На Сумщине пожарные спасли от огня пшеничное поле площадью 90 га. ФОТО

В Сумской области спасатели сумели быстро потушить огонь, разгоревшийся в поле вблизи села Суховерховка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре в ГСЧС поступила 23 июля в 15.23.



"Пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также две единицы приспособленной техники местного агропредприятия – "Камаз" с 10-тонной бочкой воды и трактор с дисковой бороной", – отметили в релизе.



В течение часа пожар локализовали на площади до 5 га пшеницы, позже его ликвидировали, чем спасли пшеничное поле площадью 90 га.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов. ФОТОрепортаж