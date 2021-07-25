Седьмую годовщину освобождения от российских оккупантов отметили в Лисичанске. ФОТОрепортаж

В Лисичанске Луганской области в субботу, 24 июля, отметили седьмую годовщину освобождения города от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Празднование началось с автопробега: участники останавливались возле мемориалов, отдавая дань Героям Украины, которые остались верными воинскому долгу и присяге и ради мира отдали свою жизнь.

"У каждой локации участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания", – отметили в ГПСУ.

В центре города прошла выставка военной техники.




































