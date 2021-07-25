РУС
На Сумщине пожарные спасли от огня пшеничное поле площадью 90 га. ФОТО

В Сумской области спасатели сумели быстро потушить огонь, разгоревшийся в поле вблизи села Суховерховка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре в ГСЧС поступила 23 июля в 15.23.

"Пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. Для тушения привлекли восемь человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также две единицы приспособленной техники местного агропредприятия – "Камаз" с 10-тонной бочкой воды и трактор с дисковой бороной", – отметили в релизе.

В течение часа пожар локализовали на площади до 5 га пшеницы, позже его ликвидировали, чем спасли пшеничное поле площадью 90 га.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Топ комментарии
+5
скорее местних рейдеров
показать весь комментарий
25.07.2021 13:00 Ответить
+5
Пришло время уборки урожая мусорами,прокурорами,судьями.На ЛШатифундистов типа Богдана и Сольского,Бахматюка,Порошенка не наедут.Наедут на рядовых арендаторов с небольшими площадями.Их защитить от скаженилых алчных госмафиози некому.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:03 Ответить
+3
Придурки палили стерню и до Зели.Тут штрафы нужны зверские,сам живу в селе и каждый вечер окна закрываю от дыма.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:37 Ответить
черные делишки кацапских гнид
показать весь комментарий
25.07.2021 12:51 Ответить
скорее местних рейдеров
показать весь комментарий
25.07.2021 13:00 Ответить
скоріше ZE ІНВЕСТНЯНЬ
показать весь комментарий
25.07.2021 13:35 Ответить
Кто-то "неосторожно" подпалил? Под прикрытием деревьев...очень похоже на то..
показать весь комментарий
25.07.2021 12:55 Ответить
Пришло время уборки урожая мусорами,прокурорами,судьями.На ЛШатифундистов типа Богдана и Сольского,Бахматюка,Порошенка не наедут.Наедут на рядовых арендаторов с небольшими площадями.Их защитить от скаженилых алчных госмафиози некому.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:03 Ответить
..нажаль, хазяйновиті лінтяї на селі продовжують палити стерню, залишки соломи та сміття, слова до розуму і слухати не бажають, бо дуже розумні і - тада! - соупадєніє - 73% обирали Зєлю..(
показать весь комментарий
25.07.2021 13:30 Ответить
Придурки палили стерню и до Зели.Тут штрафы нужны зверские,сам живу в селе и каждый вечер окна закрываю от дыма.
показать весь комментарий
25.07.2021 14:37 Ответить
И кого штрафовать?) Того кто проехал по дороге и кинул окурок?)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:16 Ответить
Ну в данном случае стерня не причем)
показать весь комментарий
25.07.2021 23:19 Ответить
Вот это новость, кто-то в Украине выполнил свою работу! Что дальше ? Дворник подметёт улицу, пограничник откроет огонь в случае нарушения границ, полицейський не ограбит тебя !?
показать весь комментарий
25.07.2021 14:40 Ответить
Видно Цензору не о чем писать))) Тут в день, по несколько подобных ситуаций наблюдаешь))) Но главное, что тот кто спас это поле, это трактор с дисковой бороной, указан самым последним))) Все остальные там до одного места)))
показать весь комментарий
25.07.2021 23:15 Ответить
 
 