Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске. ФОТОрепортаж

Футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР", прошел в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

"Больше, чем жизнь" - именно под таким лозунгом ежегодно проходят футбольные соревнования. Команды выходят на поле, чтобы символически вспомнить Степана Чубенко - украинского школьника, которого замучили пророссийские боевики в июле 2014 года. Степан играл в футбол в клубе "Авангард", и сейчас его товарищи собираются вместе чтобы вспомнить талантливого вратаря. Это уже 7 турнир. Мероприятие организует мать погибшего героя Сталина Чубенко", - говорится в сообщении.

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Напомним, Степан Чубенко участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Во время обстрела он помогал спускаться в хранилище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял на городской площади флаг "ДНР". В июне 2014-го Степан уехал к другу в Киев. 23 июня сел на поезд в столицу, чтобы вернуться домой. Ехал через Донецк, где был задержан наемниками РФ за желто-голубую ленту на рюкзаке. После пыток украинского патриота расстреляли. Ему было 16 лет.

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