15-летний парень с отцом погибли в результате ДТП на Виннитчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Гайсинском районе Винницкой области погиб водитель автомобиля Mercedes и его 15-летний сын в результате столкновения с грузовиком.

По предварительной информации следствия, 45-летний киевлянин во время обгона, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с грузовиком "САЗ 3517". В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Mercedes - 17-летнего подростка с переломом голени госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Автомобили помещены на штрафплощадку.

Полицией начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

В рамках открытого уголовного производства следователем назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП.

