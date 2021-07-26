Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп. ФОТОрепортаж

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области в Telegram.

"Возле населенного пункта Розвадов, что на трассе Киев - Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили Honda и Skoda. По предварительной информации 6 травмированных: 4 детей и 2 взрослых. Движение затруднено, тянучка в оба направления примерно по 1 км. Патрульные организовали реверсивное движение", - сказано в сообщении.

Патрульные просят учитывать эту информацию при планировании поездки, и помнить о неукоснительном соблюдении требований ПДД.

Фото: патрульная полиция