В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших. ФОТО
В Хорватии в результате дорожно-транспортного происшествия утром в воскресенье, 25 июля, десять человек погибли, еще по меньшей мере 45 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Смертельное ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от города Славонский Брод на автодороге от столицы Хорватии Загреба к границе с Сербией.
На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. Вокруг автобуса пожарные и спасатели, после аварии движение по автодороге было остановлено.
Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии.
Причина аварии на данный момент неизвестна.
Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, среди которых были и дети.
Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".
45 пострадавших были доставлены в больницы в городе Славонский Брод. Местные медики сообщили, что у восьми из них серьезные травмы в результате ДТП.
