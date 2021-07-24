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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске. ФОТОрепортаж

Футбольный турнир "Больше, чем жизнь" памяти вратаря местной команды "Авангард" Степана Чубенко, погибшего шесть лет назад от рук наемников "ДНР", прошел в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

"Больше, чем жизнь" - именно под таким лозунгом ежегодно проходят футбольные соревнования. Команды выходят на поле, чтобы символически вспомнить Степана Чубенко - украинского школьника, которого замучили пророссийские боевики в июле 2014 года. Степан играл в футбол в клубе "Авангард", и сейчас его товарищи собираются вместе чтобы вспомнить талантливого вратаря. Это уже 7 турнир. Мероприятие организует мать погибшего героя Сталина Чубенко", - говорится в сообщении.

Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 01
Фото: dn.gov.ua
Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 02
Фото: dn.gov.ua
Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 03
Фото: dn.gov.ua
Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 04
Фото: dn.gov.ua

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футбольный турнир, посвященный памяти убитого наемниками РФ школьника Степана Чубенко, прошел на Донетчине. ФОТОрепортаж

Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 05
Фото: dn.gov.ua
Турнир памяти убитого наемниками РФ Народного Героя Украины Степана Чубенко прошел в Краматорске 06
Фото: dn.gov.ua

Напомним, Степан Чубенко участвовал в митингах в поддержку целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Во время обстрела он помогал спускаться в хранилище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял на городской площади флаг "ДНР". В июне 2014-го Степан уехал к другу в Киев. 23 июня сел на поезд в столицу, чтобы вернуться домой. Ехал через Донецк, где был задержан наемниками РФ за желто-голубую ленту на рюкзаке. После пыток украинского патриота расстреляли. Ему было 16 лет.

Также смотрите: Освобожденный оккупантами убийца украинского школьника Чубенко террорист Погодин занимается реконструкцией дорог в Севастополе на выделенные Москвой деньги. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2312) ОГА (2394) футбол (3588) Донецкая область (10027) Чубенко (26)


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Топ комментарии
+56
Замордували хлопця, тільки за те, що він любив Україну! Вічна пам'ять!
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24.07.2021 20:48 Ответить
+34
мой внук там за детский "Авангард" бегает. капитан!
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24.07.2021 20:47 Ответить
+31
Вічна пам'ять хлопцю! Смерть його вбивцям кацапам!
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24.07.2021 21:05 Ответить
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мой внук там за детский "Авангард" бегает. капитан!
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24.07.2021 20:47 Ответить
Замордували хлопця, тільки за те, що він любив Україну! Вічна пам'ять!
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24.07.2021 20:48 Ответить
кацапам це ще не раз аукнеться!
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24.07.2021 20:57 Ответить
Вічна пам'ять хлопцю! Смерть його вбивцям кацапам!
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24.07.2021 21:05 Ответить
Герою Слава !
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24.07.2021 21:18 Ответить
Вечная память погибшему от орков, а где же местное население?
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24.07.2021 21:41 Ответить
все як завжди - бухаетъ и ждётъ рускага міра..
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24.07.2021 21:51 Ответить
падлы кацапские
горите в аду
за все те преступления
которые вы совершили, прийдя
в Украину в 2014 году !
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24.07.2021 21:52 Ответить
Три ублюдка зарезали подростка, в РФ им НИЧЕГО не предьявили. Надеемся,когда -нибудь возмездие их настигнет!
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24.07.2021 22:08 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 5420
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24.07.2021 22:25 Ответить
Вічна пам'ять!
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24.07.2021 23:01 Ответить
Дуже гарно, що є турнір.
Це - гідне вшанування пам'яті Степана.

Рана у серці батьків ніколи не загоїться.

Хочеться якнайшвидше почути про те, що його вбивці подохли мученицькою смертю.
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24.07.2021 23:05 Ответить
Слава Героям!
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24.07.2021 23:36 Ответить
Ей! «Пісатєль»! Не «найомнікі РФ»!!!! , а вбитий рускімі українець! -так треба писати!
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24.07.2021 23:38 Ответить
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 8112
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25.07.2021 00:32 Ответить
Выбили зубы, потом - пять выстрелов в голову...
Школьника Степана Чубенко расстреляли в «ДНР» в июле 2014 года. Один обвиняемый вскоре может выйти на свободу, другой уже вышел, третий «потерялся» на рассее


...


https://novayagazeta.ru/articles/2017/07/28/73261-rasstrel






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25.07.2021 00:33 Ответить
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ОДНОГО ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
«Рядом с блокпостом, перпендикулярно дороге, были сооружены оборонительные линии в виде окопов. При этом бойцы батальона «Керчь» осуществляли контрольно-пропускной режим… Я стал свидетелем того, как на блок­посту, который располагался на дороге к поселку Моспино, Погодин, Москалев и Сухомлинов застрелили несовершеннолетнего парня Чубенко Степана. О данном факте я более подробно рассказывал в рамках другого уголовного производства.
Сразу после лишения жизни данного парня Погодин отдал приказ в военной манере боевику по кличке Медведь, который нес службу на указанном блокпосту, чтобы последний организовал захоронение Чубенко. Я покинул поселок Горбачево-Михайловка, так как стал опасаться за свою жизнь».
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25.07.2021 00:34 Ответить
Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську - Цензор.НЕТ 291
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25.07.2021 00:38 Ответить
13 березня 14 р., ще до "референдуму" в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Чернявського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . В липні 14 р.російські найманці закатували 16-тирічного Степана Чубенко , затримаіши його за жовто-блакитну стрічку на рюкзаці. Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .ДОБРОБАТИ БУЛИ АДЕКВАТНО ВІДПОВІДДЮ НА ЦІ ЗЛОЧИНИ . САМЕ ПРО ЦЕ треба казати тим , хто стверджує , що війну на Донбасі розпочала Україна .
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25.07.2021 11:12 Ответить
Прости Степан, мы с это шоблой (любителей твоих убийц)
пока что отомстить не сможем
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25.07.2021 21:31 Ответить
 
 