СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную переправку за границу военных товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок: злоумышленники хотели $2 млн за документацию в сфере военного кораблестроения. ВИДЕО

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке 6 военных приборов в столицу.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:

- документы, подтверждающие незаконную деятельность;

- комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению.

















Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Также смотрите: При "зеленой" власти украинская военная промышленность находится под контролем спецслужб РФ, - Чорновол. ВИДЕО

Следователи СБУ начали уголовное производство по слудующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),

- ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),

- ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных к нему лиц.

Также читайте: Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.