Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске. ФОТОрепортаж
Футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР", прошел в Краматорске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.
"Больше, чем жизнь" - именно под таким лозунгом ежегодно проходят футбольные соревнования. Команды выходят на поле, чтобы символически вспомнить Степана Чубенко - украинского школьника, которого замучили пророссийские боевики в июле 2014 года. Степан играл в футбол в клубе "Авангард", и сейчас его товарищи собираются вместе чтобы вспомнить талантливого вратаря. Это уже 7 турнир. Мероприятие организует мать погибшего героя Сталина Чубенко", - говорится в сообщении.
Напомним, Степан Чубенко участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Во время обстрела он помогал спускаться в хранилище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял на городской площади флаг "ДНР". В июне 2014-го Степан уехал к другу в Киев. 23 июня сел на поезд в столицу, чтобы вернуться домой. Ехал через Донецк, где был задержан наемниками РФ за желто-голубую ленту на рюкзаке. После пыток украинского патриота расстреляли. Ему было 16 лет.
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горите в аду
за все те преступления
которые вы совершили, прийдя
в Украину в 2014 году !
Спочивай з миром, синку....
Це - гідне вшанування пам'яті Степана.
Рана у серці батьків ніколи не загоїться.
Хочеться якнайшвидше почути про те, що його вбивці подохли мученицькою смертю.
Школьника Степана Чубенко расстреляли в «ДНР» в июле 2014 года. Один обвиняемый вскоре может выйти на свободу, другой уже вышел, третий «потерялся» на рассее
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https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel
«Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона «Керчь» осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блокпосту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства.
Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь».
пока что отомстить не сможем