15-летний парень с отцом погибли в результате ДТП на Виннитчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Гайсинском районе Винницкой области погиб водитель автомобиля Mercedes и его 15-летний сын в результате столкновения с грузовиком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации следствия, 45-летний киевлянин во время обгона, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с грузовиком "САЗ 3517". В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще одного пассажира Mercedes - 17-летнего подростка с переломом голени госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Автомобили помещены на штрафплощадку.

Полицией начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

В рамках открытого уголовного производства следователем назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП.

15-летний парень с отцом погибли в результате ДТП на Виннитчине, - Нацполиция 01
15-летний парень с отцом погибли в результате ДТП на Виннитчине, - Нацполиция 02
15-летний парень с отцом погибли в результате ДТП на Виннитчине, - Нацполиция 03

Винницкая область (1102) ДТП (7745) Нацполиция (16771)
Топ комментарии
+6
Як же треба нестись, щоб таке з мерсом зробити.
26.07.2021 11:49 Ответить
+5
ГАЗон не освободил взлётную полосу вовремя...
26.07.2021 12:02 Ответить
+5
Жодного дня без жахливих ДТП і нічого не вчить горе водіів, сам загинеш чорт з тобою якщо дурень подумайте за дітей ,щось треба міняти , а так все пустити на самоплив ми бачим це катастрофа загальнодержавна.
26.07.2021 12:22 Ответить
на фото видно, що передок машини вже варений.. Трагедія...
26.07.2021 11:35 Ответить
пассажир в рубашке родился. Перелом голени, учитывая что заднее сиденье тоже почти всмятку - фантастика.
26.07.2021 12:58 Ответить
Але втратив батька і брата... не скажеш що дуже пощастило...
26.07.2021 13:22 Ответить
где ты там варку увидел по фото? эти машины новые конвеера особо не славились безопасностью (как и все авто тех годов), а учитываяг год - она уже вся гнилая вкгух со сквозными дырами или переварена раза 3 и не надо гадать по фото.
26.07.2021 14:35 Ответить
а вот ехать со скоростью установленной в ПДД не всем нравится , тем более ,когда "такая" машина под жеппой
26.07.2021 11:47 Ответить
какая такая машина? это старенький мерин.
при обгоне от такой трагедии никто не застрахован.
26.07.2021 12:58 Ответить
по фото там видимость на километры в обе стороны
показать весь комментарий
26.07.2021 13:13 Ответить
на ПДД всем начхать- вот это точно "не застрахован"
26.07.2021 14:07 Ответить
"такая"
26.07.2021 14:09 Ответить
Ржавый хлам а не машина
27.07.2021 00:19 Ответить
там в кавычках - вот " "- это кавычки, в кавычках
27.07.2021 11:59 Ответить
та это уже МЧС-ники постарались. хотя летел не слабо. жаль не видно всего тормозного пути.
26.07.2021 12:11 Ответить
ABS не даст скользить резине по асфальту.
26.07.2021 12:26 Ответить
Если оно на этом корче работало.
26.07.2021 12:58 Ответить
чей тормозной пути тебя интересует? там не было тормозного пути. и быть не могло.
Разве что у грузовика. Грузовик от удара развернуло - это отлично видно и так.
26.07.2021 12:59 Ответить
не сильно быстро, учитывая год машины и отсутствие антиподката
26.07.2021 14:37 Ответить
не сильно и медленно, учитывая что грузовику мост вырвало
27.07.2021 10:00 Ответить
Это не несчастный случай, а закономерный исход безответственного отношения к безопасности другой жизни: и жизни сына и жизни подростка. Жаль женщину.
26.07.2021 12:23 Ответить
Жаль погибших. ПДД, осторожность и здравый смысл никто не отменял. С другой стороны, если б вместо грузовика легковушка попалась, то жертв могло быть и больше, причем невинных. Увы, естественный отбор. А проблема с безопасностью на дорогах ухудшается с каждым годом, если не месяцем. Решить ее можно только радикальным ужесточением штрафов плюс контроль дорожного движения дорожной полицией. Да и права было бы неплохо не продавать, как на базаре, а реально учить и готовить будущих водителей. Хотя о чем это я? Бабло в нашей стране по любому перевешивает доводы рассудка и здравый смысл.
26.07.2021 12:30 Ответить
контроль без исключений. При этом и штрафы повышать было бы необязательно - только штрафовать поголовно ВСЕХ нарушителей.
26.07.2021 13:01 Ответить
попробуй слови этого обганяльщика.
а автоматический радар + ограничение 50 в чистом поле на четырёхполоске - это всегда пажалуста
26.07.2021 13:15 Ответить
Скоріш за все обганяв фуру, а відразу за нею їхав цей САЗ. Мерс при обгоні набрав швидкість, перелаштувався, і не встиг загальмувати за повзучим 50 км на годину грузовичком...
26.07.2021 13:21 Ответить
Кстате да, причём тут обгон если влупил ззаде в правое колесо...
26.07.2021 13:41 Ответить
тогда бы его догнала и фура сзади, если он не успел то и фура - темболее. Скорее всего зил тупо на обочине стоял
26.07.2021 14:38 Ответить
А може фура просто їхала повільніше і її водій встиг оцінити ситуацію і зманеврувати...
26.07.2021 16:32 Ответить
м.б. справа пошел на обгон вот и поймал зила
27.07.2021 10:02 Ответить
Схоже на класичну операцію кгб, спецслужб по "зачистці" неугодних. Тільки схоже ...
26.07.2021 21:18 Ответить
 
 