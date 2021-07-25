Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске. ФОТОрепортаж
В Лисичанске Луганской области в субботу, 24 июля, отметили седьмую годовщину освобождения города от российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Празднование началось с автопробега: участники останавливались возле мемориалов, отдавая дань Героям Украины, которые остались верными воинскому долгу и присяге и ради мира отдали свою жизнь.
"У каждой локации участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания", – отметили в ГПСУ.
В центре города прошла выставка военной техники.
Топ комментарии
+24 Прощай немытая раССея
25.07.2021 13:50
+19 5 копійок
25.07.2021 13:59
+9 Super Gut
25.07.2021 14:07
Дякуємо нашим воякам та добровольцям, низький уклін полеглим...