАБУ))