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Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Южнокорейский телеканал MBC извинился за использование некорректных изображений для представления стран во время открытия летних Олимпийских игр-2020 в Токио. В частности, Украину телеканал представил изображением Чернобыльской катастрофы.

Как пишет Guardian, для некоторых стран канал подобрал странные изображения, для других - стереотипные: спортсменов Великобритании сопровождали фотографией королевы, а Сальвадор, где криптовалюта является законным платежным средством, - символом биткойнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. MBC использовал фотографию Дракулы для Румынии, пиццу для Италии и лосося для Норвегии.

Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС 01
Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дзюдоистка Билодид завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО+ФОТО

Некоторые изображения, как и то, что было выбрано для представления Украины, вызвали критику. Маршалловы острова были представлены как "когда-то ядерный полигон для Соединенных Штатов". Спортсменов Гаити сопровождал комментарий "политическая ситуация омрачена убийством президента", а Сирии - что она известна "подземными ресурсами", а также, что "гражданская война там продолжается уже 10 лет".

Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС 03
Южнокорейский телеканал при представлении Украины на открытии Олимпиады использовал изображение аварии на ЧАЭС 04

После негативной реакции в социальных сетях телеканал извинился. "Неуместные изображения и подписи были использованы для некоторых историй, - говорится в сообщении MBC. - Мы просим прощения у стран, включая Украину, и у наших зрителей".

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 года состоялась в Токио 23 июля. Олимпиада началась на год позже, чем планировалось. Ее проведение перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также смотрите: Олимпиаду-2020 открыли в Токио. ФОТОрепортаж

Церемония прошла при участии менее тысячи человек на Олимпийском стадионе, который вмещает 68 тысяч зрителей.

Автор: 

Олимпиада (1136) ЧАЭС (569) Южная Корея (340) телевидение (900)


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Топ комментарии
+17
Уже народец с ума сходит в погоне за громкими заголовками, смешными по их мнению видосиками и остроумными мемасиками. Даже страшно представить поколение ТикТок
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24.07.2021 22:55 Ответить
+17
Пусть ребята не забывают, что там рядом бахнутая кндр. Как бы потом вся Южня Корея как ЧАЕС не выглядела бы
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24.07.2021 22:59 Ответить
+14
Только Фукусиму показать побоялись, знают что ответка прилетит нехилая.
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24.07.2021 23:34 Ответить
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Уже народец с ума сходит в погоне за громкими заголовками, смешными по их мнению видосиками и остроумными мемасиками. Даже страшно представить поколение ТикТок
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24.07.2021 22:55 Ответить
Та да! Хоть гугль у Нидерландов тюльпан, косяк или МН-17 ндас....

Привязать истоические события которые не есть гуд к спортивной арене, мягко говоря странное действо.
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24.07.2021 23:09 Ответить
_Стереотип - признак недалёкого дурачка. Заставь такого богу молиться, и придётся ремонтировать полы.
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24.07.2021 22:58 Ответить
Да?
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24.07.2021 23:33 Ответить
Пусть ребята не забывают, что там рядом бахнутая кндр. Как бы потом вся Южня Корея как ЧАЕС не выглядела бы
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24.07.2021 22:59 Ответить
Кацапи за бабки все допоможуть забути.
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24.07.2021 23:55 Ответить
Это у них юмор такой,норвегов куском лосося представили,к примеру..
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24.07.2021 23:02 Ответить
_Примитив. Может кретины что это придумали ещё и с указательного пальца смеются если им показать?
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24.07.2021 23:10 Ответить
А чем надо представить норвегов ?
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25.07.2021 02:21 Ответить
Найвищою у світі середньою зарплатою?
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25.07.2021 07:53 Ответить
Південно-корейців цим не здивуєш.
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25.07.2021 08:20 Ответить
Даже южных корейцев, живущих в подвальных помещениях, переделанных под квартиры и не имеющих даже окон и вентиляции? Норвегия богаче Южной кореи.
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25.07.2021 15:10 Ответить
тоже смотрел паразитов?
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25.07.2021 20:47 Ответить
Примітиви для примітивів.
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24.07.2021 23:11 Ответить
Мир окончательно ипанулся...
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24.07.2021 23:16 Ответить
Ну отчего-то и правда ощущение что есть чутка.
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24.07.2021 23:37 Ответить
Що їм відомо про Україну? Тільки Чорнобиль про який знає увесь світ.
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24.07.2021 23:17 Ответить
Только Фукусиму показать побоялись, знают что ответка прилетит нехилая.
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24.07.2021 23:34 Ответить
ну так це ж магніт для туристів
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24.07.2021 23:27 Ответить
я подозреваю что собакоедам чуток забашляли с мордовских болот.
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24.07.2021 23:34 Ответить
Мне вот интересно, а когда на этих узкоглазых идиотов разгрузится Р-36М, они допрут что это тоже им подарок, изготовленный в Украине? Или это слишком сложно для их "юмора"?
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24.07.2021 23:43 Ответить
Это вряд ли, Р-36М снимается с вооружения и разгрузится разве что по Воронежу.
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24.07.2021 23:50 Ответить
Меня и моего отца такой вариант порадует еще больше.
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24.07.2021 23:54 Ответить
https://youtu.be/aTuUn0Vnv40?t=21
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24.07.2021 23:57 Ответить
Видео про блэков, ливз которых даз мэттэрс ? И что вы хотите мне этим видео расказать?
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25.07.2021 00:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TQIx7F0otqM Что победа возможна.
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25.07.2021 00:26 Ответить
Не исключаю, шо кремлевский комуно-фашист, каким то образом, спровоцировал желтых на такую дешовую провокацию.
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24.07.2021 23:50 Ответить
У меня было большое уважение к Южной Корее, промышленность, производство высокотехнологичных товаров хорошего качества. Но их журналисты и дизайнеры исправили эти иллюзии. Они такое же бессмысленое г-но как и Северная Корея, а все, что они якобы создали - это результат работы американских компаний, без которых, корея не сможет отказаться даже от поедания собак.
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25.07.2021 00:04 Ответить
Ты дибил?
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25.07.2021 01:00 Ответить
Зебіл.
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25.07.2021 16:54 Ответить
Неадекватна у вас реакція. Робити такі ототожнення - ознака не великого розуму.
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25.07.2021 16:53 Ответить
Дебилы желтомордые
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24.07.2021 23:56 Ответить
Корея для мира - это Samsung, LG, KIA и Hyundai.
А Украина ?
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25.07.2021 02:34 Ответить
И что теперь? Выкладывать неуместные фотки о других странах,если производишь бытовую технику и автомобили?
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25.07.2021 04:27 Ответить
развечернобыль не наше произведенте ?
или надо было фото бомжей на помойках испоььзовать ?
или очереди за рабочей визой в Польшу ?
или ?
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25.07.2021 07:01 Ответить
Нет,фотки твоей родни точно не нужны.
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25.07.2021 08:39 Ответить
А какие фото были бы уместны ?
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25.07.2021 08:14 Ответить
Отсутствие фото было бы уместно.
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25.07.2021 08:41 Ответить
Борщ с салом не подойдёт ? 😊
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25.07.2021 10:42 Ответить
МРИЮ могли притулить.Вообще Чернобыль бахнул в СССР.Причем тут Украина?
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25.07.2021 11:39 Ответить
Мрия как бы тоже была построена в 88 году, т.е. в СССР. При чем тут Украина?
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25.07.2021 12:39 Ответить
Якісь дебіли на телеканалі облажалися (не тільки з Україною), а у вас одразу расистська реакція до всієї країни. Розуму як у равлика.
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25.07.2021 16:56 Ответить
Не хами,подонок.
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25.07.2021 23:56 Ответить
Корея це смачна кухня і нічого більше.
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25.07.2021 08:39 Ответить
Ага, економіка всього більш ніж у 10 разів більша за українську. Дійсно, тільки кухня.
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25.07.2021 17:00 Ответить
Посмотрите корейское кино "Паразиты" и эти олимпийские фантазии вам покажутся лёгкой невинностью.
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25.07.2021 00:01 Ответить
Так носят маски только те, кому и "Чернобыль" на страшен.
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25.07.2021 00:47 Ответить
А что их обвинять? Украина заморская страна, о которой в юж корее ничего не знают. У них свои заморочки там. А Чернобыль как бы еще помнят. Ну вот и корреляция.
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25.07.2021 01:15 Ответить
У меня тоже ассоциация будет с Ю.Кореей, разделанные туши собак на базаре.
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25.07.2021 01:18 Ответить
Покушав собак, корейцы идут и выпускают компьютеры, электронику, самолёты, автомобили,
которые надёжны как японские, но стоят меньше.
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25.07.2021 02:18 Ответить
Начинай есть собак. Или лучше разводи на убой волков. Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 4741
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25.07.2021 02:24 Ответить
Очень умно: начинай есть собак. А почему не начать выпускать компьютеры и самолёты мирового уровня ? У нас всё для этого есть.
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25.07.2021 02:28 Ответить
Самолёт ДРЕВНИЙ - из прошлого века, из эпохи СССР, слава Богу, что летает.
Две - чего ? "Революции" ? И после них власть у украинцев, и мы живём богаче всех ?
Конфликты по всему миру, а идиотов типа Кивы и вовсе не счесть.
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25.07.2021 03:12 Ответить
в Украине нищему населению предлагают продать собаку ,если голодно, или как ?
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25.07.2021 07:03 Ответить
Ну після першого Майдану влада була в українців і економіка росла по 7-9% на рік...
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25.07.2021 08:10 Ответить
О, так, прем'єр Тимошенко - це ще та україночка ...
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25.07.2021 08:15 Ответить
Ющенко, Пинзеник, Тарасюк, Гриценко, Кириленко, Ключковський, Асадчий, Безсмертний, Вакарчук-старший, Білозір, Мовчан, Танюк - тут питання є?
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25.07.2021 08:41 Ответить
Я вам кажу про прем'єра, в руках якого вся виконавча влада.
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25.07.2021 08:56 Ответить
Поставить себя на место южных корейцев: Украина - это где ? Это что ?
Это как для нас Зимбабве - там, кажется, президент людоед.
А чем Украина должна была удивить корейцев ?
Просто интересно.
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25.07.2021 02:15 Ответить
Тогда предлагаю каждое упоминание про южную корею в Украине сопровождать фоткой разделанных собак, квартир в подвалах, соседями из северной кореи. Потому что Южная корея это где? И все перечисленные вами бренды давно уже в Китае делают и Корея не при чем))
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25.07.2021 15:13 Ответить
Что ни включишь - реклама Самсунг Гэлэкси. Заходишь в Эпицентр - реклама модельного ряда КИА. Выходишь на улицу - каждая пятая машина Хюндай. Идёшь на рынок - морковь по-корейски и другие вкусняхи... Глянешь на объявления - секци таэквондо...
Вот что такое Корея для Украинца.
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25.07.2021 16:00 Ответить
Символом Италии сделали не Микеланджело, не Ferrari, а тупую пиццу.
Могло быть хуже: скажем, мафия или макароны ...
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25.07.2021 03:21 Ответить
Фашизм, католицизм, Везувий, Форум, Гай Юлий, демократия, империя...
Там выбора вагон и телега хоть с истории хоть настоящего.

