РУС
7746 посетителей онлайн
4 650 11

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп. ФОТОрепортаж

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области в Telegram.

"Возле населенного пункта Розвадов, что на трассе Киев - Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Honda и Skoda. По предварительной информации 6 травмированных: 4 детей и 2 взрослых. Движение затруднено, тянучка в оба направления примерно по 1 км. Патрульные организовали реверсивное движение", - сказано в сообщении.

 Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании поездки, и помнить о неукоснительном соблюдении требований ПДД.

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп 01
Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп 02
Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп 03
Фото: патрульная полиция

ДТП (7745) Львовская область (3016)
Топ комментарии
+4
скорость надо соблюдать, хотя бы приблизительно! ну и внимательность важна... учитывать погодные условия тоже... у нас просто столько таких водителей катается, что они не то что ПДД не сдадут, они даже вождение завалят!!! я езжу по городу и каждый день вижу уникумов
26.07.2021 10:21 Ответить
+2
в такой мясорубке и без смертей? повезло!
26.07.2021 10:19 Ответить
+2
Половина психиатра не пройдет если справку не покупать......
26.07.2021 10:26 Ответить
Машины с детьми лоб-в-лоб... Чего-то не хватает в преподнесенной информации... Что произошло - понятно. А как?
Это как - необходимо, что бы читатели получили Знание. Иначе сообщение лишено смысла.
26.07.2021 10:15 Ответить
Банальний обгон і виїзд на зустрічну смугу.
26.07.2021 10:21 Ответить
Згоден, з таких новини кожен має для себе брати урок і робити висновки
26.07.2021 13:16 Ответить
Никогда не ездил по этой трассе и поэтому не могу понять: она 4-х полосная или 2-х?

По фото видно что обочины нет. Т.е. если необходимо экстренно остановиться, то придется останавливаться в полосе движения. Как можно без обочин строить магистральные трассы? Обочина на откаты ушла?
26.07.2021 10:18 Ответить
Причем тут скорость? При лобовом столкновении что 110 км/ч, что 130 км/ч - итог один. Даже дети знают, что камеры автоматической фиксации скорости ставят только с одной целью - срубить бабла с водителей. Никакого отношения к безопасности движения и кол-ва ДТП, они не имеют.
А вот на счет "неадекватов за рулем" согласен полностью. Количество неадекватов на дорогах прямо пропорционально коррумпированности полиции. Уверенно растет.
26.07.2021 10:57 Ответить
Скорость при том, что можно успеть среагировать на чужой маневр торможением или самому завершить маневр… либо не начать маневр! На скорости 110 км/ч+ с увеличением выше все сложнее правильно среагировать! Дебилы носятся 150 и выше… там уже вообще машина просто управляема 50/50! И в случае аварийной ситуации можешь помочь только тем, что покрепче держаться за руль)))) поэтому скоростной режим тоже важен. Не нужно так говорить, что типа пох. Не пох! Именно для предотвращения совсем не пох! Последствия - ДА, будут одинаковые! Но многих аварий можно было бы избежать
показать весь комментарий
26.07.2021 18:27 Ответить
Яка обочина при заїзді на міст??!
26.07.2021 10:31 Ответить
Тут можно спитати того що виїхав на зустрічну- "Ну шо, встиг?"
Є#ані летуни резикують життям щоб заощадити 20-30 хвилин... **** ідіоти.
26.07.2021 10:43 Ответить
 
 