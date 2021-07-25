РУС
Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске. ФОТОрепортаж

В Лисичанске Луганской области в субботу, 24 июля, отметили седьмую годовщину освобождения города от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Празднование началось с автопробега: участники останавливались возле мемориалов, отдавая дань Героям Украины, которые остались верными воинскому долгу и присяге и ради мира отдали свою жизнь.

"У каждой локации участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания", – отметили в ГПСУ.

В центре города прошла выставка военной техники.

Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске 01
Госпогранслужба (6856) Северодонецк (333) Донбасс (26966)
+24
Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6709
показать весь комментарий
25.07.2021 13:50
+19
А скільки населених пунктів звільнили при найвеличнішому і де воно зараз затихарилось? Мабуть дерева садить.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:59
+9
Верховный говнокомандующий опять не знает, кто и кого 7 лет назад освободил. А может для малороса - это не праздник?!
показать весь комментарий
25.07.2021 14:07
на в обиду репортеру но такие фотки ...одни военные на широкоугольный формат нет даже толпы людей хотябы сто человек ..будто в селе каком то..при Пете хоть автобусы с винницкими номерами ...населяли как бы Славянск на праздники ..тут 100 военных и два гражданских
показать весь комментарий
25.07.2021 13:48
а лисичанские мокши наверное только зубами скрипят....
показать весь комментарий
25.07.2021 15:56
Так а в чем проблема? Отпраздновали кто хотел, главное что освободили. Или вы думаете как ********** всех бюджетников на колени и на митинг лизать асфальт после прохода *****. В Украине такого не будет никогда.
показать весь комментарий
25.07.2021 19:37
с дрона фоток нету ? га ?
показать весь комментарий
25.07.2021 13:50
Що фотографувати? Купку віськових і півтора десятка цивільних на тому святкуванні? Прикро, але це так і є. На жаль...
показать весь комментарий
25.07.2021 15:18
Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске - Цензор.НЕТ 6709
показать весь комментарий
25.07.2021 13:50
Очень тонко подмечено...
показать весь комментарий
25.07.2021 15:57
А скільки населених пунктів звільнили при найвеличнішому і де воно зараз затихарилось? Мабуть дерева садить.
показать весь комментарий
25.07.2021 13:59
Не пойняв ???? А де Пєця ?? Що за нах ??))
показать весь комментарий
25.07.2021 13:59
як бачиш, чинному дорогу не переходить...однак того все нема
показать весь комментарий
25.07.2021 14:04
Слава Україні !)
показать весь комментарий
25.07.2021 15:51
Верховный говнокомандующий опять не знает, кто и кого 7 лет назад освободил. А может для малороса - это не праздник?!
показать весь комментарий
25.07.2021 14:07
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 183
показать весь комментарий
25.07.2021 15:24
Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 5648Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 1466Сьому річницю визволення від російських окупантів відзначили в Лисичанську - Цензор.НЕТ 4495
показать весь комментарий
25.07.2021 15:38
Тут же кашу не раздают, как в Донецке.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:43
вот если бы еще на освобожденных территориях массово не отдавали голоса за упырей из ОПЗЖ, это было бы в двойне празднично
показать весь комментарий
25.07.2021 15:53
Мабуть, вони бояться, що прийдуть росіяни і буде підвал.
показать весь комментарий
25.07.2021 22:51
Лисичанськ, зі святом!
Дякуємо нашим воякам та добровольцям, низький уклін полеглим...
показать весь комментарий
25.07.2021 18:30
Лисичанськ,зі святом!Бережіть свою Батьківщину,бороніть від кремлівських фашистів!
показать весь комментарий
25.07.2021 18:43
ЗЕленые устроили ватный реванш. Так что со списками "военных, оставшихся верными долгу" я бы не светился.
показать весь комментарий
26.07.2021 13:17
 
 