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Суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, - САП. ФОТО

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому во взяточничестве заместителю председателя Харьковского облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По решению следственного судьи, который удовлетворил ходатайство прокурора, к должностному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу с возможностью залога до 20 сентября 2021 года.

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Суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, - САП 01
Суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, - САП 02

Суд отправил под арест с альтернативой залога в 4,75 млн грн пойманного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета, - САП 03

22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн 50 тыс.грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия.

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23 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении обоим задержанным по ч.4 ст.368 (неправомерная выгода) УК Украины. Она также дала понять, что задержанный замглавы облсовета является представителем партии власти. У главы Харьковского облсовета три заместителя и первый заместитель. Один из них - Андрей Малыш - является представителем партии "Слуга народа".

Автор: 

взятка (6187) облсовет (538) Харьков (7604) Харьковщина (5577) САП (2080) Антикоррупционный суд (1223)


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Топ комментарии
+21
для взяточника (1 млн на взятку) - 4,7 млн залог
а для генерала Павловского 475 млн...
как рассчитывают эти суммы?
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24.07.2021 20:05 Ответить
+17
Этого хабарника за взятки взяли, а боевого генерала по надуманным обвинениям. Но залог для генерала в СТО раз больше, чем для этого чиновника. Это и называется правосудие по-украински
Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 666
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24.07.2021 20:30 Ответить
+12
Ну это уже давно не смешно...Залог в 4,75 миллиона пугает воображение пенсионеров ,а для этого ,кому несут 1,5 трижды в день,- чаевые.
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24.07.2021 20:09 Ответить
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Ну, це зажопно-мертвечукового Малиша, видать, засунули в камеру. А урода Товмасяна - не зачепили?
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24.07.2021 20:00 Ответить
для взяточника (1 млн на взятку) - 4,7 млн залог
а для генерала Павловского 475 млн...
как рассчитывают эти суммы?
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24.07.2021 20:05 Ответить
ОП решает.
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24.07.2021 20:45 Ответить
Или брат ермака...
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24.07.2021 21:10 Ответить
Да это одна банда.
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24.07.2021 22:06 Ответить
Від суми вкраденого плюс надбавка за доступ до роботи з таємними документами.!
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24.07.2021 21:02 Ответить
Ну это уже давно не смешно...Залог в 4,75 миллиона пугает воображение пенсионеров ,а для этого ,кому несут 1,5 трижды в день,- чаевые.
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24.07.2021 20:09 Ответить
170 тыс $ не плохая сумма залога для чинушы
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24.07.2021 20:14 Ответить
не смеши. повязали только на одной взятке в 55 штук зелени. повторяю - это только одна взятка. так **** там тех 170?
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24.07.2021 20:34 Ответить
Ковдру в клітинку приготували? Нова серія Діскавері Юкрейе"Ловимо корупціонера". Принцип той же - спіймали, показали, і тихенько відпустили. За всі 31 сезон ні один корупціонер не постраждав.
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24.07.2021 20:11 Ответить
З залогами и дурак сможет,каждый день будут взятки,А без залога ну ни как нельзя оставить под арештом?
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24.07.2021 20:18 Ответить
А за вкрадений велосипед зразу в мавп"ятник кидають.
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24.07.2021 20:30 Ответить
Этого хабарника за взятки взяли, а боевого генерала по надуманным обвинениям. Но залог для генерала в СТО раз больше, чем для этого чиновника. Это и называется правосудие по-украински
Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 666
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24.07.2021 20:30 Ответить
Боевого генерала во время войны судить должен военный трибунал с учетом особой опасности преступления. А у нас, вроде бы идет война! Спрос должен быть особым и жестким.! НО....в случае доказательства вины.
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24.07.2021 21:11 Ответить
Окупаційній владі патріоти страшніші, ніж кримінальні злочинці.
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25.07.2021 10:10 Ответить
Так. Кримінальний злочинець- відвертий і явний ворог. Людина, яка прикривається личиною патріота і наносить шкоду, коли її не чікуєш - страшніший.
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25.07.2021 10:27 Ответить
Это его дневной заработок))))))
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24.07.2021 20:53 Ответить
"Слуги народу" на засіданні фракції не виключили голову Харківської облради Артура Товмасяна, заступника якого піймали на хабарі. Не вистачило голосів, щоб призначити порядок денний.

https://24tv.ua/slugi-ne-vignali-fraktsiyi-golovu-harkivskoyi-********-novini_n1694850
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24.07.2021 22:51 Ответить
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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25.07.2021 18:15 Ответить
Клоун всё "умно" делает, взяточник поделится с ним, а чем может поделиться боевой генерал, тем более, что клоун - уклонист к военным относится с неуважением.
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25.07.2021 18:29 Ответить
Когда я вижу, как ты воруешь,
Малыш, ты меня волнуешь
Малыш!. мы видели тебя в гробу,
Мы - весь коллектив НАБУ)) Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП - Цензор.НЕТ 9317
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25.07.2021 19:46 Ответить
рядом два фото. 1, фехтовальщик, человек приложивший массу усилий чтоб прославить Украину. 2 упырь с завуалираваным....балом, который подривает экономику Украины. у перваго, бабла хрен не валялся. другому, найти 4,5 ляма как дураку с горы сбежать. обьясните мне, тупому, ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? подрыв экономики это предательство и на свободу????
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25.07.2021 20:49 Ответить
 
 