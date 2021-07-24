Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Южнокорейский телеканал MBC извинился за использование некорректных изображений для представления стран во время открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио. В частности, Украину телеканал представил изображением Чернобыльской катастрофы.

Как пишет Guardian, для некоторых стран канал подобрал странные изображения, для других - стереотипные: спортсменов Великобритании сопровождали фотографией королевы, а Сальвадор, где криптовалюта является законным платежным средством, - символом биткойнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. MBC использовал фотографию Дракулы для Румынии, пиццу для Италии и лосося для Норвегии.





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Некоторые изображения, как и то, что было выбрано для представления Украины, вызвали критику. Маршалловы острова были представлены как "когда-то ядерный полигон для Соединенных Штатов". Спортсменов Гаити сопровождал комментарий "политическая ситуация омрачена убийством президента", а Сирии - что она известна "подземными ресурсами", а также, что "гражданская война там продолжается уже 10 лет".





После негативной реакции в социальных сетях телеканал извинился. "Неуместные изображения и подписи были использованы для некоторых историй, - говорится в сообщении MBC. - Мы просим прощения у стран, включая Украину, и у наших зрителей".

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 года состоялась в Токио 23 июля. Олимпиада началась на год позже, чем планировалось. Ее проведение перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Церемония прошла при участии менее тысячи человек на Олимпийском стадионе, который вмещает 68 тысяч зрителей.