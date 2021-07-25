РУС
В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших. ФОТО

В Хорватии в результате дорожно-транспортного происшествия утром в воскресенье, 25 июля, десять человек погибли, еще по меньшей мере 45 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Смертельное ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от города Славонский Брод на автодороге от столицы Хорватии Загреба к границе с Сербией.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. Вокруг автобуса пожарные и спасатели, после аварии движение по автодороге было остановлено.

В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших 01
В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших 02
В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших 03

Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, среди которых были и дети.

Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

45 пострадавших были доставлены в больницы в городе Славонский Брод. Местные медики сообщили, что у восьми из них серьезные травмы в результате ДТП.

зря водитель пытался вернуться с обочины на дорогу,съехал бы в поле и не перевернулся.
це менше ніж в Україні, якщо врахувати кількість населення
В США - 12,4 на 100 тис. населення.
В Україні - 13,7 на 100 тис. населення.
Але якщо порахувати за кількістю автомобілів на душу населення, то в нас в 4 рази більше аварій ніж у США.
Вполне приличный автобан. Разве что заснул за рулем,6 утра всё-таки....Печально.
Вполне приличный автобан. Разве что заснул за рулем,6 утра всё-таки....Печально.
Відволікся, або заснув... Обочина... А далі вже не втримати цю машину на дорозі.
Скоріше всього, заснуло, скотина. Якщо живий - посадити пожиттєво.
Щороку в штатах, на дорогах гине 40 000 людей.
це менше ніж в Україні, якщо врахувати кількість населення
В США - 12,4 на 100 тис. населення.
В Україні - 13,7 на 100 тис. населення.
Але якщо порахувати за кількістю автомобілів на душу населення, то в нас в 4 рази більше аварій ніж у США.
Ти не врахував головного, якість і безпечність американських доріг.
Думаю, відповідальність і законослухняність водіїв важливіша.
Бо в нас і на хороших трасах, таких як Київ-Бориспіль, Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Житомир регулярні аварії.

От, наприклад, улюбнені у нас "шашки" - там це називається агресивне водіння і за це одразу величезні штрафи.
За перевищення на 5-10 миль навіть не спинять, а за "шашки" одразу.
В Німеччині десь 1500 загиблих на більше 80 міо. населення.
*****... Рази!!
В Швеції ще менше, там одне потенційно збережене життя важливіше ніж можливість швидко їздити.
Збрехав я трохи: 2020 - 2 724 загиблих
зря водитель пытался вернуться с обочины на дорогу,съехал бы в поле и не перевернулся.
В 6 утра после принятия душа заснуть невозможно за рулем....,мой старшой ганяет дальнобоем не один год...
а где он душ принимает до 6 утра?
