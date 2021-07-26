СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. ФОТОрепортаж
Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.
Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.
Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.
В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:
- документы, подтверждающие незаконную деятельность;
- комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Следователи СБУ начали уголовное производство по слудующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
- ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.
Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
