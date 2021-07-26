РУС
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок: злоумышленники хотели $2 млн за документацию в сфере военного кораблестроения. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:

- документы, подтверждающие незаконную деятельность;
- комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Также смотрите: При "зеленой" власти украинская военная промышленность находится под контролем спецслужб РФ, - Чорновол. ВИДЕО

Следователи СБУ начали уголовное производство по слудующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),
- ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Также читайте: Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

+8
Всюди маасковські гниди.
26.07.2021 12:42 Ответить
+6
сразу под расстрел...
26.07.2021 12:40 Ответить
+3
может эти запчасти нам нужнее? чем кацапов сбивать?
26.07.2021 12:43 Ответить
сразу под расстрел...
26.07.2021 12:40 Ответить
Всюди маасковські гниди.
26.07.2021 12:42 Ответить
Та не московські! Наші, рідні, в перервах між крадіжками, навіть свідомі ...
26.07.2021 13:14 Ответить
может эти запчасти нам нужнее? чем кацапов сбивать?
26.07.2021 12:43 Ответить
Так там цілий склад. Ні у..я собі!
26.07.2021 12:47 Ответить
СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів - Цензор.НЕТ 7816
26.07.2021 12:53 Ответить
Совдепия. Урок.
- Какая самая массивная деталь в СВЧ устройствах?
- Волновод Корпус.
26.07.2021 12:56 Ответить
Схерали? волноводы легкосплав, вот магнетроны да.
26.07.2021 13:11 Ответить
Речь о размерах, а не о весе. Ну, и часто не люминь, а серебренная латунь.
26.07.2021 13:35 Ответить
Массивная означает массу. Волноводы из алюм сплавов. ПВО 89-91.
26.07.2021 14:41 Ответить
Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку Источник: https://censor.net/ru/p3279157 Это как? Никто никуда еще ничего не отправлял? На складе лежали комплектующие для ссеровских комплексов, но возможно кто то задумал недоброе?
26.07.2021 13:05 Ответить
Не думаю, шо среди этих негодяев есть украинцы, в таком случае, кроме срока, обязательно лишать гражданства.
26.07.2021 13:16 Ответить
А , вы говорите ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРАМ))), какой смысл, если все это потом воруется и продается.
26.07.2021 13:23 Ответить
 
 