География для дебила
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25.07.2021 05:03 Ответить
надо было видос о игре членом на рояле использовать
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25.07.2021 07:04 Ответить
Мавзолейный хмырь каже что Украины нет на карте Мира,следовательно Дохлый СССр и совершил взрыв в Чернобыле,поскольку быдло Путлера единственный правопреемник Советского дерьма... то РАБссия отвечает за все что происходило в том Дохлом Совке...
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25.07.2021 07:13 Ответить
В Украине нищего населения нет,от слова совсем,но Быдло Мавзолейное по словам Путлера 15 000 рублей считается СРЕДНИЙ КЛАСС РАБссии Дима Камикадзе каждый день вбрасывает видосы в Ютьюб со всей богатой РАБссии...держите меня семеро...богачи обосранные Судьбой...
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25.07.2021 07:18 Ответить
Интересно, расию представили фотографией полового члена?
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25.07.2021 08:14 Ответить
Кстати, чем представили московитов без флага и гимна ?
Матрёшкой на танке ?
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25.07.2021 08:18 Ответить
українські туристичні маршрути для іноземців - Чорнобиль
комп. гра Сталкер - Чорнобиль
серіал Нетфлікс - Чорнобиль
корейська "візитка" команди на Олімпіаді - Чорнобиль...
...
і чого тільки на самих корейців накинулися?....
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25.07.2021 08:26 Ответить
Хіба складно, пройти один раз відповідально, коректно вдягнувши маску?! Це рус*ні можна як захочуть, бидлоту завжди видно на кілометр. Звісно вдачі нашим хлопцям і дівчатам!
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25.07.2021 09:41 Ответить
Так а чем еще Украина известна в мире, кроме как Чернобылем, драками на майдане и войной?
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25.07.2021 10:04 Ответить
Чучело, а что на Майдан люди выходили драться? Или воевать за независимость - это неправильно? Ты предлагаешь, вместо борьбы, стать раком и расслабиться?!!
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25.07.2021 10:16 Ответить
Ничего подобного я не говорил. Многие из иностранцев, тех же америкосов, даже не знают, что Украина это не часть России иои на каком континенте это всё находится, а ты мне втираешь о борьбе за независимость. Всё что они видели - нарезки с метанием молотова в копов, стрельбу градов и Чернобыльские хроники - вот что для них Украина. Откуда вы тупые такие беретесь я не знаю, сходи протрезвей чтоли.
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25.07.2021 11:37 Ответить
Самый большой самолет в мире. Страна?
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25.07.2021 12:06 Ответить
Так у иностранца и спрашивай о советских самолетах, ко мне чего пристал.
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25.07.2021 12:11 Ответить
Страна ? СССР.
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25.07.2021 14:05 Ответить
По логике телеканала, к команде израиля нужно прилепить фото освенцима, к германии - свастику, а к парашии - уличный сортир.
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25.07.2021 10:12 Ответить
Надеюсь для китая была картинка коронавируса.
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25.07.2021 11:28 Ответить
Самолет "Мрiя" мозгов не хватило просто по гуглить. Японию то же фукусимой представляли для узнаваемсти?
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25.07.2021 12:04 Ответить
Мрия построена в СССР.
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25.07.2021 14:06 Ответить
придурки узкоглазые.....
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25.07.2021 12:09 Ответить
Как корейцы представляют руских спортсменов мельдонцев.

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 67
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25.07.2021 12:53 Ответить
Просто посмеялись над отсталыми европейскими колхозами. И в самом деле, что знает мир о Румынии кроме Дракулы и вувузелы.

Південнокорейський телеканал під час представлення України на відкритті Олімпіади використав зображення аварії на ЧАЕС - Цензор.НЕТ 5734
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25.07.2021 13:18 Ответить
А что вы хотели - это же Олимпиада, а не Каннский кино-фестиваль.
Тут собираются спортсмены, которые в голову едят и их болельщики.
На их уровне Италия - это пицца.
А Украина - Чернобыль.
Боюсь догадаться как они представили Россию.
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25.07.2021 16:08 Ответить
 
 