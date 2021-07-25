В Хорватии автобус вылетел на обочину и перевернулся: 10 человек погибли, 45 пострадавших. ФОТО

В Хорватии в результате дорожно-транспортного происшествия утром в воскресенье, 25 июля, десять человек погибли, еще по меньшей мере 45 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Смертельное ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от города Славонский Брод на автодороге от столицы Хорватии Загреба к границе с Сербией.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. Вокруг автобуса пожарные и спасатели, после аварии движение по автодороге было остановлено.







Хорватская полиция заявила, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Полтавщине: грузовик раздавил легковушку - четверо погибших. ФОТО

Официальные лица заявили, что автобус перевозил 67 пассажиров, среди которых были и дети.

Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

45 пострадавших были доставлены в больницы в городе Славонский Брод. Местные медики сообщили, что у восьми из них серьезные травмы в результате ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легковушки произошло на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж