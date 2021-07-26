Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп. ФОТОрепортаж
Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области в Telegram.
"Возле населенного пункта Розвадов, что на трассе Киев - Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Honda и Skoda. По предварительной информации 6 травмированных: 4 детей и 2 взрослых. Движение затруднено, тянучка в оба направления примерно по 1 км. Патрульные организовали реверсивное движение", - сказано в сообщении.
Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании поездки, и помнить о неукоснительном соблюдении требований ПДД.
Это как - необходимо, что бы читатели получили Знание. Иначе сообщение лишено смысла.
По фото видно что обочины нет. Т.е. если необходимо экстренно остановиться, то придется останавливаться в полосе движения. Как можно без обочин строить магистральные трассы? Обочина на откаты ушла?
А вот на счет "неадекватов за рулем" согласен полностью. Количество неадекватов на дорогах прямо пропорционально коррумпированности полиции. Уверенно растет.
Є#ані летуни резикують життям щоб заощадити 20-30 хвилин... **** ідіоти.